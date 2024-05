Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Avec sa gamme de téléviseurs C3, LG propose un des meilleurs téléviseurs OLED sur le marché. Pour les French Days, le modèle 55 pouces est 1 000 € moins cher qu’à son lancement.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur OLED 55″ de LG ?

Le téléviseur OLED55C3, modèle 55 pouces, est commercialisé 2 099 € à sa sortie en 2023. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 1 099 €. Notez que la livraison à domicile est facturée 34,99 €.

C’est quoi, le téléviseur OLED de LG ?

Ce téléviseur de la gamme C3 de LG est un modèle d’une taille de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm. Les bordures fines et le pied minimaliste permettent au C3 de se caser facilement dans un coin salon, et de passer plutôt inaperçu. Sa dalle OLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels offre des contrastes et des noirs parfaits, ainsi qu’une excellente luminosité.

Le téléviseur supporte les normes HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision et Dolby Vision IQ, pour une image proche de l’expérience cinéma. Les couleurs sont vives et les détails très présents. Le C3 est idéal pour regarder des films et des séries dans des conditions optimales. Le système audio 2.2 offre une virtualisation Dolby Atmos et DTS:X délivre un son puissant et propre, mais qui mériterait toutefois plus d’amplitude. Pour profiter pleinement du Dolby Atmos, investir dans une barre de son ou un home cinéma n’est pas une mauvaise idée, d’autant plus que la technologie WOW Orchestra permet de synchroniser les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son LG.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire pour les French Days ?

C’est une très bonne affaire pour un téléviseur performant, et l’un des meilleurs sur le marché. Les joueuses et les joueurs peuvent brancher leur Xbox Series ou PlayStation 5 via les quatre ports HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement de pouvant aller jusqu’à 120 Hz en 4K apporte une excellente fluidité pour jouer dans les meilleures conditions. La fonction VRR permet de plus d’éviter les déchirements de l’image, tandis que l’ALLM réduit l’input lag. Notez que le mode de préréglage baptisé « Jeu » ne propose pas le meilleur rendu des couleurs possible.

L’interface maison webOS offre une navigation ergonomique et intuitive, avec l’ensemble des services de streaming et des applications. Les contenus sont mis en avant de manière pertinente, et vous pourrez réorganiser le menu selon vos préférences. Enfin, les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont disponibles.

