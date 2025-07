Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX planche actuellement sur une nouvelle version du booster Super Heavy qui propulsera la fusée géante Starship. L’entreprise vient de partager des clichés d’un des composants majeures de ce propulseur.

On avait eu droit à des vidéos. Désormais, ce sont des photos, sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des visuels obtenus à la va-vite par des passionnés d’aérospatiale faisant le pied de grue devant Starfactory, au Texas — là sont assemblés les étages de la fusée. Ce sont des clichés directement pris par SpaceX et partagés le 9 juillet 2025.

Ce qui se dévoile à travers les quatre photographies prises par l’entreprise américaine est l’un des composants majeurs du premier étage de la fusée géante Starship — le propulseur (booster) qu’on appelle Super Heavy. Ce long tube, cerclé d’anneaux, est le tube de transfert d’ergols (c’est-à-dire la substance qui sert à la propulsion du lanceur).

Comme le précise SpaceX dans son tweet, ce tube « est responsable de la canalisation du carburant cryogénique du réservoir principal du Super Heavy vers ses 33 moteurs Raptor et permettra des manœuvres de retournement plus rapides et plus fiables ainsi que la possibilité de démarrage simultané des moteurs ».

Ce long tube, « repensé » selon les mots de SpaceX, équipera la nouvelle génération du Super Heavy — qu’on désigne d’ordinaire comme le « block 3 ». On le devine d’ailleurs en voyant le personnel tout autour : cette structure est très grande. Elle atteint à peu près la taille du premier étage de la fusée Falcon 9, qui culmine à presque 42 mètres.

Il reste à savoir quand ce tube, et donc tout le booster qui va avec, volera. À ce stade, on en est encore à la génération dite de « block 2 », qui a débuté avec le booster 14 (détruit lors du 9e vol d’essai). Le booster 15 a volé avec le 8e test. Il reste en attente le booster 16 (en attente, il est prévu pour le futur vol 10) et le booster 17. Le booster 18 inaugurera ce « block 3 ».

Les images du tube de transfert d’ergols du Starship

