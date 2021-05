Apple ne devrait plus tarder à annoncer de nouveaux AirPods, avec une troisième génération dont le principal changement porterait sur le design. On fait le point en attendant l'officialisation.

Cela fait maintenant plus de deux ans qu’Apple a lancé les AirPods 2, une deuxième génération qui avait gagné un boîtier de recharge sans fil et une compatibilité avec la commande vocale ‘Dis Siri’. Depuis, la firme de Cupertino n’a pas renouvelé ses écouteurs les plus abordables, préférant s’adresser aux plus exigeants — avec les AirPods Pro — et/ou aux plus fortunés — avec les AirPods Max. En 2021, on s’attend à ce que les AirPods 3 soient officialisés.

Les rumeurs sont assez insistantes depuis plusieurs mois. Et, comme souvent avec Apple, le quand est davantage une interrogation que le quoi. Selon une indiscrétion relayée par AppleTrack le 13 mai, les AirPods 3 pourraient être annoncés ce mardi 18 mai. La présentation passerait par un simple communiqué de presse, comme ce fut déjà le cas pour les AirPods 2, les AirPods Pro et les AirPods Max.

Tout ce que l’on sait sur les AirPods 3

Design : les AirPods 3 ressembleraient à des AirPods Pro

En passant des AirPods aux AirPods 2, Apple n’avait rien modifié au design, conservant cette tige qui fut l’objet de quelques moqueries (mais qui permet aussi de les reconnaître de très loin). Pour les AirPods 3, la firme de Cupertino reverrait sa copie avec une tige plus courte, et offrant quelques commandes tactiles. L’idée serait de ressembler un peu plus aux AirPods Pro, dont le look plus passe-partout est très convaincant.

D’après des photos publiées par 52 Audio le 12 mars, les AirPods 3 ne proposeraient pas d’embouts en silicone de tailles variables — contrairement aux AirPods Pro. On se retrouverait alors avec une forme plus universelle, susceptible de contenter un maximum d’utilisateurs (comme les AirPods 1 et 2).

Les AirPods 3 seraient bien évidemment livrés dans un boîtier capable de les recharger. Ils devraient rappeler celui des AirPods Pro dans la forme, et proposer de la charge sans fil.

Les AirPods 3 offriront-ils la réduction de bruit active ?

Certains l’espèrent, mais il est peu probable qu’Apple dote les AirPods 3 de la réduction de bruit active — une fonctionnalité réservée aux AirPods Pro et aux AirPods Max. Pour la multinationale, cette technologie, associée à un mode transparent bluffant, est un moyen de différencier sa gamme et de proposer des produits à des tarifs différents. Intégrer la réduction de bruit aux AirPods 3 n’aurait pas vraiment de sens, et risquerait de condamner les AirPods Pro.

En revanche, les AirPods 3 devraient être équipés de la puce H1, laquelle les rendrait compatibles avec le rendu Spatial Audio (Dolby Atmos) annoncé pour le service Apple Music dans un communiqué daté du 17 mai. L’idée est d’offrir un rendu audio plus immersif, sans coût additionnel (l’abonnement sera toujours à 9,99 euros par mois).

Les AirPods 2 s’appuient sur une autonomie de 5h en une seule charge (24 heures en tout avec le boîtier). Sera-t-elle améliorée sur la future génération ? Nul ne saurait le dire, sachant que les AirPods Pro se contentent de 4h30 avec la réduction de bruit activée (5h sans). Il ne faudra sans doute pas attendre une évolution sur ce point.

Combien coûteront les AirPods 3 ?

Les AirPods 2, qui bénéficient régulièrement de promotions, sont vendus à partir de 179 euros (229 euros avec le boîtier compatible avec la charge sans fil). Peut-être qu’Apple profitera de cette troisième génération pour ne commercialiser qu’un seul modèle (qui ne ferait pas l’impasse sur la charge sans fil).

La gamme AirPods d’Apple ressemblerait ainsi à cela :

AirPods (3e gén) AirPods Pro AirPods Max ‘Dis Siri’ Oui Oui Oui Charge sans fil Oui Oui Oui Réduction de bruit active Non Oui Oui Embouts interchangeables Non Oui Non Audio Spatial Oui Oui Oui Prix 200 € environ 279 € 629 €

