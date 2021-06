iOS 15 et iPadOS 15, les nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS, vont arriver à l’automne prochaines sur un bon paquet d’iPhone et d'iPad. Voici tous les appareils éligibles.

Lors de la conférence d’ouverture de la WWDC le 7 juin 2021, Apple a dévoilé deux nouvelles versions majeures de ses systèmes d’exploitation mobile : iOS 15 et iPadOS 15.

Ces mises à jour embarquent tout un tas de nouvelles fonctionnalités à destination des iPhone et iPad de la marque. Les appels FaceTime pourront désormais se faire depuis le web, les notifications seront mieux rangées, des protections supplémentaires pour la vie privée ont été ajoutées… bref, ces nouveaux OS regorgent de petites fonctionnalités utiles.

Les systèmes sont d’ores et déjà disponibles pour les développeurs et les bêta publiques devraient arriver dans le courant de l’été. Les versions finales destinées au grand public quant à elle, seront déployées à l’automne prochain. Bonne nouvelle, elles seront disponibles sur tous les appareils déjà capables de faire tourner iPadOS 14 et iOS 14.

Cela veut dire que tous les smartphones sortis depuis l’iPhone 6S et tous les iPad depuis l’Air deuxième génération pourront recevoir la mise à jour. Certains de ses appareils ont commencé leur vie commerciale en 2014, il y a 7 ans, et on ne peut que se réjouir de voir qu’Apple continue à assurer leur suivi logiciel, un fait rare dans l’industrie mobile.

Certains appareils ne seront pas forcément en mesure d’exploiter toutes les fonctionnalités parce qu’ils n’ont pas tout à fait assez de puissance sous le coude, ou ne possèdent pas certains composants de dernière génération, mais le suivi en termes de sécurité est déjà non négligeable.

Voici la liste complète des smartphones et tablettes compatibles.

Quels sont les iPhone et les iPad compatibles ?

iPhone iPad iPod iPhone 12 iPad Pro M1 12,9 pouces iPod touch (7e gen) iPhone 12 Pro iPad Pro M1 11 pouces iPhone 12 Pro Max iPad Pro 11 pouces (2e gen) iPhone 12 mini iPad Pro 11 pouces (1e gen) iPhone 11 iPad Pro 12,9 pouces (4e gen) iPhone 11 Pro iPad Pro 12,9 pouces (3e gen) iPhone 11 Pro Max iPad Pro 12,9 pouces (2e gen) iPhone XS iPad Pro 12,9 pouces (1e gen) iPhone XS Max iPad Pro 10,5 pouces iPhone XR iPad Pro 9,7 pouces iPhone X iPad (8e gen) iPhone 8 iPad (7e gen) iPhone 8 Plus iPad (6e gen) iPhone 7 iPad (5e gen) iPhone 7 Plus iPad mini (5e gen) iPhone 6s iPad mini 4 iPhone 6s Plus iPad Air (4e gen) iPhone SE (2e gen) iPad Air (3e gen) iPhone SE iPad Air 2

