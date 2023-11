[Deal du jour] Si vous avez raté le Black Friday pas de panique, il y a souvent des promotions intéressantes sur des téléviseurs, toutes marques confondues. C’est le cas de Samsung et TCL qui proposent en ce moment une double promotion sur des modèles QLED.

C’est quoi, la promotion sur ces TV QLED ?

Le téléviseur The Frame TQ55LS03B, modèle 55 pouces de 2023, est normalement vendu autour de 1 350 €. Il est en ce moment au prix de 1 144 € sur Ubaldi. Il bénéficie en plus d’une offre de remboursement de 200 €, et passe ainsi à 944 €.

Le téléviseur TCL 55QLED770 est commercialisé 649 € à sa sortie. Il est actuellement proposé au prix de 549 € sur le site Ubaldi. Et grâce à une offre de remboursement de 100 €, et au code 15UBA4823 à rentrer dans le panier, son prix passe à 374 €.

Si vous souhaitez comparer ces marques entre elles, consultez notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023.

C’est quoi, The Frame de Samsung ?

The Frame possède une diagonale de 55 pouces, soit 139 cm, et a la particularité de ressembler à un tableau. L’effet est réussi, grâce à un cadre autour de l’écran, qui lui offre un style épuré et élégant. Pour assumer son mimétisme complètement, le téléviseur peut afficher une œuvre d’art grâce à sa dalle dotée d’un revêtement mat, idéale pour exposer des peintures. Bien que certaines œuvres soient disponibles gratuitement, vous devrez passer par la caisse de l’Art Store, et prendre un abonnement mensuel au prix de 4,99 € par mois pour accéder à des milliers de peintures et de photographies.

The Frame est compatible HDMI 2.1 et s’accompagne d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. La dalle QLED offre une qualité d’image nette et détaillée, et est compatible HDR10+. En dehors de quelques soucis de contrastes et de noirs sur certains contenus, l’image est excellente et la luminosité quasi parfaite. Le téléviseur de Samsung est donc parfaitement adapté pour du cinéma et des jeux vidéo. Le système d’exploitation Tizen habille les menus, avec une navigation fluide et instinctive. Le téléviseur est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, afin de le contrôler au son de votre voix.

The Frame // Source : Samsung

C’est quoi, ce téléviseur abordable de TCL ?

TCL propose un modèle bien plus abordable que The Frame, mais qui n’en reste pas moins performant. Même s’il ressemble à un téléviseur classique, ses bordures fines permettent une bonne immersion et le rendent plutôt discret dans le coin TV. Sa dalle QLED de 55 pouces offre une excellente qualité d’image, avec de bons contrastes et une luminosité satisfaisante. Il prend en charge le HDR10, HDR10+, HLG et, le Dolby Vision, contrairement à Samsung qui fait toujours l’impasse sur cette norme.

Les ports HDMI 2.1 sont parfaits pour brancher votre PS5 ou Xbox Series. Malheureusement, vous devrez faire avec un taux de rafraichissement de seulement 60 Hz. L’interface Google TV est simple à utiliser et très fluide. Les algorithmes permettent de retrouver des contenus pertinents en fonction de vos habitudes de visionnage sur les différents services de SVOD. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour contrôler le téléviseur au son de votre voix.

L’interface de Google TV // Source : Google

Que regarder avec votre téléviseur

👉 Découvrez 14 films et séries à voir sur Netflix en décembre 2023

👉 les 15 meilleures séries à voir sur Netflix

👉 Trouvez le service de vidéos à la demande qui vous convient

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.