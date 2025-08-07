Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mercredi a connu un été riche en émotions. Dès le premier épisode de la saison 2, disponible depuis le 6 août 2025 sur Netflix, l’héroïne nous raconte ainsi les péripéties qu’elle a pu vivre ces derniers mois, en compagnie d’un tueur en série, qui l’a enfermé dans son sous-sol, aux côtés de poupées terrifiantes.
Une situation qui peut paraître franchement alarmante, mais qui a surtout permis à la fille de la famille Addams de montrer, une fois de plus, ses talents inégalés dans le domaine du macabre. Il faut dire que pendant plusieurs semaines, Mercredi a pu s’entraîner à l’aide d’un précieux ouvrage : le livre des sortilèges de Goody. Mais à quoi sert-il exactement ?
Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les saisons 1 et 2 de Mercredi.
Un livre précieux, lié à la saison 1 de Mercredi
Souvenez-vous : dans la saison 1 de Mercredi, l’héroïne rencontrait l’une de ses ancêtres, Goody Addams. Il s’agit d’un personnage inédit, qui n’était encore jamais apparu dans les précédentes œuvres liées à la Famille Addams. Créée spécialement pour la série Netflix, cette jeune fille du 17ᵉ siècle, qui ressemble drôlement à Mercredi, possédait des pouvoirs de medium très puissants. C’est de cette façon qu’elle a pu revenir d’entre les morts pour aider Mercredi, à la fin de la saison 1, avant de disparaître à nouveau.
Mais les nouveaux épisodes, mis en ligne le 6 août sur Netflix, montrent que Goody Addams continue en réalité à donner un coup de main à sa descendante. Par une petite pirouette scénaristique, qui ne possède pas vraiment d’explication logique, cette dernière a ainsi récupéré le livre des sortilèges de son ancêtre, lui permettant à son tour de maîtriser ses propres capacités psychiques.
Cet ouvrage, très instructif pour Mercredi, lui a ainsi donné la clé pour débloquer de mystérieuses visions. Celles-ci lui offrent des indications sur le passé du tueur en série qu’elle poursuit, tout en l’informant du destin funeste d’Enid, qui pourrait potentiellement passer l’arme à gauche dans la partie 2 de la saison 2, attendue pour le 3 septembre.
Problème : ces pouvoirs provoquent chez Mercredi un épuisement intense, se traduisant par des larmes noires, coulant de ses yeux à chaque fois qu’elle mobilise son don surnaturel. Pour l’empêcher de se mettre en danger, sa mère, Morticia Addams, décide donc de brûler le livre des sortilèges de Goody, dans l’épisode 4.
Il est peu probable que l’on puisse revoir ce précieux recueil dans la série Netflix, mais la magie utilisée par Goody, puis par Mercredi, devrait continuer de tenir un rôle central dans la suite, notamment grâce au personnage d’Ophelia, la sœur de Morticia portée disparue.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !
Pour de l’actu en petit comité, rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !