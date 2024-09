Lecture Zen Résumer l'article

Sony est au-devant d’un bad buzz assez immense depuis l’officialisation de la PS5 Pro, console haut de gamme disponible à partir du mois de novembre. Le souci serait son prix élevé de 800 €, mais il faut rappeler que c’est d’abord un produit de luxe.

Huit. Cent. Euros : Sony vient de dévoiler la console de salon la plus chère de l’Histoire. On pensait ne plus revoir de sitôt la firme nippone franchir la barre des 600 € — vite regrettée avec la PS3 en 2007 (alors qu’elle était un lecteur Blu-ray pour trois fois moins cher). Elle l’a explosée en positionnant la PS5 Pro comme un produit résolument haut de gamme, symbolisé par le suffixe Pro (premium, plus vulgairement), adressé à des personnes fortunées.

À entendre les uns et les autres, Sony est en train de marcher sur la tête. D’autant que la PS5 Pro est livrée sans lecteur de disque (120 € de plus), ni joli socle vertical (30 € de plus). La multinationale aurait dépassé les limites, motivée par l’absence de réelle concurrence (Microsoft n’existe pas assez, Nintendo est hors-marché) et par sa stratégie inflationniste sur cette génération (tout augmente, même les manettes). Ce serait néanmoins oublier la nature même du produit : la PS5 Pro est une console de luxe qui, par ricochet, se définit d’abord par un prix de luxe.

La PS5 Pro n’est sans doute pas faite pour vous

Le fait est que la PS5 Pro n’est sans doute pas faite pour vous. Ou, plutôt devrait-on dire, vous n’avez pas besoin de la PS5 Pro. Sony n’a trahi personne et n’a pas officialisé la PlayStation 6 avec son lot d’exclusivités à 800 € (peut-être est-ce un test, d’ailleurs, ce qui serait une autre histoire). L’entreprise a simplement renforcé la gamme actuelle avec une console plus puissante pour qui a les moyens de se faire plaisir, c’est-à-dire celles et ceux qui la brancheront à un téléviseur dernier cri, lui-même associé à une installation dernier cri.

Rassurez-vous, vous pourrez jouer à GTA 6 sur PS5, et voyez plutôt la PS5 Pro comme une option premium chez un concessionnaire automobile. Les constructeurs adorent (sur)facturer des options dans des packs. Or, vous pouvez vous passer d’un coffre électrique, comme vous pouvez vous passer de la 4K à 60 fps. Mieux : peut-être n’êtes-vous pas capable de voir la différence !

Il y a quand même une forme d’hypocrisie dans le bad buzz généré par la PS5 Pro, matérialisé par un grand nombre de dislikes sur la vidéo de présentation — ce qui n’empêche pas le lecteur Blu-ray UHD externe d’être déjà en rupture dans certaines enseignes (de la spéculation chez les scalpers ?).

On vit dans un monde où un téléphone portable titille les 2 000 € ; où des boîtes de Lego — pour adulte — dépassent plusieurs centaines d’euros ; où des éditions collector sont livrées sans jeu et avec des goodies en plastique ; où Nintendo facture 300 € une console à la fiche technique antédiluvienne ; où Asus déguise un PC portable en console pour 900 € ; où une carte graphique peut dépasser les 1 500 € et ne sert à rien sans le PC qui va avec.

La PS5 Pro est loin d’être le premier produit cher du monde, et sans doute le marché du jeu vidéo n’est pas assez mature pour comprendre ce que vaut un objet haut de gamme. Pendant des années, le public n’avait droit qu’à un choix. Aujourd’hui, il est légitimement choqué de voir Sony se permettre de lancer une console à 800 €.

Ce prix n’a pas été choisi au hasard et le fait qu’il soit élevé renforce son statut d’objet désirable. Il ne s’en vendra probablement que quelques millions, pendant que la PS5 normale continuera son rythme de croisière sans souci.

Sony a encore tout à prouver avec la PS5 Pro

La seule vraie question à se poser est la suivante : la PS5 Pro en donnera-t-elle pour son argent ? Sur ce point, Sony n’a apporté aucune réponse satisfaisante à l’occasion de son point technique de neuf minutes. Il a commencé par montrer des images de The Last of Us Part II, remasterisation d’un jeu PS4, avant de basculer sur d’autres titres anciens.

Les quelques séquences d’Horizon Forbidden West étaient époustouflantes, mais le jeu est déjà magnifique sur PS5. Il va falloir empiler les arguments et les démonstrations pour donner envie de craquer, avec cette promesse de jouer en 4K à 60 fps sans avoir à sacrifier quoique ce soit. On ne parle que de 40 à 50 jeux vidéo vraiment optimisés à la sortie de la console, et les premières analyses de Digital Foundry sont assez pessimistes sur le cas GTA 6. Ainsi, le futur blockbuster de Rockstar Games peinerait à atteindre les 60 fps sur la PS5 Pro à cause du CPU.

Certains montent déjà au créneau pour conseiller d’investir plutôt dans un PC, plus polyvalent. Ils oublient un point essentiel : en termes de confort, une console est sans équivalent et on ne cesse de rappeler que Windows 11 reste une plaie pour le gaming (pour ne pas dire une plaie tout court). Selon Digital Foundry, toujours, il faudrait une configuration articulée autour d’une carte graphique RTX 4070 (650 €) et d’un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 pour rivaliser avec la PS5 Pro. La facture serait alors bien supérieure à 800 €. N’oublions pas non plus que les objectifs techniques ne sont pas les mêmes : sur PC, à moins de préférer une diagonale immense, on joue plutôt sur un moniteur 1080p ou 1440p pour prioriser le framerate, là où une console moderne doit alimenter un téléviseur 4K UHD — la différence est colossale en terme de puissance nécessaire pour tous ces pixels en plus.

Finalement, le seul tort du prix élevé de cette PS5 Pro, en attendant qu’elle montre ce qu’elle a dans le ventre et le justifie comme il se doit, est de permettre à Sony de continuer à vendre sa PS5 normale à 550 € (450 € sans lecteur). Sortie depuis novembre 2020, la console n’a toujours pas connu de baisse de prix — sauf à opter pour un modèle reconditionné. Pire, elle a même augmenté.

Si le but de la PS5 Pro n’est pas de rendre le jeu vidéo plus accessible mais désirable, Sony serait quand même bien inspiré de baisser le prix plancher de son entrée de gamme. Bref, n’en voulez pas à la firme de lancer une console à 800 € qui vise une niche, plaignez-vous plutôt de la voir maintenir une politique tarifaire élevée pour le reste de son catalogue.

