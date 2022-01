Les 10 grandes missions spatiales incontournables en 2022

2022 sera une année riche pour les grandes missions spatiales. Dix d’entre elles méritent tout particulièrement d’être suivies avec la plus grande attention.

L’année 2022 promet d’être spectaculaire pour qui s’intéresse à l’actualité de la conquête spatiale : plusieurs fusées (Ariane 6, Vega-C, Vulcan Centaur, New Glenn) doivent effectuer leur vol inaugural. La station spatiale chinoise doit être achevée. La capsule de Boeing, Starliner, doit réussir à rejoindre la Station spatiale internationale (ISS).

Mais surtout, 2022 doit être l’occasion de lancer ou de poursuivre quelques missions plus lointaines : le télescope spatial James Webb devrait livrer ses premières données scientifiques ; la mission ExoMars 2022 doit partir vers Mars ; la sonde Psyché vers un astéroïde métallique ; et surtout, la Nasa doit donner le top départ du retour des astronautes sur la Lune !

Une mise en garde : le spatial étant une matière complexe, il peut arriver que les dates prévues au départ soient amenées à changer, pour une raison ou pour une autre. Autrement dit, le calendrier indiqué ci-dessous est donné à titre indicatif et il est susceptible d’évoluer. Si cela survient, nous nous efforcerons de l’actualiser pour être le plus à jour possible.

Février 2022 : Départ de la mission Artemis 1 autour de la Lune

Artemis 1 est la toute première mission du programme Artemis, qui a pour but de faire revenir des astronautes sur la Lune. Cette première mission sera une mission inhabitée : il s’agit de faire une boucle autour du satellite avec la capsule Orion. Ce sera aussi l’occasion de procéder au vol inaugural de la nouvelle fusée de la Nasa, le Space Launch System (SLS).

Un aperçu du premier étage de la fusée SLS. // Source : Nasa

2e trimestre 2022 : Vol inaugural de la fusée légère européenne Vega-C

La nouvelle version du lanceur léger européen Vega doit effectuer en 2022 son vol inaugural. L’engin, dont la structure a été pensée pour être utilisée comme booster d’appoint pour Ariane 6, complète ainsi la gamme des fusées européennes, avec Soyouz (lanceur moyen) et Ariane 5 puis 6 (lanceur lourd). Vega-C, c’est son nom, sera opéré depuis le centre spatial guyanais.

1er trimestre 2022 : Essai de CST-100 Starliner vers l’ISS

La capsule de transport construite par Boeing doit effectuer au 1er trimestre 2022 un deuxième vol d’essai sans équipage, après avoir été en échec lors de la première tentative fin 2019. La capsule CST-100 Starliner devra ensuite effectuer un autre test plus tard en 2022, mais cette fois avec un équipage d’entraînement. Et plus tard auront lieu les vraies missions.

Juin/juillet 2022 : Récupération des premières données du télescope James Webb

Le télescope spatial James Webb a bien quitté la Terre le 25 décembre 2021, mais il n’arrivera à sa destination qu’à la fin janvier 2022. Ensuite, l’observatoire entrera dans une longue phase de calibration et d’alignement. Il faudra 6 mois pour achever ces étapes préparatoires. Ce n’est qu’en milieu d’année que seront recueillies et publiées ses premières données scientifiques.

La construction de l’observatoire James Webb, ici en 2010. // Source : David Higginbotham/Emmett Given

Septembre 2022 : Départ de la mission ExoMars 2022

L’Agence spatiale européenne, en association avec Roscosmos, son homologue russe, doit lancer le second volet de la mission ExoMars. Il s’agit d’une mission robotisée à destination de la planète Mars. L’objectif est de déposer à la surface de la planète rouge un astromobile appelé Rosalind Flanklin. Le premier volet de la mission a eu lieu en 2016.

Destination Mars pour la mission ExoMars en 2022. // Source : ISRO/ISSDC/John Purvis

3e trimestre 2022 : Vol inaugural de la fusée lourde européenne Ariane 6

La nouvelle génération du lanceur lourd européen doit aussi procéder en 2022 à son vol inaugural, toujours depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane. Tout est prêt sur place pour le jour J : les moteurs, le pas de tir et les contrats. La fusée bénéficie entre autres d’un étage supérieur capable de manœuvrer en orbite, grâce à sa capacité de rallumage.

Vue d’artiste d’Ariane 6. // Source : ArianeGroup

2022 : Achèvement de la station spatiale chinoise Tiangong

La Chine doit achever la construction de sa station spatiale, appelée Tiangong. La structure a déjà bien progressé en 2021 : elle est désormais capable d’accueillir des équipages et pour une longue durée. Un module central, Tianhe, est déjà en place. Deux laboratoires complémentaires, Wentian et Mengtian, doivent être interfacés à Tianhe au cours des mois à venir.

Un lancement assuré par la Chine, au profit de la station spatiale chinoise Tiangong. // Source : 中国新闻网

2022 : Départ de la mission Psyché vers un astéroïde métallique

La Nasa compte lancer la mission Psyché, qui consiste en une sonde spatiale devant se rendre à proximité d’un astéroïde métallique — ce que l’agence spatiale décrit comme un « monde de métal ». Il s’agit d’un corps dont la structure est un alliage mêlant du fer et du nickel. Ce sera l’occasion pour SpaceX de mobiliser sa fusée lourde Falcon Heavy, qui est rarement utilisée.

Gros plan sur un décollage de la fusée Falcon Heavy. // Source : SpaceX

2022 : Vol inaugural de la fusée lourde New Glenn

2022 doit être l’année où aura lieu le vol inaugural de New Glenn, la prochaine fusée de l’entreprise américaine Blue Origin. Dévoilée en 2016, elle est présente des dimensions colossales, ce qui doit lui permettre de transporter de lourdes charges en orbite. Ce n’est pas sa seule particularité : elle doit aussi être dotée d’un premier étage réutilisable.

Vue d’artiste de New Glenn. // Source : Blue Origin

2022 : Vol inaugural de la fusée Vulcan Centaur

En prévision du remplacement de ses deux lanceurs actuels, Atlas V et Delta IV, la coentreprise United Launch Alliance (ULA), qui réunit Lockheed Martin et Boeing, mise sur un nouvel engin : Vulcan Centaur. L’engin dit répondre non seulement à des commandes commerciales, mais aussi à certains besoins de la Nasa et de la défense des États-Unis.