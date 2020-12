Samsung vient de lancer des promotions pour sa gamme de barres de son de 2020. Elle embarquent toutes la technologie Q-Symphony, qui permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs d'un téléviseur et d'une barre de son pour une restitution et une spatialisation sonore encore meilleures.

En 2020, Samsung a dévoilé sa nouvelle technologie de restitution sonore Q-Symphony qui est unique en son genre et exclusive à la marque coréenne. Celle-ci va utiliser simultanément les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son afin de proposer une expérience plus immersive. L’objectif ici est de rivaliser avec les kits d’enceintes home cinema, dont l’installation est souvent laborieuse. Compacte, une barre de son a l’avantage de se glisser simplement sous un téléviseur.

Jusqu’au 31 décembre, ce sont justement les barres de son compatibles avec la technologie Q-Symphony qui sont en promotion. En effet, il est possible de profiter d’offres de remboursement pouvant atteindre les 200 euros sur certains modèles. Ces offres sont valables pour les produits vendus sur le site de Samsung, mais également sur tous les sites marchands français (hors marketplace).

Qu’est-ce que la technologie Q-Symphony de Samsung

La technologie Q-Symphony est un système ingénieux. D’ordinaire, lorsque vous branchez une barre de son sur un téléviseur, celle-ci prend entièrement le relai et coupe les haut-parleurs du téléviseur. Avec Q-Symphony, la barre de son et le téléviseur se synchronisent, mais pas n’importe comment.

La barre de son va ainsi diffuser les canaux centraux et surround. Les haut-parleurs du téléviseur eux vont se concentrer sur le son provenant du centre de la scène, et même les effets verticaux pour certains téléviseurs.

La technologie Q-Symphony permet ainsi de profiter de plus de canaux sonores qu’avec une barre de son classique. Cette différence permet d’obtenir un son plus précis, une meilleure spatialisation sonore, et donc un rendu plus immersif. D’autant que les téléviseurs et barres de son Samsung qui profitent de la Q-Symphony prennent également en charge le format audio surround DTS:X, ainsi que le Dolby Atmos sauf pour la Samsung HW-Q60T.

Comment profiter de la technologie Q-Symphony

La Q-Symphony est une technologie de Samsung qui ne fonctionne qu’avec certains appareils de la marque. Du côté des téléviseurs, ce sont les modèles QLED 4K Q80T et Q95T ainsi que les références QLED 8K Q700T, Q800T et Q950T qui sont compatibles, dans toutes les diagonales. Du côté des barres de son, c’est toute la gamme Q-Series qui est compatible, à savoir :

la HW-Q60T

la HW-Q70T

la HW-Q800T

la HW-Q900T

la HW-Q950T

À noter que si vous ne disposez pas d’un téléviseur Samsung, les barres de son de Samsung fonctionneront quand même. Simplement, vous n’aurez pas accès à Q-Symphony et les haut-parleurs de votre téléviseur seront coupés quand la barre sera branchée.

S’équiper d’un téléviseur et d’une barre de son Samsung compatible Q-Symphony, c’est aussi s’assurer d’avoir un équipement qui fonctionne parfaitement ensemble, et avec d’autres technologies exclusives. Par l’exemple, la technologie Adaptive Sound permet d’adapter les réglages en fonction du contenu diffusé. Ce qui permet, entre autres, d’entendre les voix plus clairement. Tandis qu’avec l’Acoustic Beam, vous pouvez suivre précisément le déplacement d’un effet sonore dans la scène.

La barre de son HW-Q950T à 1 299 euros (après ODR)

La HW-Q950T est la barre de son la plus haut de gamme de Samsung. Elle est accompagnée de deux enceintes arrières (sans fil), ainsi qu’un caisson de basses (sans fil), pour une configuration en 9.1.4. Ce qui signifie qu’elle dispose de quatre haut-parleurs Atmos intégrés dédiés aux effets sonores verticaux. Ils sont dirigés vers le haut afin que le son rebondisse sur le plafond pour atteindre le spectateur d’en haut. Cette barre de son propose globalement une restitution sonore très équilibrée sur toutes les fréquences, pour une excellente qualité perçue.

Du côté des fonctionnalités annexes, cette barre de son dispose de deux entrées HDMI compatibles 4K, HDR10+ et Dolby Atmos. Vous pouvez ainsi y brancher un lecteur Blu-Ray, afin qu’elle retransmette le flux vers le téléviseur grâce à son port HDMI eARC. C’est pratique pour dissimuler des câbles. Enfin, elle intègre l’assistant vocal Amazon Alexa, pour contrôler depuis la voix les différents objets connectés du domicile.

La barre de son HW-Q950T est une référence très haut de gamme, qui propose une excellente restitution sonore ainsi qu’une bonne spatialisation grâce à ses enceintes arrières. Jusqu’au 31 décembre, son prix baisse de 200 euros grâce à une ODR de Samsung, pour atteindre les 1 299 euros.

La barre de son HW-Q70T à 599 euros (après ODR)

Plus abordable, la barre de son HW-Q70T propose néanmoins une expérience sonore très satisfaisante. Celle-ci est accompagnée d’un caisson de basses qui vient donner plus de profondeur aux graves. De configuration 3.1.2, elle ne fait pas profiter d’une expérience surround aussi poussée que sur la HW-Q950T. Néanmoins, elle propose une restitution sonore excellente. Elle dispose également d’un canal central qui est idéal pour bien percevoir les dialogues.

Là aussi, la barre de son est compatible 4K, HDR10+ et Dolby Atmos. En plus de la sortie HDMI eARC, elle possède une entrée HDMI pour y brancher directement une console de jeux ou un lecteur Blu-Ray. Vous pouvez même utiliser votre barre de son pour écouter de la musique en la connectant en Bluetooth ou en Wifi à votre smartphone ou votre tablette.

Grâce à une ODR de 100 euros, le prix de la barre de son HW-Q70T passe à 599 euros. Une belle remise, pour un produit qui améliore considérablement le confort de visionnage.