Lors des épisodes de forte chaleur, il est plus compliqué de trouver le sommeil. Voici 7 conseils pour réussir à s’endormir même en cas de canicule.

Le premier véritable épisode de chaleur de l’été 2023 commence. Météo-France annonce de fortes chaleurs à partir du vendredi 7 juillet, jour lors duquel « la barre des 30 °C sera généralement dépassée sur la France ». Les fortes chaleurs pourraient se maintenir jusqu’au lundi 10 juillet. Pour l’instant, on ne parle pas de vague de chaleur ou de canicule.

Au quotidien, les fortes chaleurs ne sont pas anodines pour le corps. Il peut s’avérer particulièrement difficile de trouver le sommeil, notamment dans les maisons et appartement sans climatisation. Voilà quelques astuces à connaître pour mieux dormir en période de chaleur ou de canicule, si vous ne pouvez pas ou refusez d’opter pour un climatiseur (un choix écologique, car la climatisation est mauvaise pour l’environnement).

Et, s’il n’est pas l’heure de dormir, mais que vous avez quand même chaud, vous trouverez d’autres conseils concerts pour supporter la chaleur dans cet autre article.

S’hydrater correctement

De jour comme de nuit, il est essentiel de suffisamment s’hydrater en période de forte chaleur. Attention, néanmoins, au choix des breuvages : il vaut évidemment mieux boire de l’eau qu’un jus de fruits, un thé ou un café ou de l’alcool quand il fait chaud.

S’il est impossible de faire baisser la température de sa chambre la nuit, le corps va s’adapter en transpirant beaucoup. Garder une bouteille ou un verre d’eau à proximité de son lit aide à penser à boire régulièrement la nuit, et à reconstituer ainsi le volume d’eau perdu en transpirant.

Aérer et ventiler sa chambre

Faire circuler l’air dans la pièce où l’on dort est une bonne idée : le flux d’air aide le corps à évacuer la chaleur. En l’absence de climatiseur, le ventilateur peut jouer ce rôle, en aidant le corps à évacuer la sueur.

Dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, ce qui se produit généralement tard la nuit lors d’une vague de chaleur, c’est le bon moment pour aérer votre chambre en ouvrant la fenêtre.

Dormir quand il fait chaud, un vrai défi. // Source : Canva

Dormir sur le côté

Dans quelle position dormir lorsqu’il fait chaud ? Dormir sur le côté est une bonne idée. « S’allonger en position latérale pour minimiser le contact avec le matelas peut être une solution, vers laquelle le corps tendra de toute façon naturellement pendant votre sommeil, en réponse à la hausse des températures », résume un article de The Conversation.

Dormir dans du coton ou du lin

Certains textiles sont plus agréables que d’autres en guise de linge de lit lors d’un épisode de chaleur. Utiliser des draps fins en fibres naturelles, comme du coton ou du lin, sera plus agréable la nuit, car ces matières sont plus « respirantes ».

N’abandonnez pas totalement la couette ou la couverture : même si vous ne l’utilisez pas au moment de vous coucher, vous pourriez en avoir besoin durant la nuit, lorsque la température corporelle baisse.

Dormir dans un pyjama ample

Comme en journée, il est conseillé de choisir des vêtements amples pour dormir lorsqu’il fait chaud. Les pyjamas trop serrés près du corps emprisonnent l’air chaud près du corps et n’aideront pas à mieux dormir. La couleur du vêtement n’est pas le facteur le plus important.

Dormir nu est un des premiers réflexes quand on a chaud, mais ce n’est pas forcément recommandé. La sueur risque de s’accumuler sur le corps et de ne pas s’évacuer.

Utiliser une serviette mouillée

Une autre astuce peut être de mouiller une serviette ou un vêtement pour se rafraichir le corps avec. Prendre une douche avant de dormir peut également aider à trouver le sommeil en cas de forte chaleur, mais attention : il vaut mieux éviter la douche froide ou glacée. L’eau trop fraiche peut constituer un choc pour votre corps par cette température et être trop stimulante, empêchant au final de dormir.

Éviter l’activité physique le soir

Afin de trouver le sommeil, il est recommandé d’éviter de trop s’agiter avant d’aller au lit, dans les heures précédentes. L’activité physique ou la simple agitation pourraient rendre plus difficile la baisse de la température corporelle, un processus naturel en début de nuit.

Pour aller plus loin Que manger pour survivre à la chaleur ?

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !