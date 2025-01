Lecture Zen Résumer l'article

Xiaomi vient d’officialiser ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme, les Redmi Note 14, 14 5G, 14 Pro, 14 Pro 5G et 14 Pro+ 5G (oui, ça fait beaucoup). Ils succèdent à la gamme Redmi Note 13, qui était réputée pour son rapport qualité prix. Que valent-ils et où les trouver au meilleur prix ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Avec les précédentes générations de Redmi Note, Xiaomi proposait les meilleurs smartphones abordables sous Android. Le 15 janvier 2025, la marque a officiellement dévoilé de nouveaux modèles, qui appartiennent à la gamme « Redmi Note 14 ». Au même titre que la précédente génération, on retrouve cinq versions avec tout un tas de déclinaisons de puissance et de stockage :

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver parmi toutes ses appellations. Cet article vous aide à faire le bon choix, au bon prix.

Commençons par la version la plus modeste sur le papier : le Redmi Note 14 standard. Ce dernier évolue quelque peu par rapport au Redmi Note 13 avec l’ajout d’un module caméra carré positionné à l’arrière, à l’image de ce que l’on retrouve sur les derniers iPhone 16 Pro. Avec son écran de 6,67 pouces, il s’agit d’un appareil grand format malgré sa finesse (8 mm) et un poids très convenable (190 grammes). Son écran a le droit à une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, avec une résolution améliorée par rapport à la précédente génération de 2400 x1800 pixels.

Le design du Redmi Note 14 // Source : Xiaomi

C’est sous le capot que le Note 14 vient marquer une rupture avec l’ancien modèle, puisqu’il utilise la puce Mediatek Helio G99-Ultra, qui est un peu plus performante sur le papier. Niveau photo, il ne propose pas de changement majeur, si ce n’est le remplacement du capteur grand angle par un capteur de profondeur de deux mégapixels, sans doute très dispensable.

Comme à l’accoutumée avec Xiaomi, il y a deux capacités de stockage :

Xiaomi Redmi Note 14 (6+128 Go) : 199 €

Xiaomi Redmi Note 14 (8+256 Go) : 249 €

Avec un prix de 199 € dans sa version « 8 Go de RAM et 128 Go de stockage », c’est l’option la plus abordable de la gamme. À ce prix, le modèle est idéal pour ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune dans un smartphone — tout en conservant des caractéristiques dignes de modèles plus haut de gamme comme le taux de rafraîchissement de 120 Hz ou le lecteur d’empreinte sous l’écran.

Le Redmi Note 14 5G conserve, dans les grandes lignes, les mêmes avantages que la version 4G en ajoutant une compatibilité avec les bornes 5G. De plus, cette année, le Redmi Note 14 5G propose un SoC différent avec l’ajout d’un MediaTek Dimensity 7025-Ultra, plus récent et plus puissant sur le papier. À noter que le modèle propose une seule et unique version avec 8 Go de Ram et 256 Go stockage.

À 299 euros, c’est globalement le meilleur choix, surtout si votre forfait mobile propose une enveloppe de data en 5G — de quoi profiter d’un débit plus élevé lorsque vous passez du temps sur le web ou les réseaux sociaux.

Le Redmi Note 14 Pro s’apparente au milieu de gamme de la famille. Son design se distingue clairement de la gamme inférieure avec un écran et un dos incurvés. Il paraît plus premium en apparence, mais propose aussi des performances plus solides grâce à son SoC MediaTek Helio G100-Ultra.

Pour la photo, son bloc est déplacé au centre et on retrouve de meilleurs capteurs, dont un de 200 Mpx (grand angle), un de 8 Mpx (ultra grand-angle) et un objectif macro à 2 Mpx. Son capteur selfie est, quant à lui, de 32 Mpx.

Pour rendre les choses toujours plus complexes, le modèle existe aussi en 4 versions :

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (8+256 Go) : 353 €

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (12+512 Go) : 403 €

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8+256 Go) : 403 €

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8+256 Go) : 413 €

Encore une fois, le choix dépend de vos besoins en termes de performances, de stockage et de votre forfait. Mais, pour faire simple, le modèle s’adresse davantage à ceux qui cherchent un bon photophone et qui seraient limités par le Redmi Note 14 standard.

Pour terminer, voici la version la plus dopée de la gamme : le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Sa configuration, avec le SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 couplé à 8 ou 12 Go de RAM, le rapproche des flagships d’autres marques, le tout en conservant un prix inférieur à 500 €. Bien qu’il conserve les mêmes caractéristiques au niveau photo, ses capteurs sont renforcés à l’arrière avec un verre protecteur.

Bloc photo du Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Xiaomi

Le gros point fort du téléphone est sa recharge ultra-rapide, présente uniquement sur le modèle avec 120 W, de quoi recharger le téléphone en une vingtaine de minutes. Le modèle embarque d’office la 5G, mais il existe en deux versions :

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus (8+256 Go) : 469 €

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus (12+512 Go) : 499 €

À moins de 500 €, c’est un bon choix pour ceux qui veulent un smartphone reprenant de nombreuses caractéristiques du haut de gamme, sauf le prix. À noter que ce dernier embarque quelques fonctionnalités boostées à l’IA, un avantage habituellement réservé aux modèles plus onéreux.

Où trouver les Xiaomi Redmi Note 14 au meilleur prix ?

Les lancements de smartphones sont souvent synonymes de promotions ou d’avantages. Après quelques recherches, les offres les plus intéressantes semblent se situer du côté du site officiel de Xiaomi. Du 15 janvier au 2 mars, voici les offres que l’on retrouve :

Jusqu’à 40 € de remise sur certains modèles ;

-20 € sur la facture pour tous les nouveaux utilisateurs avec des coupons à cocher sur la page produit ou moins 20 % pour les étudiants ;

Jusqu’à 70 € de bonus de reprise ;

Des Redmi Buds 6 offerts pour l’achat d’un Redmi Note 14 Pro+ 5G.

