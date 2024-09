Lecture Zen Résumer l'article

Le variant XEC du covid semble peu à peu s’imposer. Il n’entraînerait pas, a priori, de formes plus graves de la maladie. Les symptômes n’évoluent pas vraiment non plus. Il pourrait cependant être un peu plus contagieux.

Le covid n’est peut-être plus défini comme une pandémie, mais il continue de circuler. Et de muter : des variants apparaissent régulièrement. Celui qui serait en voie de dominer dans les prochains mois, selon de nombreux experts, serait le variant XEC. « Il pourrait devenir le prochain auquel on fera face », indique le médecin Eric Topol sur X.

Si l’affirmation reste modérée, c’est parce qu’il faudra encore plusieurs semaines, voire mois, pour que celui-ci s’installe complètement et qu’il soit mieux compris en laboratoire. Comme il prend l’avantage, il pourrait, en tout cas, être le principal virus de l’hiver. Et il est déjà présent dans de nombreux pays.

Malgré la nouveauté du variant, celui-ci reste assez proche de ce que l’on connaît. On sait déjà qu’il n’a pas l’apparence d’un variant plus grave que ses prédécesseurs déjà en circulation. Il n’entraîne donc pas de formes plus sévères de la maladie. Il pourrait seulement avoir un « léger avantage dans la transmission » selon François Balloux, du Genetics Institute, cité par la BBC le 16 septembre 2024.

Le vaccin contre le covid ouvre, comme celui de la grippe, le 15 octobre 2024. // Source : Canva

Symptômes du variant XEC

Les symptômes à surveiller sont :

La toux

Les maux de gorge

Les maux de tête, avec de la fièvre

Éventuellement une perte de goût et d’odorat

Les préconisations quant au bon comportement à avoir restent les mêmes : la prudence. En cas de symptômes, il s’agit de privilégier le télétravail, d’aérer, de prévenir les proches vulnérables en cas de contact préalable, et de prendre rendez-vous avec votre médecin.

Et le vaccin contre le covid, en 2024 ?

Les vaccins actuellement disponibles disposent d’une « mise à jour » assez récente, dont le variant XEC descend très directement. Le vaccin contre le coronavirus ainsi que celui contre la grippe commencent conjointement le 15 octobre 2024.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+