Le macaron 8K ne sera visiblement pas sur la boîte de la PS5 Pro. Pourtant, Gran Turismo 7 proposera bien un mode d’affichage avec cette définition hyper-élevée, tandis que Sony a vanté sa compatibilité.

Sony ne préfère plus trop s’avancer sur la compatibilité de ses consoles avec la 8K. Avant la sortie de la PS5 en novembre 2020, le constructeur avait tablé sur cet argument, fièrement affiché sur le packaging. C’était un immense mensonge : la PlayStation 5 n’a jamais été capable d’afficher un rendu en 8K. Dans ses paramètres graphiques, on ne peut pas aller au-delà de 2160p (qui correspond à la 4K). Aujourd’hui, le macaron 8K a logiquement disparu de la boîte.

La question se pose maintenant pour la PS5 Pro, beaucoup plus puissante que la PS5 et, donc, susceptible d’être vraiment compatible avec la 8K (son port HDMI 2.1 l’y autorise). Selon les dires de Sony, la compatibilité est assurée, en témoigne cette phrase tirée de la présentation écrite, publiée sur le blog officiel : « Le VRR et la 8K pour les jeux sont également de la partie. » Ce n’est pourtant pas ce que dit le packaging, partagé par l’enseigne Best Buy.

Le packaging PS5 Pro. // Source : Sony via Best Buy

La PS5 Pro est compatible 8K, mais ce n’est pas écrit sur la boîte

Sur la boîte de la PS5 Pro, on peut voir plusieurs sigles : « 4K 120 », qui signifie que la console peut faire tourner des jeux en 4K à 120 images par seconde ; « HDR » ; et « disc-free console », qui rappelle que le lecteur de disque est vendu séparément. Il n’y a pas l’ombre d’un macaron « 8K », en dépit des promesses de Sony. C’est étrange, d’autant que CNET peut confirmer qu’il a vu tourner le jeu vidéo Gran Turismo 7 en 8K, à l’occasion d’une prise en main exclusive.

« Gran Turismo a peut-être été la démo la plus impressionnante, car il y a deux modes. Le gameplay en 8K sur un écran de 80 pouces m’a fait demander comment cela pourrait être utilisé sur des simulateurs articulés autour d’écrans massifs », témoigne le journaliste, qui a vu de ses propres yeux Gran Turismo 7 tourner en 8K sur un téléviseur 8K.

Sony a donc un positionnement étrange sur la 8K. Pendant des années, la multinationale a fait miroiter une compatibilité de la PS5 normale — qui n’est jamais arrivée. Aujourd’hui, il est prêt à ne pas assumer concrètement le fait que la PS5 Pro le soit réellement. C’est paradoxal, mais n’oublions pas, toutefois, que le marché des téléviseurs 8K est niche. Les personnes concernées par cette fonctionnalité sont rares et rien n’indique qu’il y aura beaucoup de jeux en 8K. En prime, il n’est pas sûr que l’option d’affichage 8K soit à privilégier pour des questions de performance.

Sony, qui vend aussi des téléviseurs, ne fait d’ailleurs pas de la 8K un argument susceptible de faire la différence. En témoignent ses explications sur ce qu’est la norme HDMI 2.1, où la compatibilité 8K n’est même pas mentionnée. La firme a déjà eu des modèles 8K dans son catalogue, mais la dernière référence date de 2022. Une preuve que c’est loin d’être la norme, voire un produit de demain.

