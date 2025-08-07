Lecture Zen Résumer l'article

Dans la saison 2 de Mercredi, tout juste mise en ligne ce 6 août 2025 sur Netflix, un ouvrage en particulier possède une importance cruciale : le livre de sortilèges de Goody. Mais d’où vient-il exactement, et que signifie-t-il pour l’avenir de la fille de la famille Addams ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mercredi a connu un été riche en émotions. Dès le premier épisode de la saison 2, disponible depuis le 6 août 2025 sur Netflix, l’héroïne nous raconte ainsi les péripéties qu’elle a pu vivre ces derniers mois, en compagnie d’un tueur en série, qui l’a enfermé dans son sous-sol, aux côtés de poupées terrifiantes.

Une situation qui peut paraître franchement alarmante, mais qui a surtout permis à la fille de la famille Addams de montrer, une fois de plus, ses talents inégalés dans le domaine du macabre. Il faut dire que pendant plusieurs semaines, Mercredi a pu s’entraîner à l’aide d’un précieux ouvrage : le livre des sortilèges de Goody. Mais à quoi sert-il exactement ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les saisons 1 et 2 de Mercredi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un livre précieux, lié à la saison 1 de Mercredi

Souvenez-vous : dans la saison 1 de Mercredi, l’héroïne rencontrait l’une de ses ancêtres, Goody Addams. Il s’agit d’un personnage inédit, qui n’était encore jamais apparu dans les précédentes œuvres liées à la Famille Addams. Créée spécialement pour la série Netflix, cette jeune fille du 17ᵉ siècle, qui ressemble drôlement à Mercredi, possédait des pouvoirs de medium très puissants. C’est de cette façon qu’elle a pu revenir d’entre les morts pour aider Mercredi, à la fin de la saison 1, avant de disparaître à nouveau.

Mais les nouveaux épisodes, mis en ligne le 6 août sur Netflix, montrent que Goody Addams continue en réalité à donner un coup de main à sa descendante. Par une petite pirouette scénaristique, qui ne possède pas vraiment d’explication logique, cette dernière a ainsi récupéré le livre des sortilèges de son ancêtre, lui permettant à son tour de maîtriser ses propres capacités psychiques.

Cet ouvrage, très instructif pour Mercredi, lui a ainsi donné la clé pour débloquer de mystérieuses visions. Celles-ci lui offrent des indications sur le passé du tueur en série qu’elle poursuit, tout en l’informant du destin funeste d’Enid, qui pourrait potentiellement passer l’arme à gauche dans la partie 2 de la saison 2, attendue pour le 3 septembre.

Goody Addams dans la saison 1 de Mercredi. // Source : Netflix

Problème : ces pouvoirs provoquent chez Mercredi un épuisement intense, se traduisant par des larmes noires, coulant de ses yeux à chaque fois qu’elle mobilise son don surnaturel. Pour l’empêcher de se mettre en danger, sa mère, Morticia Addams, décide donc de brûler le livre des sortilèges de Goody, dans l’épisode 4.

Il est peu probable que l’on puisse revoir ce précieux recueil dans la série Netflix, mais la magie utilisée par Goody, puis par Mercredi, devrait continuer de tenir un rôle central dans la suite, notamment grâce au personnage d’Ophelia, la sœur de Morticia portée disparue.

Pour aller plus loin Mercredi saison 2 : ces 10 ados bizarres de séries qui sont devenus des icônes

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Prime Video, HBO Max… : quelle est la meilleure plateforme de streaming en 2025 ? Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama