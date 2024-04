Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Philips possède une grande gamme de téléviseur pour tous les usages. Ce modèle OLED 55 pouces offre une belle qualité d’image et des performances adaptées pour le gaming. Il s’accompagne de plus de la technologie Ambilight, le tout pour moins de 1 000 €.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K de Philips ?

Le téléviseur OLED Philips 55OLED708, d’une taille de 55 pouces et avec Ambilight, est habituellement vendu 1 599,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 999,99 € sur le site de Carrefour.

Vous pouvez comparer ce téléviseur à d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2024.

C’est quoi, ce téléviseur OLED de Philips ?

Ce téléviseur 55OLED708 de Philips offre une image 4K Ultra HD d’une résolution de 3 840 × 2160 pixels. La dalle OLED offre des noirs profonds, d’excellents contrastes, et une très bonne luminosité. Elle s’accompagne des normes Dolby Vision, HDR 10 et HDR 10+, pour une image plus détaillée et une colorimétrie fidèle, proche de l’expérience cinéma. Ce téléviseur de Philips convient donc parfaitement pour regarder des films et des séries dans d’excellentes conditions.

Vous pouvez aussi brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series aux ports HDMI 2.1, et profiter de vos jeux avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les technologies embarquées AMD FreeSync et G-Sync fluidifient l’image, réduisent la latence et empêchent les déchirures de l’image. Ce TV est donc un modèle polyvalent, parfait pour les sessions cinéma et jeux vidéo. Dommage que les enceintes manquent légèrement de puissance. Une barre de son permettra de profiter au mieux du Dolby Atmos.

L’Ambilight en action // Source : Fandroid

Ce téléviseur Ambilight 4K est-il une bonne affaire ?

Moins de 1 000 €, cela reste un investissement. Mais c’est une très bonne affaire pour un modèle haut de gamme polyvalent qui comprend de plus la technologie Ambilight. Cette dernière projette de la lumière raccord avec l’image sur vos murs, derrière et autour de l’écran, grâce à un jeu de LED. L’immersion est augmentée, notamment pour les jeux vidéo. L’effet peut au contraire être gênant pour le cinéma, mais l’Ambilight peut aussi être utilisé pour projeter une lumière d’ambiance de la couleur et de l’intensité de votre choix. Vous pourrez bien sûr désactiver cette fonction si vous le souhaitez, mais vous vous priverez d’une chouette lumière d’appoint dans votre coin TV.

Enfin, Android TV propose des menus intuitifs, avec les applications classiques de SVOD et de nombreuses fonctionnalités. Les assistants vocaux Alexa et Google Assistant sont aussi présents pour contrôler le téléviseur à la voix.

