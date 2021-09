L'iPhone 13 a des caméras disposées en diagonale. Une contrainte technique explique très facilement cette disposition.

Apple a annoncé le 14 septembre les iPhone 13, au cours d’un keynote relativement court. Ces smartphones haut de gamme se différencient physiquement des iPhone 12 par deux détails : l’encoche plus petite à l’avant et la disposition des caméras à l’arrière. Sur l’iPhone 12, les caméras étaient alignées verticalement. Sur l’iPhone 13 et sur l’iPhone 13 mini, elles sont positionnées en diagonale.

Pourquoi ce changement ?

Une question de taille… et de style

La première réponse apportée par Apple nous fait entrer dans le détail des équipements de l’iPhone 13. Contrairement à l’iPhone 12, l’iPhone 13 hérite de l’objectif très haut de gamme de l’iPhone 12 Pro. Sa particularité ? Il est entouré de 4 petits aimants permettant une stabilisation matérielle dynamique. C’est particulièrement utile pour la photo de nuit et le mode caméra vidéo : le composant annule les micro-tremblements.

Cependant,, il prend de la place. Comme on pouvait le voir sur les photos du laboratoire iFixit, cet objectif n’est pas petit. Vous le verrez ci-dessous à l’extrême gauche du module : on distingue assez nettement les petits aimants.

On remarque d’ailleurs sur ce cliché aux rayons X de l’iPhone 12 Pro Max que l’objectif ultra grand-angle est déjà positionné en diagonale par rapport à l’objectif principal. Le zoom vient compléter le trio, mais n’est pas disponible sur l’iPhone 13 : il est réservé à la gamme Pro.

Le facteur « mini » est à prendre en compte

On comprend alors facilement qu’il fallait trouver une place à ce mastodonte. D’autant qu’Apple avait une autre contrainte dans son cahier des charges cette année : mettre ce gros objectif sur le tout petit iPhone 13 mini. Si c’est ce dernier qui n’avait pas assez de place pour accueillir le gros objectif stabilisé par aimant, on comprend facilement qu’Apple ait choisi d’harmoniser l’esthétique de sa gamme et ait choisi de faire la même chose sur l’iPhone 13.

Et puis, on ne va pas se mentir : c’est une opportunité pour distinguer immédiatement un nouveau modèle par rapport à un ancien modèle, quand le design ne change pas radicalement. Exactement le cas de figure de l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12. Malin.

