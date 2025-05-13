Lecture Zen Résumer l'article

La célèbre comédie américaine The Office va avoir droit à un tout premier spin-off, situé dans le même univers : The Paper. Casting, bande-annonce, date de sortie… Voici tout ce que vous devez savoir sur cette série qui arrivera très bientôt en streaming.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Les fans de The Office seront bientôt comblés (ou pas) par la sortie d’un tout premier spin-off, situé dans le même univers : The Paper. Jusqu’ici, on ne savait pas grand-chose de cette nouvelle série.

Mais le 12 mai 2025, le média américain Variety a enfin révélé les contours de cette comédie de bureau, qui s’annonce plutôt attrayante. Bande-annonce, date de sortie, casting… Voici tout ce que l’on sait déjà sur The Paper.

De quoi parlera The Paper, le spin-off de la version américaine de The Office ?

Si The Office est devenue si iconique, au fil des années, c’est grâce à son format singulier : le mockumentaire. The Paper fonctionnera sur le même principe et les personnages seront donc suivis par la même équipe documentaire qui avait justement raconté le quotidien de l’entreprise de papier Dunder Mifflin.

Cette fois, l’intrigue sera délocalisée dans un autre environnement de travail : la rédaction d’un journal local, The Truth Teller, actuellement sur le déclin. Ned Sampson, un nouveau rédacteur en chef, va alors tenter de le sauver, devant les caméras des documentaristes, donc.

La bande-annonce de The Paper

Le 7 août 2025, la chaîne américaine Peacock a enfin mis en ligne la toute première bande-annonce de The Paper. On y retrouve l’humour si singulier de The Office, des personnages d’outsiders, de multiples références à la vie de bureau, ainsi qu’un protagoniste que l’on connaît très bien : Oscar Martinez.

La première image de The Paper, le spin-off de The Office

Le 12 mai 2025, NBC et Peacock avaient déjà révélé la toute première image de The Paper. On y apercevait le comédien Domhnall Gleeson, qui incarnera le personnage principal du spin-off de The Office, alors qu’il semble s’adresser à la fameuse équipe de journalistes de The Truth Teller.

The Paper // Source : Aaron Epstein / Peacock

Quand sort la série The Paper, dérivée de The Office ?

Aucune date n’a été annoncée pour la sortie française. Aux États-Unis, en revanche, The Paper sera diffusée sur la plateforme de streaming Peacock, dès le 4 septembre 2025. Quatre premiers épisodes seront alors disponibles. Espérons que l’on pourra également la découvrir, en France, à des dates similaires.

Pour le moment, l’option la plus probable serait qu’Universal+, l’équivalent de Peacock, disponible via Prime Video, puisse en récupérer les droits. Mais il s’agit d’une plateforme très confidentielle, qui semble peu adaptée à l’immense succès rencontré par The Office, depuis déjà plusieurs décennies.

Quels acteurs et actrices seront au casting de The Paper, située dans le même univers que The Office ?

Comme son aînée, The Paper bénéficiera d’un casting quatre étoiles. Le spin-off a donc été imaginé par le créateur de la version américaine de The Office, Greg Daniels, ainsi que par Michael Koman (Nathan for You).

Le comédien Domhnall Gleeson (Star Wars) interprètera le rôle principal de la série : Ned Sampson, un nouveau rédacteur en chef plein d’espoir. Il donnera la réplique à Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Melvin Gregg (Nine Perfect Strangers) ainsi que Ramona Young (Mes premières fois).

Oscar revient ! // Source : NBC

Un personnage iconique de The Office sera aussi de la partie : Oscar Martinez, incarné par Oscar Nuñez. Il est ainsi devenu le comptable de The Truth Teller et ne sera pas particulièrement ravi de retrouver l’équipe de tournage, qui avait déjà documenté son quotidien par le passé.

The Paper Il n’y a pas d’offres pour le moment

