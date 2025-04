Lecture Zen Résumer l'article

La saison 7 de Black Mirror cartonne actuellement sur Netflix, depuis sa sortie le 10 avril 2025. Ces histoires terrifiantes sont-elles si proches de notre réalité ? Pour y répondre, Valentin Wyart, expert en neurosciences, réagit avec nous à des extraits d’Eulogie, Des gens ordinaires et De simples jouets.

À chaque nouvelle saison, Black Mirror nous terrifie un peu plus, agissant comme une mise en garde inquiétante face aux nouvelles technologies. Mais les récits dystopiques de la série Netflix pourraient-ils exister dans la vraie vie ? Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé à Valentin Wyart, directeur de recherches à l’Inserm et chercheur en neurosciences cognitives à l’ENS (École normale supérieure), d’analyser avec nous des extraits de la saison 7. Le spécialiste du cerveau réagit ainsi à trois épisodes bien spécifiques qui ont marqué les fans : Des gens ordinaires, De simples jouets ainsi qu’Eulogie.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers sur les épisodes 1, 4 et 5 de la saison 7 de Black Mirror.

Des gens ordinaires (épisode 1) : « Cette technologie n’existera jamais »

Dès le premier épisode de sa saison 7, Black Mirror a frappé très fort avec une histoire coup de poing, autour d’un couple confronté à la maladie. Mike décide alors de sauver la vie d’Amanda en acceptant un programme révolutionnaire : Rivermind, capable de remplacer des tumeurs au cerveau par du tissu synthétique, pour permettre aux patients de retrouver une existence normale.

Une technologie bénéfique au premier abord, qui prend un tournant glaçant lorsqu’un système d’abonnement demande de plus en plus d’énergie et d’argent à Mike et Amanda… Pourtant, un tel dispositif est loin de la réalité pour Valentin Wyart : « On n’a pas du tout les technologies nécessaires aujourd’hui pour prendre l’empreinte d’une région du cerveau. Cela représente énormément de neurones et de connexions synaptiques. »

Mike et Amanda descendent progressivement aux enfers dans Des gens ordinaires // Source : Netflix

Si des implants cérébraux existent déjà, ils restent beaucoup plus simples que les dispositifs évoqués dans l’épisode 1, et notamment les publicités déclamées par Amanda : « Des entreprises comme Neuralink, dirigée par Elon Musk, font des recherches au niveau du cortex moteur. Si on le stimule, on peut théoriquement produire des mouvements chez vous, chez moi ou chez un animal qu’on aurait implanté. Mais cela donnerait l’impression d’être contrôlé par une entité extérieure. Et on pourrait peut-être faire bouger une souris dans une direction particulière, mais c’est bien le maximum qu’on pourrait faire. Il faut bien comprendre qu’une technologie qui fonctionne déjà à un niveau très simple ne pourrait pas nécessairement être améliorée dans le futur. »

Valentin Wyart est donc clair sur les dispositifs mis en place dans Des gens ordinaires : « Cette technologie, je pense, n’existera jamais. Et heureusement ». Vous pouvez dormir tranquilles.

De simples jouets (épisode 4) : « Reprogrammer le cerveau ? Aucune chance »

Et si les Tamagotchi nous voulaient du mal ? Voilà la question posée par De simples jouets, l’épisode 4 de la saison 7 de Black Mirror. On y découvre le lien terrifiant qui unit Cameron, un journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, et les Thronglets, des formes de vie numériques qui semblent vouloir délivrer un message à l’humanité. Pour aller plus loin, le personnage décide même de s’implanter une puce à l’arrière de la tête, afin d’entrer en symbiose avec ses nouveaux amis.

Une situation complètement absurde pour Valentin Wyart : « Il place la technologie très rapidement, sans même un miroir pour voir ce qu’il est en train de faire. C’est impossible comme geste, ce ne serait pas fonctionnel. On n’a pas l’impression qu’il a traversé son crâne pour l’implanter directement dans le cerveau. »

Cameron devient fasciné par les Thronglets dans Plaything (De simples jouets). // Source : Netflix

La fin de l’épisode met en scène une séquence terrifiante, durant laquelle les Thronglets parviennent à émettre un son pour reprogrammer l’humanité tout entière. Est-ce vraiment réaliste ?

Clairement non, selon le chercheur en neurosciences : « C’est totalement impossible. Même le fait de générer un son qui produirait cet effet-là reste très difficile à imaginer. On sait tout de même que certains signaux sonores peuvent produire des réactions émotionnelles fortes, comme les cris d’un bébé. Mais reprogrammer le cerveau, il n’y a jamais aucune chance que ça arrive. »

Eulogie (épisode 5) : « Cela relèverait du miracle »

La saison 7 de Black Mirror s’aventure volontairement sur le terrain de l’émotion, avec des épisodes comme Hotel Reverie ou Eulogie. Dans ce dernier, un vieil homme replonge dans ses souvenirs alors que son grand amour de jeunesse vient de décéder. Il utilise une technologie, positionnée sur sa tempe, lui permettant de littéralement revisiter sa mémoire : « Une interface simplement posée sur la peau du personnage et qui serait capable de lire l’activité du cerveau depuis la surface ? Ce serait très très très difficile puisqu’on a le crâne entre deux. »

Valentin Wyart reproche à cet épisode de mettre en scène un dispositif qui se calibre en seulement quelques secondes : « Il faudrait énormément de temps et de données pour le faire. Tous nos cerveaux sont différents : le mien n’aura pas le même code, le même système, que celui de quelqu’un d’autre. Donc là, la calibration immédiate sans aucun contenu, ce serait impossible. D’autant plus avec une technologie aussi petite : habituellement, ce qu’on utilise pour décoder représente 300 capteurs positionnés tout autour de la tête. Donc Eulogie relèverait du miracle. »

Paul Giamatti (Phillip) revisite ses souvenirs dans Eulogie // Source : Netflix

Cependant, l’épisode 5 dit tout de même vrai sur un point : « Utiliser du matériel, comme des photos, pour essayer de stimuler la mémoire, ça peut fonctionner. On sait aussi que le système olfactif a un lien assez fort avec la mémoire épisodique. »

Valentin Wyart estime que le système dans Eulogie peut se rapprocher de l’intelligence artificielle générative : « Les technologies comme ChatGPT sont tout à fait efficaces pour imaginer ce qui leur manque. C’est un peu ce que l’on voit ici, donc ce n’est pas totalement délirant à ce niveau-là. Cependant, la mémoire humaine est faillible, donc pouvoir reconstruire des choses fausses, mais qui semblent vraies, c’est bien plus dangereux que de créer une simple image du Pape en doudoune par exemple. Par contre, faire en sorte que la personne ait l’impression de plonger dans la photo, ça, on ne sait pas du tout le faire. »

