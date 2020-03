Le gel hydroalcoolique est de plus en plus affiché en rupture de stock, à mesure que l'épidémie de coronavirus progresse. Contrairement à ce que l'on imagine, il est très simple à produire à la maison. Ce guide synthétise les recettes partagées par des médecins, journalistes spécialisés et l'OMS.

Les médecins et les autorités le répètent depuis le début de l’épidémie de Coronavirus : le premier réflexe à prendre pour se protéger et protéger les autres et de se laver les mains. La méthode traditionnelle avec du savon est de l’eau est idéale et doit être utilisée si possible, mais l’accès à un robinet (et à du savon dans les lieux publics) n’est pas garanti.

À lire : La hotline coronavirus du gouvernement est une catastrophe

C’est là qu’intervient le gel hydroalcoolique. Ce produit commercialisé aussi bien en pharmacie qu’en grandes surfaces connaît son heure de gloire au moment des épidémies, comme celle du coronavirus. Et pour cause : quelques gouttes sur les mains, bien appliquées sur toute la surface, et presque toutes les contaminations éventuelles s’envolent. Au discours sanitaire s’est même associé un discours marketing, des marques essayant de rendre l’objet plus cool qu’il ne l’est.

Le gel hydroalcoolique à faire soi-même en 3 étapes

Résultat, il tend à devenir un produit miracle dans l’esprit des gens, prenant le rôle que devraient avoir le savon et l’eau : les récentes ruptures de stock évoquée par la presse et sur les réseaux sociaux en témoignent. Ce qui peut vous empêcher d’en avoir un sur vous pour un usage légitime en cette période où les efforts sont concentrés sur l’endiguement de l’épidémie. Pas de panique : le gel hydroalcoolique est facile à faire.

La célèbre journaliste spécialisée en santé Maryn McKenna a partagé sur Twitter sa recette en trois temps.

Remplissez deux tiers d’un récipient avec de l’alcool isopropylique 99 % (en vente libre, sur Amazon et probablement dans votre supermarché).

Remplissez le dernier tiers du récipient avec du gel à l’aloe vera (en vente libre, sur Amazon et dans les pharmacies / rayons bien-être ou salle de bain des supermarchés.

Mélangez doucement).

C’est fait, vous avez du gel hydroalcoolique. Vous pouvez tout à fait réutiliser une bouteille achetée dans le commerce pour en faire un distributeur.

La recette simple s’inspire d’un tutoriel écrit par Anne Marie Helmenstine, docteure en sciences biomédicales, publié sur Thought.co. Elle est complétée par quelques gouttes de l’huile essentielle de votre choix, qui aura pour but de parfumer l’ensemble afin de ne pas avoir une odeur d’alcool sur les mains. Gardez bien à l’esprit qu’il ne faut pas s’essuyer les mains après avoir appliqué rapidement la lotion, mais bien laisser sécher — d’où la nécessité de ne pas utiliser d’alcool pur afin de ne pas blesser inutilement votre peau.

Cette formule, suffisante pour un usage courant et grand public, peut passer au niveau supérieur si vous avez besoin de désinfectant en grande quantité, avec le dosage recommandé dans les hôpitaux. L’OMS fournit un guide complet avec des doses très précises. Le glycérol 98 % remplace le gel à l’aloe vera et du peroxyde d’hydrogène 3 % vient compléter la solution. En changeant légèrement les quantités, l’alcool isopropylique peut être remplacé par de l’ethanol 96 %.

Certains liens de cet article sont affiliés. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte