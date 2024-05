Lecture Zen Résumer l'article

Dévoilé pour la première fois en 2021, le projet Starline utilise un écran 3D géant, utilisable sans lunettes, pour donner l’impression qu’une personne est en face de soi. Il s’agit de la démonstration holographique la plus impressionnante que nous avons vue.

« Connecter les êtres humains quand ils ne sont pas ensemble », voilà les mots utilisés par Google pour définir « Starline », dont il parle régulièrement depuis 2021.

Ce projet a un défaut : il faut le voir pour le comprendre. Il est impossible de le filmer, puisque l’écran 3D holographique n’est visible que lorsqu’on s’assoit en face de lui. Numerama a eu l’occasion de l’essayer lors de la Google I/O et ressort impressionné et troublé, tout en étant dubitatif sur son intérêt.

Une profondeur sur plusieurs centimètres, sans aucune perte de qualité

Le projet Starline est une sorte de téléviseur géant entouré de plusieurs caméras. Son concept est simple : il sert à réaliser des appels en visio et en 3D. Chaque participant, peu importe son emplacement sur la planète, doit disposer du dispositif imaginé par Google pour participer à un appel.

Grâce aux caméras et à des algorithmes, Google recompose la réalité en 3D. Son dispositif utilise un écran auto-stéréoscopique capable de diffuser une lumière différente à chaque œil (il se sert des caméras pour trouver la bonne orientation). On peut ainsi voir de la profondeur et du relief sans porter de lunettes 3D ou un casque VR.

Il y a 6 caméras autour de l’écran 3D du Google Starline. // Source : Numerama

Dans le cadre de notre démo, nous avons dialogué avec un responsable du projet situé dans une salle derrière l’écran.

La première impression est très troublante, puisque l’on jurerait que notre interlocuteur est assis juste devant nous, comme si le téléviseur n’était qu’un cadre. On peut facilement voir jusqu’à 50 centimètres derrière lui, avec une illusion parfaite quand on se déplace ou que l’on se lève. Pour nous impressionner encore plus, notre correspondant nous a tendu une pomme. Miracle, son bras sort de l’écran.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour sublimer l’expérience, Google mise sur une barre de son horizontale capable de répliquer la direction des sons. La sensation d’hologrammes n’a jamais été aussi si forte, avec la possibilité de téléporter quelqu’un dans un écran. La qualité visuelle aussi, bien qu’un peu numérique (il y a un peu de bruit), est suffisamment bonne pour ne pas nuire à la démo. On est très loin d’une Nintendo 3DS.

Le projet Starline sera-t-il utilisé un jour ?

Pourquoi ressortir Starline en 2024 ? Parce que Google vient d’annoncer que HP, comme partenaire, allait commencer à le commercialiser. De premières multinationales pourraient prochainement s’en équiper pour réaliser des échanges à distance sans utiliser Google Meet ou Zoom.

Même si la démonstration est bluffante, il est difficile d’en ressortir complètement convaincu. Déjà parce que le matériel risque de coûter très cher et qu’il prend beaucoup de place, ensuite parce que les contraintes d’un appel visio en 2D, avec une webcam et un ordinateur, ne sont pas suffisamment problématiques pour justifier une telle transformation technologique. L’émergence de casques de réalité virtuelle, chez Meta ou Apple, rend aussi possible des échanges en 3D, mais personne ne les utilise vraiment pour ça. On peut aussi se demander si des réunions à plusieurs seraient vraiment possibles avec Starline, puisqu’un groupe de 10 personnes ne rentrerait pas dans l’écran.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si Starline en tant que tel ne deviendra probablement pas la norme dans les bureaux, les technologies utilisées par Google pourraient l’aider à développer des produits intéressants. La marque réussit l’exploit de modéliser un individu en 3D en s’appuyant seulement sur les flux vidéo de caméras RGB, sans capteurs LiDAR ou infrarouges. Ses algorithmes, dans un casque VR, sur un ordinateur ou dans un studio de jeux vidéo, d’ici à quelques années, pourraient rendre la modélisation d’un corps humain beaucoup plus authentique. Reste à savoir si les appels visio en bénéficieront.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !