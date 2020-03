À l'exception de la Chine, où les enseignes d'Apple viennent de rouvrir, la multinationale a annoncé qu'elle fermait tous ses magasins physiques à travers le monde pour aider à freiner la propagation de l'épidémie du coronavirus.

Apple a annoncé dans un communiqué la fermeture de toutes ses enseignes physiques à travers le monde, sauf en Chine, du 14 mars au 27 mars 2020. L’objectif est d’aider à freiner la propagation de l’épidémie du coronavirus — qui est récemment devenue une pandémie selon l’OMS.

« La manière la plus efficace de minimiser les risques de transmission du virus est de réduire la densité et d’optimiser la distance sociale », a écrit Tim Cook, le CEO d’Apple, dans son communiqué. « Alors que le nombre de nouvelles infections augmente, nous allons prendre des mesures supplémentaires pour protéger nos équipes et nos clients. »

Si vous avez besoin d’acheter un produit, pas de panique : le magasin en ligne d’Apple reste bien sûr ouvert, sur site desktop ou en téléchargeant l’application Apple Store sur vos appareils. Vous pouvez opter pour la livraison.

Coronavirus : l’économie ralentit

La firme à la pomme avait pris la décision de fermer ses magasins en Chine début février en réaction à la propagation du virus. Ceux-ci viennent de rouvrir ce 14 mars 2020.

Il est évident que ces décisions, ainsi que le degré d’importance des mesures prises à échelle mondiale par les gouvernements, vont avoir un impact sur la santé économique de l’entreprise — récemment, nous montrions pourquoi les ventes d’iPhone chutent mécaniquement depuis ce début d’année.

L’entreprise a précisé dans son communiqué qu’elle avait donné l’équivalent de 15 millions de dollars pour soutenir « les différentes réponses » au coronavirus. Pour chaque employé d’Apple qui donnerait, la multinationale s’est engagée à donner le double de la somme.

En France, le gouvernement a récemment annoncé une série de mesures importantes pour tenter de freiner la propagation de l’épidémie : les écoles sont fermées à partir de lundi 16 mars 2020 « jusqu’à nouvel ordre », et les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Il est fortement recommandé de rester un maximum chez soi pour éviter de transmettre le virus.