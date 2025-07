Lecture Zen Résumer l'article

Une étape clé vient d’être franchie. L’ASNR vient de donner son feu vert à la perspective d’une prolongation de la durée de vie des 20 réacteurs de 1 300 MWe au-delà de leur quatrième réexamen périodique, c’est-à-dire après 40 ans. Des travaux seront toutefois nécessaires, qui s’étaleront de 2026 à 2040.

C’est reparti pour 10 ans. Dans une décision prise officiellement le 1er juillet 2025, et partagée dans un communiqué le 3, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) a validé le principe d’une poursuite conditionnelle du fonctionnement de tous les réacteurs nucléaires français dont la puissance électrique fournie correspond au palier des 1 300 mégawatts électriques (MWe).

Cela concerne les sites suivants :

Paluel : 4 réacteurs ;

Saint-Alban : 2 réacteurs ;

Flamanville : 2 réacteurs ;

Belleville-sur-Loire : 2 réacteurs ;

Cattenom : 4 réacteurs ;

Golfech : 2 réacteurs ;

Nogent-sur-Seine : 2 réacteurs ;

Penly : 2 réacteurs.

Outre ces installations, le parc français est constitué de réacteurs nucléaires ayant une puissance électrique de 900 MWe (32 réacteurs) et de 1 450 MWe (4 réacteurs). À cela s’ajoute le réacteur nucléaire pressurisé européen (EPR) de Flamanville 3, qui atteint 1 650 MWe, et dont le premier couplage avec le réseau a eu lieu en décembre 2024. La suite s’écrira avec les EPR 2.

L’ASNR est une jeune autorité administrative indépendante, fondée début 2025. Elle est le fruit de la fusion entre l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

De fait, la décision de l’ASNR, prise après une phase de concertation, suivie d’une consultation publique, ouvre la voie à un prolongement au-delà de 40 ans pour certains réacteurs — les plus anciens ont été raccordés au réseau en 1984 pour un début de fonctionnement effectif en 1985. Pour le plus récent, son démarrage commercial a eu lieu en 1994.

Comme le note l’ASNR, une hypothèse de 40 ans de fonctionnement avait été retenue lors de la conception de certains matériels des réacteurs. Cela n’invalide pas par principe la possibilité de poursuivre au-delà de cet horizon temporel. Cependant, cela nécessite d’actualiser des études de conception ou de procéder à des remplacements de matériels.

Des travaux et des aménagements spécifiques à prévoir

Comme certains réacteurs ont atteint cet horizon de 40 ans, la poursuite au-delà requiert donc des aménagements et des travaux dans le cadre de ce quatrième réexamen périodique qui, selon les propres mots de l’ASNR, « revêt une importance particulière ». En France, chaque réacteur fait l’objet d’une visite tous les 10 ans.

Ainsi, si l’ASNR « considère que l’ensemble des dispositions prévues par EDF et celles qu’elle prescrit ouvrent la perspective d’une poursuite de fonctionnement de ces réacteurs pour les dix ans qui suivent », cela reste des « améliorations majeures de la sûreté » à mener et des dispositions supplémentaires « nécessaires » pour y parvenir.

La centrale nucléaire de Cattenom. // Source : Gilles François

« Cette décision clôt la phase dite générique du réexamen, qui concerne les études et les modifications des installations communes à tous les réacteurs de 1300 MWe, ceux-ci étant conçus sur un modèle similaire », relève l’ASNR. Place maintenant aux examens et aux travaux plus spécifiques, réacteur par réacteur.

Dans un communiqué, EDF signale que la première 4ème visite décennale des réacteurs 1 300 MWe se déroulera sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Paluel, début janvier 2026. Des travaux préparatoires sont déjà en cours depuis mi-2024. Selon l’ASNR, les travaux pour toute cette gamme de réacteurs s’achèveront en 2040.

Les investissements nécessaires pour toute la gamme 1 300 MWe seront de 6 milliards d’euros. Ceux-ci sont déjà intégrés dans le cadre du Grand Carénage, un vaste plan lancé en 2014 destiné à prolonger nettement la durée de fonctionnement de toutes les centrales nucléaires existantes, via un vaste effort de rénovation et de modernisation.

