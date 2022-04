Sony lance enfin le VRR sur PS5 : à quoi sert cette option visuelle ?

Sony a officialisé l’arrivée du VRR sur PlayStation 5. Cette option visuelle vise à améliorer le confort et les performances graphiques pour les personnes équipées d’un téléviseur compatible.

Comme beaucoup de produits technologiques, la PlayStation 5 a été lancée avec des fonctionnalités manquantes, ajoutées petit à petit par Sony grâce à des mises à jour. Le VRR — Variable Refresh Rate ou taux de rafraîchissement variable — en fait partie. Annoncée il y a plusieurs mois, cette option graphique sera finalement disponible cette semaine, a annoncé Sony dans un communiqué publié le 25 avril 2022.

« Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable à l’aide d’un correctif. Les prochains jeux pourront proposer cette prise en charge dès leur sortie », précise la firme nippone, qui dresse déjà une liste des productions compatibles. À quoi sert vraiment le VRR ? Et comment en profiter ? On vous explique tout.

Une PS5. // Source : Louise Audry pour Numerama

Le VRR arrive sur PS5

Déjà disponible sur Xbox Series S et Xbox Series X, le VRR est une fonctionnalité liée à la fréquence de rafraîchissement. Son but est de synchroniser au mieux le nombre d’images générées par la PS5, avec le nombre d’images affichées par votre télévision. Une synchronisation parfaite aboutit à des gains visuels évidents : élimination des défauts d’affichage (exemple : les déchirures d’écran ou tearing), amélioration de la fluidité et réduction de la latence.

Quand un téléviseur n’adapte pas sa fréquence de rafraîchissement à la vitesse de la source, alors il y a un risque de chevauchement qui peut provoquer des défauts d’affichage. Le meilleur exemple est le tearing, qui montre un écran coupé en deux. Il est par ailleurs possible de constater un phénomène de décalage, quand les deux appareils ne communiquent pas de manière optimale. Bref, le VRR assure une meilleure communication entre la source et le diffuseur.

Voilà à quoi ressemble le tearing :

Attention, vous n’avez pas besoin du VRR pour jouer dans d’excellentes conditions. Il s’agit simplement d’une option supplémentaire pour améliorer l’expérience de jeu et éviter certains désagréments. Sans le VRR, jouer sur PS5 est déjà très confortable — de notre propre expérience.

Comment profiter du VRR sur PS5 ?

Le VRR est une fonctionnalité qui reste réservée à une frange bien ciblée de la population. Outre la PS5, il faut aussi que votre téléviseur soit compatible VRR. Généralement, un modèle récent équipé d’au moins un port HDMI 2.1 l’est, mais il est recommandé de vérifier sa fiche technique pour s’en assurer.

Certaines références sont amputées de fonctionnalités liées à la norme HDMI 2.1 — ou ajoutées plus tard (exemple : les produits… Sony). Par ailleurs, les performances peuvent varier d’une référence à l’autre.

Si vous faites partie des personnes équipées, vous pourrez vous rendre dans les paramètres de la PS5 pour activer ou désactiver le VRR (dans l’onglet « Écran et vidéo »). Par défaut, il est réglé sur « Automatique », signifiant qu’il fonctionnera avec les jeux compatibles.

Ratchet & Clank: Rift Apart. // Source : Sony

Quels sont les jeux PS5 vraiment compatibles avec le VRR ?

Voici la liste des jeux 100 % compatibles avec le VRR sur PS5 :

Sony précise qu’on peut forcer le VRR avec les autres jeux afin d’« améliorer la qualité vidéo ». Attention, cela peut aussi conduire à des problèmes, en fonction de son équipement, auquel cas il faudra désactiver l’option.