Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les casques de VR sont des produits intéressants, mais encore trop chers. Le casque VR de Sony, pour jouer sur PlayStation 5, ne déroge pas à la règle. Heureusement, un code promo de 100 € le rend aujourd’hui plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur le casque VR de Sony ?

Le Sony PlayStation VR2 est normalement vendu 599,99 €. Il est disponible au prix de 499,99 € sur le site de Rakuten, via la boutique de Carrefour. Il suffit de rentrer le code promo CMCA100 dans le panier pour profiter de la remise.

C’est quoi, ce casque de réalité virtuelle de Sony ?

La seconde itération du PlayStation VR aborde un nouveau design, plus proche de celui de la PlayStation 5. Son design noir et blanc est élégant et cette version plus épurée se débarrasse de toute connectique superflue. Un simple cordon de 3 m de long se branche en USB-C du casque à la façade la PS5. Le PlayStation VR2 est un casque confortable qui tient bien en place, malgré son poids de 600 g.

Le PS VR2 vient avec deux Sense Controller, proches des manettes DualSense de la PS5 au niveau des fonctions et de l’ergonomie, gâchettes adaptatives et retour haptique compris. Les boutons se répartissent entre le contrôleur gauche et droit, et la prise en main de l’ensemble est instinctif. Une paire d’écouteurs intra-auriculaires vient avec le casque. L’audio est de qualité et la spatialisation correcte, mais une prise mini-jack permet de brancher d’autres écouteurs ou un casque de meilleure qualité.

Le design du PS VR 2 est proche de celui de la PS5 // Source : Sony

Est-ce que le PS VR 2 vaut le coup en promotion ?

100 € de moins, c’est une très bonne réduction pour un casque de réalité virtuelle pour PS5. Le PlayStation VR2 se dote d’un affichage OLED d’une définition de 2 000 x 2 040 pixels par œil, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’image est nette et lumineuse, et bouge avec une grande fluidité. La reconnaissance des mouvements est exemplaire et les sensations de jeu sont bel et bien au rendez-vous, si toutefois vous n’êtes pas sensible à la VR.

Notez que ce casque VR n’est pas autonome, et nécessite une connexion filaire avec une PS5, et ne fonctionne donc qu’avec cette dernière. Enfin, chaque Sense Controller doit être rechargé via une prise USB-C. Leur autonomie est d’environ 5 h.

Pour aller plus loin

👉 Tout savoir sur la réalité virtuelle

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : faire comprendre le numérique et tous ses enjeux au plus grand nombre. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.