En face du Googleplex à Mountain View, un nouveau bâtiment a fait son apparition. Gradient Canopy, comme Google l’appelle, abrite un « Visitor Center » à destination des visiteurs de la Silicon Valley, avec plusieurs espaces communautaires et un magasin de produits dérivés.

En octobre 2023, Google a ouvert un nouveau campus. Gradient Canopy, un drôle de bâtiment recouvert de panneaux solaires incurvés, a été inauguré en face de l’historique Googleplex. Il abrite à la fois des bureaux et un espace visiteur, à la manière de l’Apple Park situé à quelques kilomètres de Mountain View. L’idée de Google est d’accueillir les touristes dans son monde, en leur présentant son nouvel immeuble alimenté à 100 % par des énergies renouvelables.

Pour passer de l’ancien campus au nouveau campus, il suffit de traverser la rue. // Source : Numerama

Que trouve-t-on à Gradient Canopy ? En déplacement à Mountain View pour la conférence Google I/O, Numerama est allé visiter le nouvel espace de Google. Une adresse incontournable pour les fans de nouvelles technologies de passage dans la région.

Le bâtiment de Gradient Canopy est recouvert de panneaux solaires à la forme étrange. Le reste est en verre et en carbone. // Source : Numerama

Google Store et Google Café : les deux attractions phares du Visitor Center

Gradient Canopy n’est pas complètement ouvert, puisque de nombreux espaces du bâtiment sont réservés aux employés Google. Malgré tout, l’entreprise fait tout pour attirer les passants. Plusieurs statues à l’architecture originale donnent envie de s’arrêter pour prendre des photos, puis de faire le tour du bâtiment.

Google Store, la chasse aux goodies

Depuis l’extérieur, on peut apercevoir deux activités ouvertes à tous. La première est celle qui devrait le plus amuser les touristes : le Google Store. Il s’agit d’un magasin qui vend des smartphones Pixel et des enceintes Nest, mais pas seulement. T-shirts, casquettes, pulls, bob, figurines, stylos, chaussettes, ballon de basket… On trouve énormément de goodies aux couleurs de Google ou de YouTube dans le magasin. De quoi ramener des souvenirs amusants et introuvables ailleurs.

Une étagères de produits dérivés du Google Store. // Source : Numerama

Quid des prix ? Google ne fait ni dans l’abordable, ni dans l’exorbitant. Comptez 15 dollars pour un mug, 30 dollars pour un t-shirt, 25 dollars pour une casquette ou 55 dollars pour une réplique miniature du vélo Google, qui permet aux employés du campus de se balader d’un endroit à l’autre.

Une réplique miniature du vélo Google à la maison, pourquoi pas ? // Source : Numerama

Google Café, un restaurant qui donne envie de bruncher

Bruncher chez Google, ce n’est pas quelque chose que nous aurions imaginé possible il y a quelques jours. Les cantines de l’entreprise sont réputées pour leur excellence, mais sont réservées aux employés. Le Google Café, lui, est ouvert à tous.

À l’intérieur, on trouve une vraie carte digne d’une brasserie parisienne, avec des plats étrangement soignés pour les États-Unis. Il y a aussi plusieurs pâtisseries et boissons, consommables en intérieur ou en terrasse.

L’intérieur du Google Café. // Source : Numerama

Des espaces communautaires, l’autre originalité de Gradient Canopy

Quand on traverse le Google Café, on peut accéder à d’autres espaces partagés. Tous sont assez surprenants, puisqu’il est assez difficile d’imaginer une entreprise tech se prendre pour un centre commercial. Parmi eux :

Huddle : un espace communautaire que des personnes peuvent demander à occuper pour organiser un événement privé.

un espace communautaire que des personnes peuvent demander à occuper pour organiser un événement privé. Pop-Up Shop : un magasin qui met en avant des produits fabriqués en Californie.

un magasin qui met en avant des produits fabriqués en Californie. Un espace commun avec plusieurs œuvres exposées.

L’espace Huddle peut être occupé par n’importe qui. Il s’agit d’une grande salle ouverte au public. // Source : Numerama

Occasionnellement, Google organise aussi des sessions pour les passants, comme des balades dans la zone pour prendre des photos. Un marché en extérieur accueille aussi des agriculteurs locaux, pour les employés et les touristes.

Avec Gradient Canopy, le siège de Google devient une destination touristique pour les visiteurs de la Silicon Valley. Le géant du web, avec Apple, dispose sans doute du campus le plus « instagrammable » et intéressant. L’ancien campus peut aussi être visité, notamment pour trouver les statues Android géantes et le t-rex Google Chrome.

