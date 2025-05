Lecture Zen Résumer l'article

Entre robots, voyages dans le temps et mondes futuristes peu accueillants, voici le meilleur du catalogue Netflix dans le domaine des séries de science-fiction.

Comme la fantasy, la SF est l’un des genres les plus riches qui soient. Si tel est le cas pour les livres, les séries n’y font pas exception. Et la bonne nouvelle, c’est que le catalogue Netflix est bien rempli : voici donc une sélection des 17 meilleures séries de science-fiction disponibles sur la plateforme de streaming, afin de vous aider à faire votre choix.

Pour encore plus d’œuvres à déguster, vous pouvez consulter nos guides des meilleures séries et des meilleurs films, à voir sur Netflix. Peut-être aussi que notre sélection des séries d’horreur disponibles sur la plateforme pourrait aussi vous combler. Et s’il vous faut de grands espaces, pensez à jeter un œil à notre guide des séries western.

Les Voyageurs du Temps

Les Voyageurs du Temps (ou Travelers) est une pépite pure et dure, dont vous n’avez probablement pas entendu parler. Dans cette œuvre canadienne, des voyageurs venus du futur se téléportent dans le corps de personnes du présent… sur le point de mourir. Ils doivent alors se glisser dans la peau et la vie de leur hôte. Leur but ? Empêcher la fin du monde.

3 saisons, 24 épisodes

Avec : Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson

Statut : terminée

Le Problème à 3 Corps

Adapter la saga littéraire de Liu Cixin, monument de la SF, semblait impossible. Pourtant, cette série Netflix y parvient très bien. Le Problème à 3 Corps relève de la Hard SF, un genre qui implique une forte vraisemblance scientifique. L’histoire se situe à deux époques.

Dans le présent, des scientifiques mettent fin à leur vie, à tel point que cela alarme le gouvernement. Dans le passé, en Chine, en pleine Révolution culturelle, un centre scientifique secret reçoit un mystérieux signal. La connexion entre ces deux époques aura des répercussions sur l’avenir de l’humanité toute entière.

1 saison, 8 épisodes

Avec : Eiza González, Jess Hong, Benedict Wong, Liam Cunningham

Statut : en cours

Dark

Comme point de départ, la disparition d’un enfant dans une petite ville tranquille. Mais cet événement cache en réalité un labyrinthe temporel sur plusieurs générations. Série allemande très cérébrale, et peu banale, Dark fait partie des œuvres les plus cultes disponibles sur Netflix.

3 saisons, 26 épisodes

Avec : Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel, Louis Hofmann, Lisa Vicari

Statut : terminée

Resident Alien

Harry est un extraterrestre. Harry a une mission secrète à accomplir sur Terre. Pour y parvenir, après un crash tumultueux, il prend l’identité d’un docteur dans une petite ville américaine. Sauf que rien ne se passe comme prévu : et si les humains méritaient d’être sauvés ? Si Resident Alien mise sur de la SF humoristique, elle n’en demeure pas moins régulièrement teintée d’émotions.

2 saisons, 26 épisodes

Avec : Alan Tudyk, Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund

Statut : en cours

Sense8

Ah, Sense8… les fans vous en parleront toujours le cœur remplit d’émotions. Ce chef-d’œuvre des sœurs Wachowski connecte huit personnes à travers le monde, grâce à des visions et des sensations communes… alors qu’en apparence, elles ne se connaissent pas. Ce sont des sensitifs.

Mais le récit est aussi et surtout la porte d’entrée à une exploration plus vaste des rapports humains, avec, en ligne de mire, la liberté d’être. Sense8 est en effet l’une des séries les plus queers de l’histoire. Après deux saisons, elle se termine par un épisode faisant office de film conclusif.

2 saisons, 24 épisodes (dont un film de 151 minutes)

Avec : Bae Doona, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre, Brian J. Smith, Aml Ameen (saison 1) / Toby Onwumere (saison 2)

Statut : terminée

Arcane

Jinx et Vi. Les noms de ces deux sœurs sont devenus iconiques. Avec seulement deux saisons au compteur, Arcane s’est imposée comme l’une des meilleures séries d’animation jamais produites — grâce au travail du studio français Fortiche.

Et même si l’œuvre est issue du jeu vidéo League of Legends, nul besoin d’y avoir joué. Entre tragédie familiale, luttes de pouvoir, technologie quasi magique… Le cocktail est total, et maîtrisé.

2 saisons, 18 épisodes

Avec les voix de (VO/VF) : Hailee Steinfeld / Alice Taurand, Ella Purnell / Adeline Chetail, Kevin Alejandro / Franck Sportis, Katie Leung / Elsa Davoine, Ellen Thomas / Maïk Darah, Harry Lloyd / Cédric Dumond, Toks Olagundoye / Géraldine Asselin

Statut : terminée

Perdus dans l’espace

La famille Robinson fait partie des rares sélectionnés pour aller s’installer au sein d’une colonie spatiale, dans l’espace, loin de la Terre. Mais le voyage tourne à la catastrophe lorsqu’ils s’écrasent sur une étrange planète. Ensemble, ils vont devoir survivre dans un environnement hostile.

La rencontre avec un étrange robot va toutefois changer beaucoup de choses… Perdus dans l’espace est une bonne série de SF, qui peut aussi se regarder facilement en famille.

3 saisons, 28 épisodes

Avec : Toby Stephens, Molly Parker, Taylor Russell, Mina Sundwall, Maxwell Jenkins, Ignacio Serricchio, Parker Posey

Statut : terminée

The Rain

Quand la pluie devient toxique, l’apocalypse semble tomber sur la Scandinavie. C’est ainsi que démarre la série post-apocalyptique danoise The Rain, dont les héros sont une sœur et son frère, que l’on retrouve quelques années après cette pluie. Enfermés dans un bunker, ils finissent pas devoir en sortir… Et c’est alors un périlleux voyage qui les attend, à la rencontre d’autres survivants. Les fans de post-apo seront servis !

3 saisons, 20 épisodes

Avec : Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Boe Følsgaard

Statut : terminée

Black Mirror

Sans doute est-ce la plus célèbre anthologie signée Netflix : Black Mirror est une porte ouverte sur les pires dystopies technologiques. Cette œuvre de Charlie Brooker transforme nos vies connectées en histoires terrifiantes, mais parfois aussi touchantes, non sans une dimension satirique omniprésente. La série n’est pas réputée pour sa plus grande constance — tous les épisodes ne sont pas des réussites –, mais elle a su faire des propositions fortes, qui bousculent.

7 saisons, 33 épisodes

Statut : en cours

3%

Série brésilienne peu connue, 3% démarre comme une pure dystopie : sur une terre devenue inhospitalière après des catastrophes, les plus pauvres, sur le Continent, sont strictement séparés des riches, sur l’Autre Rive, qui ne représentent que 3% de la population.

Un jeu, accessible seulement à l’âge de 20 ans, permet d’accéder à cette île idyllique où règne l’abondance — nourriture, eau, technologies. Mais seuls 3% des participants sortent victorieux à chaque session des jeux.

4 saisons, 33 épisodes

Avec : Bianca Comparato, Rodolfo Valente, Vaneza Oliveira, Rafael Lozano

Statut : terminée

Love, Death & Robots

Le nom de cette série animée donne déjà la couleur : Love, Death & Robots nous montre du sexe, de la violence, et des technologies futuristes. Son originalité est d’être anthologique : chaque épisode est issu d’une nouvelle de science-fiction et dispose de sa propre direction artistique visuelle. Les nouvelles proviennent de grands noms : John Scalzi, Alaistair Reynols, Ken Liu, par exemple.

L’anthologie ne semble pas connaître l’existence des femmes autrices de SF et a tendance à tourner en rond dans sa vision de la SF — tous les épisodes sont loin d’être brillants –, mais il y a aussi de bonnes choses à y picorer.

3 saisons, 35 épisodes

Statut : en cours (saison 4 en mai 2025)

Altered Carbon

Cyberpunk, roman noir, robots et transhumanisme au programme : Altered Carbon est une série de SF survitaminée. Dans ce futur, les humains peuvent transférer leur esprit dans de nouveaux corps, une première étape vers l’immortalité. C’est le cas de Takeshi Kovacs, ramené à la vie pour mener une enquête. Cette série Netflix adapte les livres de Richard Morgan, Carbone modifié.

2 saisons, 18 épisodes

Avec : Joel Kinnaman, Renée Elise Goldsberry, James Purefoy, Kristin Lehman, Anthony Mackie

Statut : annulée

Parasyte : The Grey

Une invasion alien, sous forme d’infestation. Quand des parasites débarquent sur Terre et s’emparent d’humains, ils prennent possession de tout leur être et en modifient aussi la physiologie : leur tête peut alors se transformer en l’équivalent d’une plante carnivore munie de tentacules meurtrières.

Le parasitage va toutefois se passer différemment pour Jeong Sun-in, qui va devoir cohabiter avec son parasite. Parasyte : The Grey, menée tambours battants, est l’adaptation coréenne du célèbre manga japonais.

1 saison, 6 épisodes

Avec : Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jeong-hyeon

Statut : terminée

My Holo Love

La romance des k-dramas à la sauce SF : dans My Holo Love, Han So Yeon est une femme très seule puisqu’elle souffre de prosopagnosie — elle ne parvient à reconnaître les visages. Par la force des choses, elle se retrouve bêta-testeuse d’une nouvelle intelligence artificielle, Holo, un hologramme qui prend les traits de son créateur. Un drama léger, où la SF est conjuguée au présent, et qui interroge les relations humaines.

1 saison, 12 épisodes

Avec : Yoon Hyun-min, Ko Sung-hee

Statut : terminée

Warrior Nun

Des nonnes guerrières et une jeune fille ressuscitée par un halo magique : on vous l’accorde, sur le papier, Warrior Nun relève plus du fantastique et de la fantasy urbaine. Mais il y a un twist : la science vient se mêler à cette dimension magique, ce qui surfe donc aussi sur de la SF.

C’est aussi l’originalité de cette série qui allie essentiellement du fun avec des personnages attachants. De quoi passer un excellent moment ; et malgré l’annulation de la série, la fin boucle tout de même la majeure partie de l’histoire.

2 saisons, 18 épisodes

Avec : Alba Baptista, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young, Tristán Ulloa, Thekla Reuten

Statut : annulée

The OA

Sept ans après avoir soudainement disparue, Prairie réapparaît, avec une différence majeure : elle qui était aveugle, elle ne l’est plus. The OA est aussi l’histoire d’un traumatisme collectif pour les fans : la série a été annulée après sa saison 2, et elle n’a donc jamais connu de fin.

Malgré tout, ne serait-ce que pour rendre hommage à une série culte injustement annulée, elle avait sa place ici. Vous pouvez vous gratifier de cette expérience, en connaissance de cause : la série se termine sur un twist irrésolu, même si quelques réponses sont apportées.

2 saisons, 16 épisodes

Avec : Brit Marling, Emory Cohen, Scott Wilson, Jason Isaacs

Statut : annulée

L’Éternaute

Dernière arrivée en date dans le catalogue Netflix, L’Éternaute est une œuvre post-apocalyptique argentine. À sa sortie, elle a fait sensation en grimpant en seulement quelques jours à la 2e place du classement de la plateforme.

Adaptée d’une bande dessinée née dans les années 1950, la série est un récit de survie après une neige apocalyptique… qui s’accompagne de l’arrivée de mystérieux vaisseaux.

1 saison, 6 épisodes

Avec : Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra

Statut : en cours

