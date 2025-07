Lecture Zen Résumer l'article

Quand les températures grimpent, la tentation d’ouvrir grand les fenêtres est forte. Pourtant, en pleine canicule, ce n’est pas forcément la meilleure solution. Il vaut mieux bien gérer les ouvertures pour garder la fraîcheur à l’intérieur.

Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes. Chaque année, les températures dépassant les 35 degrés n’ont plus rien d’inhabituel. Ces fortes chaleurs peuvent être éprouvantes. Depuis juin, la France connait ces premiers épisodes caniculaires de l’été. Ce type d’événements est amené à se répéter, en 2026 et au-delà, en raison du changement climatique. En ce début juillet, Météo France a placé pas moins de 16 départements en vigilance rouge, soit le plus haut niveau d’alerte canicule.

Alors comment se protéger au mieux ? On fait le point.

Faut-il ouvrir les fenêtres en période de canicule ?

Bien que cela paraisse parfois contre-intuitif : il faut à tout prix éviter de laisser les fenêtres grandes ouvertes toute la journée, même pour avoir de l’air, car celui-ci sera de toute façon chaud et le mercure montera, sans lieu de rafraîchissement possible. Une bonne gestion de l’aération fait partie des recommandations officielles de Santé publique France pendant les canicules chaque année.

Gardez les fenêtres fermées lors des pics de chaleur // Source : Paulina K – Unsplash

N’ouvrez pas en journée lorsqu’il fait chaud

En journée, gardez toutes les fenêtres fermées et laissez aussi les volets/stores complètement clos — pour empêcher la chaleur de rentrer et limiter au maximum les rayons lumineux pénétrant chez vous. Il ne faut pas ouvrir tant qu’il fait plus chaud dehors que dedans. L’aération doit avoir lieu lorsque la température extérieure est plus basse que la température intérieure, ce qui est facilement vérifiable en comparant la météo du moment (via la température affichée via Google par exemple) avec les degrés dans vos pièces.

À l’inverse, il peut même être préférable de fermer complètement ses rideaux ou volets lorsque le soleil est au zénith, afin d’empêcher la chaleur de pénétrer à l’intérieur.

Quand ouvrir ?

En général, la température la plus basse arrive vers 4-5h du matin et se maintient jusqu’à environ 7h, où le mercure recommence à monter. L’idéal est donc d’ouvrir tardivement dans la nuit et de commencer à tout fermer dès 8h.

Avec cette stratégie, vous pouvez aisément obtenir une petite dizaine de degrés de différence entre l’extérieur et l’intérieur pendant un temps. Bien évidemment, la température montera malgré tout légèrement dans vos pièces au fil de journée, à un niveau qui variera en fonction de la qualité d’isolation, mais aussi de l’usage ou non d’appareils électroniques et d’éventuels allers-retours vous obligeant à ouvrir puis fermer les portes d’entrée ou de jardin (ce sont des allers-retours à limiter, donc).

Les meilleures options pour rafraichir son intérieur en cas de fortes chaleurs ?

Que ce soit en cas de canicule ou simplement de fortes chaleurs, il y a de bons gestes à adopter pour conserver la fraîcheur. Vous pouvez bien sûr investir dans un ventilateur ou un climatiseur mobile, un choix plutôt judicieux en fonction de votre utilisation.

Climatiseur vs ventilateur : quelles sont les différences ? // Source : Générée avec Sora par Numerama

Chaleur, canicule : bien comprendre les risques et adopter les bons gestes

Face à des températures extrêmes, il est essentiel de bien comprendre ce que l’on vit et d’adopter les bons gestes. Savez-vous par exemple ce qui différencie une canicule d’une simple vague de chaleur ? Ou pourquoi il est possible de mourir de chaud, même sans effort physique ? Ces notions sont importantes pour adapter le bon comportement face à problématiques.

Au quotidien, certains réflexes peuvent tout changer, en voici quelques-uns :

Enfin, la chaleur ne touche pas que notre corps. Nos objets électroniques aussi peuvent souffrir et encore plus lors de violents orages.

