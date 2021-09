Apple a dévoilé l'Apple Series 7, sa nouvelle montre connectée ayant la particularité d'arborer un nouveau design, avec un plus grand écran.

Chaque année, Apple s’efforce de lancer une nouvelle Apple Watch avec des nouveautés plus ou moins marquantes. En 2020, l’Apple Watch Series 6 n’avait pas du tout bousculé une formule éprouvée. Durant son keynote de rentrée intitulé ‘California Streaming’, la firme de Cupertino présente sans doute sa montre la plus révolutionnaire depuis l’Apple Watch Series 4 (en 2018). Et, bien sûr, tout part du design.

Contrairement à la gamme iPhone 13, qui s’appuierait sur les mêmes codes esthétiques que la précédente, l’Apple Watch Series 7 fait peau neuve. Ce qui fait sens quand on regarde l’historique du produit, habitué à conserver le même look pendant trois générations successives (Apple Watch/Series 2/Series 3 puis Series 4/Series 5/Series 6). Apple a copieusement réduit les bords pour augmenter la taille d’écran, un peu courbé (qui est 70 % plus lumineux en mode always-on, et beaucoup plus résistant avec une certification IP6X). On nous promet quand même 50 % de texte affiché en plus.

L’Apple Watch change de design pour la deuxième fois

Ce nouveau design, qui n’a pas des tranches plus plates, de l’Apple Watch Series 7 permet à la montre de gagner un peu de surface d’affichage (+ 20 %) — grâce à ces bords plus fins et un cadran plus grand (on passe de 40/44 à 41/45 millimètres). On gagne en lisibilité sur un petit écran bénéficiant toujours de la technologie always-on (il ne s’éteint jamais, mais s’assombrit pour préserver l’autonomie). Bien évidemment, si l’Apple Watch Series 7 change de design, elle restera compatible avec tous les bracelets commercialisés depuis la toute première génération.

L’Apple Watch Series 7 est bien évidemment dotée d’un nouveau processeur pour des performances toujours à la hausse. En matière d’autonomie, terrain sur lequel la smartwatch est encore à la traîne, Apple continue de promettre une journée entière d’utilisation (soit jusqu’à 18 heures). C’est sur la recharge qu’on note une amélioration : 33 % plus rapide que sur la Series 6 (0 à 80 % en 45 minutes environ).

L’Apple Watch Series 4 avait reçu un ECG intégré tandis que l’Apple Watch Series 6 offrait la possibilité de calculer son taux d’oxygène dans le sang. En 2021, Apple n’ajoute aucune fonctionnalité liée à la santé alors que d’autres capteurs pourraient être proposés (pression artérielle, température, glycémie). Il faudra sans doute attendre les futures montres pour les voir arriver.

Quand pourra-t-on acheter l’Apple Watch Series 7 ?

L’Apple Watch Series 7 sera disponible cet automne, à partir de 399 $ (pour la finition aluminium). Les prix français ne sont pas encore connus. Un nouveau coloris vert sombre fait son apparition.

