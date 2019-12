Le premier vrai test de la capsule inhabitée Starliner de Boeing ne s'est pas passé comme prévu. Le rendez-vous avec la Station spatiale internationale est annulé et l'engin doit rentrer sur Terre le 22 décembre.

L’accès à l’espace est difficile, a-t-on coutume de dire. Boeing vient d’en faire l’amère expérience, le vendredi 20 décembre, lors de sa tentative d’accès à la Station spatiale internationale avec sa capsule inhabitée Starliner. L’insertion sur la bonne orbite a en effet échoué, conduisant les équipes à annuler la mission et à précipiter le retour sur Terre du vaisseau spatial.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les raisons de cet échec. Une conférence conjointe entre Boeing, qui a fabriqué la capsule Starliner, et la NASA, qui en sera le client, doit se tenir dans la journée du samedi 21 décembre. Le Starliner, lui, est toujours dans les airs. Son retour est prévu pour le 22 décembre au Nouveau-Mexique, dans une zone sans risque pour la population.

I’m incredibly proud of the @NASA, @BoeingSpace, and @ulalaunch teams and their ongoing work in a dynamic situation to ensure the #Starliner spacecraft is safe on its Orbital Flight Test. Full statement : https://t.co/7CxXxSMeRG

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 20, 2019