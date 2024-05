Lecture Zen Résumer l'article

Netflix confirme qu’une mise à jour à venir de son application Windows va mettre fin à la possibilité de télécharger des films et des séries — et donc de les regarder hors ligne.

C’est l’un des atouts de Netflix, et cela depuis des années : grâce à un mode hors ligne, on peut télécharger des films et des séries pour les regarder sans connexion Internet. Pratique pour se constituer un petit stock de contenus en avance, si l’on sait que l’on va se retrouver dans une zone mal ou pas couverte par un réseau.

Les films et les séries Netflix hors ligne sur Windows, c’est terminé

Mais ça, c’était avant. Pour les personnes utilisant l’application Windows de la plateforme de streaming, cette fonctionnalité va disparaître. C’est ce qu’a appris le site Windows Latest le 14 mai. Une page officielle du support du site de SVOD confirme cette évolution. La bascule doit avoir lieu au cours du mois de juin, lors d’une mise à jour du logiciel.

Il reste l’appli mobile pour télécharger des contenus hors ligne. // Source : Cottonbro Studio

« Une nouvelle application Netflix pour Windows sera bientôt disponible. Elle prendra en charge les événements en direct, sera compatible avec les offres avec pub et plus encore. Les téléchargements ne seront plus pris en charge, mais vous pourrez continuer à regarder des séries et films hors connexion sur un appareil mobile pris en charge. »

Cette modification concerne uniquement les systèmes Windows — les autres applications de la plateforme de Streaming ne sont aujourd’hui pas affectées et rien ne dit qu’elles le seront. Les téléchargements de films et de séries hors ligne sur Android et iOS sont toujours possibles. Mac n’est pas concerné, car il n’existe tout simplement pas d’appli dédiée.

