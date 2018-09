Maxime Claudel - il y a 36 minutes Tech

Ça y est : vous avez acheté une Apple TV 4K, une Xbox One X ou S ou un lecteur Blu-Ray UHD compatible Dolby Vision et/ou Dolby Atmos. Mais les produits 4K HDR et son surround pour en profiter sont chers. On vous aide avec notre sélection de télévisions et barres de son abordables qui permettront de transformer votre salon en cinéma.

Aujourd’hui, de plus en plus de produits sont compatibles avec les formats Dolby Vision et/ou Dolby Atmos, respectivement le top du top en matière d’image et de son. Au hasard : la Xbox One (Atmos, Vision), l’Apple TV 4K (Atmos, Vision) ou encore la Shield TV (Atmos limité à certaines applications). Et quand on investit dans un objet pouvant atteindre les 200 euros, on a envie de rentabiliser son achat en profitant de toutes les fonctionnalités qu’il a à offrir. D’autant que Netflix et Amazon Prime Video diffusent de plus en plus de contenus en Vision et Atmos.

Mais toujours est-il qu’un téléviseur dernier cri et un home cinéma apte à décoder les meilleures pistes sonores représentent des investissements conséquents. Fort heureusement, il existe des configurations abordables qui en donnent déjà pour son argent sans se ruiner. On vous en propose trois qui ne dépassent pas les 2 000 euros et qui se concentrent, après étude, réflexion et nombreux débats, chez un constructeur ayant adressé tout le marché avec ses solutions haut de gamme : LG.

Récapitulons d’abord ce que proposent les machines citées.

Si vous avez des alternatives sérieuses aux produits LG qui répondent à ces contraintes de prix et qui ont les mêmes technologies, n’hésitez pas à nous en parler dans les commentaires.

