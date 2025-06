Lecture Zen Résumer l'article

Des géologues ont découvert des poussées rythmiques de roches en fusion sous la région d’Afar en Éthiopie, comparables à un « cœur battant » de la Terre. Dans quelques millions d’années, elles provoqueront la formation d’un nouvel océan qui va séparer le continent africain.

Notre planète Terre a-t-elle un cœur qui bat ? Des scientifiques ont trouvé une activité qui y ressemble fortement. Menée principalement par des géologues de l’Université de Southampton, et en collaboration avec 10 institutions, leur étude révèle des poussées rythmiques de roches en fusion provenant des couches profondes de la Terre sous la région d’Afar, en Éthiopie. La découverte a été publiée dans Nature Geoscience, le 25 juin 2025.

Le manteau, en géologie, est l’une des couches profondes qui composent la structure interne de la Terre. Un panache désigne une remontée de roches anormalement chaudes provenant du manteau terrestre.

Le communiqué de l’étude explique que « la région d’Afar en Éthiopie est sous-tendue par un panache de manteau chaud qui pulse vers le haut comme un cœur battant ». Ce flux de matière extrêmement chaude est influencé par l’épaisseur des plaques tectoniques.

Afar est une zone de rift, c’est-à-dire une zone où les plaques tectoniques s’étirent et s’amincissent, avant de se rompre, ce qui entraine alors la formation d’un nouveau bassin océanique.

Des signatures chimiques distinctes

« Nous avons découvert que le manteau sous Afar n’est ni uniforme ni stationnaire ; il vibre et ces vibrations portent des signatures chimiques distinctes », déclare le Dr Emma Watts, autrice principale de l’étude. Elle ajoute : « Ces vibrations ascendantes du manteau partiellement fondu sont canalisées par les plaques de rifting situées au-dessus. C’est important pour notre compréhension de l’interaction entre l’intérieur et la surface de la Terre. »

Image au microscope d’un mince éclat de l’une des roches volcaniques de Far, en Éthiopie // Source : Dr Emma Watts, University of Southampton/ Swansea University

Pour affirmer cela, l’équipe a analysé plus de 130 échantillons de roche volcanique dans toute la région d’Afar et dans le principal rift éthiopien. Ils ont révélé des bandes chimiques distinctes dans les roches, un peu comme des codes-barres géologiques.

Les implications au niveau volcanique

« Les rayures chimiques suggèrent que le panache vibre, comme un battement de cœur. Ces impulsions semblent se comporter différemment selon l’épaisseur de la plaque et la vitesse à laquelle elle se disloque », illustre Tom Gernon, professeur de sciences de la Terre à l’Université de Southampton et co-auteur de l’étude. Et à lui d’indiquer : « Dans les failles à propagation rapide comme celle de la mer Rouge, les impulsions se propagent plus efficacement et plus régulièrement, comme une impulsion dans une artère étroite ».

Un autre co-auteur de l’étude, le Dr Derek Keir explique, lui, que la remontée de cette roche chaude est liée à l’épaisseur des plaques tectoniques situées au-dessus d’elle. Il précise : « Ces travaux montrent que les remontées profondes du manteau peuvent s’écouler sous la base des plaques tectoniques et contribuer à concentrer l’activité volcanique là où la plaque est la plus fine ». Avant de conclure que « les recherches ultérieures visent à comprendre comment et à quelle vitesse les écoulements du manteau se produisent sous les plaques ».

Dans quelques millions d’années, ces impulsions auront déchiré le continent africain, qui sera alors séparé par un nouvel océan.

