À partir du 7 janvier, le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies ouvre ses portes. Quelles seront les grandes tendances de 2024 ? Les produits vedettes des grandes marques ? Les start-ups françaises à la mode ? À Las Vegas, Numerama vous racontera tout du CES 2024, à l’écrit et en vidéo.

Des robots qui parlent comme des humains, des voitures électriques toujours plus intelligentes, des télés qui battent des records de grandeur, des réfrigérateurs dopés à l’intelligence artificielle, des casques de réalité mixte pensés pour concurrencer l’Apple Vision Pro, des gadgets plus ou moins utiles et, bien sûr, du ChatGPT à tout-va… Voilà, dans les grandes lignes, ce qu’il faut attendre du CES 2024.

Ce 7 janvier commence une nouvelle édition du plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies : le CES (Consumer Electronic Show). Tous les ans, c’est lors de ce salon à Las Vegas que les tendances se dessinent, que les marques dévoilent leurs futurs best-sellers et que l’humanité découvre ce qui pourrait un jour devenir son quotidien. À l’heure de l’intelligence artificielle générative, ce CES 2024 est logiquement scruté à plus grande échelle. Quel impact l’IA aura-t-elle sur le monde dans les prochains mois ? C’est ici que nous pourrions obtenir de premiers indices.

Numerama est au CES 2024

Comme en 2023, Numerama est à Las Vegas à l’occasion du CES. Une équipe de deux journalistes (Nicolas Lellouche et Nino Barbey) est sur place depuis la fin du mois de décembre pour vous faire vivre l’événement à distance. Nous vous avons notamment proposé il y a quelques jours une visite de The Sphere, la nouvelle attraction incontournable de Las Vegas.

C’est le dimanche 7 janvier que le CES 2024 commencera vraiment, avec l’exposition « CES Unveiled ». Des milliers d’entreprises viendront y présenter leurs innovations. Parallèlement, plusieurs grandes marques organiseront leurs premiers événements, pour dévoiler des produits avant l’ouverture du salon.

La Sphere de Las Vegas pourrait être partout lors de l’édition 2024. // Source : Numerama

Pour suivre le CES 2024 sur Numerama, plusieurs possibilités :

Enfin, nos confrères de Frandroid seront aussi sur place. Vous pourrez de temps en temps retrouver les journalistes de Numerama sur leur compte Twitch.

Le programme du CES 2024

Après le CES Unveiled du dimanche, le lundi sera le jour des grandes annonces. Samsung, LG, TCL, Hisense, Sony, Panasonic… Tous prévoient de grandes conférences. Le salon ouvrira dans la foulée avec, et c’est une particularité du CES, plusieurs zones de démo. Le Las Vegas Convention Center regroupe les très grandes marques, l’hôtel Venetian accueille une sorte de deuxième CES, avec de plus petits exposants (mais aussi quelques grandes marques). Plusieurs entreprises ont aussi décidé de ne pas exposer au salon, plutôt d’occuper des chambres d’hôtels pour présenter leurs produits à la presse et à leurs partenaires.

Généralement, la French Tech se retrouve au Venetian. La France est un des pays les plus représentés et Numerama ne manquera pas l’occasion d’aller découvrir nos pépites locales.

Afeela, la voiture de Sony, va faire son retour au CES 2024. Elle sera dévoilée lundi soir (mardi matin en France). // Source : Ulrich Rozier

L’intelligence artificielle sera-t-elle la grande tendance de 2024, après des années marquées par le métavers et les voitures électriques ? C’est possible, mais rien n’est assuré. Autre question sur toutes les lèvres : Apple, qui ne participe jamais au CES, va-t-il faire planer son ombre sur le salon en annonçant la date de sortie du Vision Pro en plein CES ?

Numerama vous donne rendez-vous toute la semaine depuis Las Vegas, pour le CES 2024.

