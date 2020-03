Google annule la tenue de sa conférence annuelle Google I/O, à cause du coronavirus. L'entreprise américaine indique néanmoins qu'elle remplacera l'évènement par des annonces en ligne.

2020 vire à l’annus horribilis pour le monde de la tech. En tout cas, pour ce qui concerne les organisateurs de salons et de conférences. À cause de la situation épidémique causée par le coronavirus (Covid-19), les grands évènements prévus pour ce premier semestre tombent comme des mouches. Dernière victime en date ? La conférence annuelle Google I/O, prévue du 12 au 14 mai.

Dans un message publié sur Twitter le 3 mars, l’entreprise américaine explique avoir opté pour l’annulation de son grand rendez-vous avec les développeurs et la presse. « Votre santé et votre sécurité sont notre priorité », écrit la firme de Mountain View. Tout comme l’est la protection de ses salariés, même si le groupe ne le mentionne pas, préférant mettre l’accent sur les visiteurs de la Google I/O.

A #GoogleIO update.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)

— Google Developers (@googledevs) March 3, 2020