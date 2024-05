Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Le smartphone Galaxy A54 de Samsung est un modèle milieu de gamme à l’excellent rapport qualité-prix. Il offre de bonnes performances, y compris pour jouer. La manette Razer Kishi V2 est donc bienvenue, dans ce pack en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce pack smartphone + manette ?

Le smartphone Galaxy A54, compatible 5G, est vendu 499 € à sa sortie en 2023. Le modèle 128 Go est actuellement proposé au prix de 299 €. Il est de plus accompagné d’une manette pour smartphone Razer Kishi V2, normalement d’une valeur de 119,99 €.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy A54 possède un design classique et de très bonnes finitions, ce qui lui donne un petit air de smartphone premium. Ses dimensions de 158,2 × 76,7 × 8,2 mm pour un poids de 200 g offrent une bonne prise en main, avec des boutons bien placés et facilement accessibles. Sa dalle Amoled Full HD+ de 6,4 pouces, d’une résolution de 1080 × 2340 pixels et d’un taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz, est de qualité. Le smartphone délivre une bonne luminosité, malgré des reflets en plein soleil.

Le A54 embarque le processeur Exynos 1380, couplée à 8 Go de RAM. Les applications sont fluides, y compris les jeux vidéo. L’ensemble tourne sans ralentissements, à conditions de ne pas pousser les graphismes à fond. Niveau photos, le capteur de 50 mégapixels permet de prendre des clichés nets et détaillés, de jour comme de nuit. Enfin, la batterie du Galaxy A54 tiendra plus d’une journée en fonction de votre utilisation. comptez 1 h 30 pour le recharger.

C’est quoi, cette manette pour smartphone ?

La manette Razer Kishi V2 est idéale pour jouer sur smartphone, avec des dimensions de 92,2 mm x 180,7 mm x 33,9 mm et son poids de 123 g. Son installation est simple et il suffit de connecter la manette via le port USB-C pour jouer. Le smartphone tient bien en place, malgré un peu de jeu, et la prise en main du pad est excellente. L’ergonomie des boutons est agréable et même si les plus grandes mains seront moins à l’aise, l’expérience est globalement appréciable.

La manette fonctionne avec l’application Razer Nexus, qui vous permet d’ajouter des titres auxquels vous jouez, ou de reconfigurer certains boutons. Dans l’absolu, l’application n’est pas indispensable. Notez enfin que le port USB-C de la manette permet aussi de recharger votre smartphone pendant que vous jouez.

