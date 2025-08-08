Lecture Zen Résumer l'article

Après trois ans d’absence, Mercredi est enfin de retour pour une saison 2 pleine de secrets, dont le tournage a visiblement été complètement fou. Voici justement 6 anecdotes à connaître sur la série Netflix.

Tourner une série aux accents gothiques qui oscille entre le fantastique, le drame familial, l’horreur et le teen drama relève clairement du défi. Pourtant, depuis deux saisons, Mercredi ne cesse d’affoler les compteurs de Netflix, devenant la série la plus vue de tous les temps sur la plateforme de streaming.

Un succès inégalé, qui tient également à la manière dont la série est produite, avec un soin particulier apporté aux détails et aux références qui peuplent son univers. Pour entrer davantage dans les coulisses de Mercredi, nous avons sélectionné 6 anecdotes de tournage, révélées par Netflix.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 de Mercredi.

L’oncle Fétide est vraiment chauve

Dans la famille Addams, on ne fait jamais les choses à moitié. La preuve avec le comédien Fred Armisen, qui incarne l’oncle Fétide. Pour les besoins de la série, il s’est donc véritablement rasé la tête.

Dans l’épisode 4 de la saison 2, on constate même que le personnage possède pas moins de 18 passeports et 33 permis de conduire différents. Des papiers d’identité pour lesquels l’acteur a pris le temps de prendre la pose, pour que chaque photo soit unique. Ça, c’est de l’investissement.

Le fameux Oncle Fétide. // Source : Netflix

La Chose n’a littéralement qu’une seule main

Derrière la fameuse Chose qui accompagne chacune des péripéties de Mercredi, se cache une vraie main : celle du comédien Victor Dorobantu. Il ne s’agit donc pas d’effets spéciaux créés pour l’occasion, mais d’un véritable humain qui « joue » devant la caméra.

Pour lui donner vie, des heures de maquillage sont nécessaires et afin de préserver ce travail colossal, l’acteur devait donc tout faire à une seule main. Cela inclut le fait de manger et de s’habiller. Force à lui.

La Chose dans Mercredi // Source : Netflix

Morticia et Mercredi Addams se sont vraiment affrontées à l’épée

Dans l’épisode 3 de la saison 2, Morticia et Mercredi décident de s’affronter en duel, lors d’un « duelo a ciegas » intense, avec les yeux bandés. Une séquence de combat à l’épée pour laquelle les actrices Catherine Zeta-Jones et Jenna Ortega se sont réellement entraînées.

Elles ont donc d’abord réalisé leurs cascades elles-mêmes, avec un bandeau sur les yeux, en apprenant une chorégraphie millimétrée. Cependant, pour davantage de sécurité, des cascadeurs ont ensuite rejoué leurs mouvements pour la scène finale.

Morticia Addams dans la saison 2 de Mercredi // Source : Netflix

Le cottage de la famille Addams a demandé des semaines de production

Dans la saison 2, la famille Addams s’installe dans un cottage, situé juste à côté de Nevermore. Un lieu chargé en détails, qui a demandé pas moins de 9 semaines de travail aux équipes de production, rien que pour bâtir l’intérieur.

Des arbres, des escargots et des fleurs ont été véritablement gravés sur le bois des cheminées, tandis que les vitraux ont été créés à la main, pour y intégrer de magnifiques roses.

La Famille Addams au grand complet dans son nouveau cottage // Source : Jonathan Hession/Netflix

Jenna Ortega n’a pas peur du vide

L’épisode 3 de la saison 2 se déroule dans un camp de vacances, perturbé par l’arrivée de scouts, bien décidés à rester propriétaires des lieux. Un affrontement est alors lancé entre leur équipe, et celle de Nevermore.

Le clou du spectacle ? Mercredi sauve la mise de ses petits camarades en s’élançant sur une tyrolienne de plusieurs mètres. Et Jenna Ortega n’a visiblement pas le vertige puisqu’elle a réalisé elle-même cette cascade.

Mercredi // Source : Jonathan Hession/Netflix

On ne rigole pas avec le maquillage de Slurp

Le zombie préféré de Pugsley possède de nombreux secrets. Parmi eux, on compte notamment le temps de préparation pour donner vie à Slurp. Chaque jour, l’acteur Owen Painter devait ainsi rester immobile pendant 3 à 5 heures de maquillage.

Un processus qui durait initialement 10 heures, avant d’être finalement simplifié. Le comédien enfilait également une prothèse intégrale pour son visage, ainsi que des costumes très élaborés pour son corps.

Ce bon vieux Slurp // Source : Netflix

