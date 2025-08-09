Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois d’attente, les premiers épisodes de Blood of my Blood sont enfin disponibles sur HBO Max, depuis le 9 août 2025. Mais peut-on apprécier ce spin-off sans jamais avoir vu un seul extrait d’Outlander, la série originale ?

Au rayon des couples les plus iconiques du petit écran, Jamie et Claire se placent sans aucun doute tout en haut du classement. Les amants d’Outlander, dont l’histoire d’amour traverse les âges, nous accompagnent depuis déjà 7 saisons. Ils vont d’ailleurs bientôt tirer leur révérence avec une saison 8 très attendue, qui signera la fin de leurs aventures.

Pour autant, le voyage sur les terres écossaises n’est pas près de se terminer : le 9 août 2025, un spin-off a ainsi vu le jour, sur HBO Max. Il s’agit de Blood of my Blood, qui ambitionne de nous raconter les péripéties vécues par les parents de Jamie, ainsi que ceux de Claire, par le passé. Mais cette série dérivée est-elle réservée aux fans absolus, ou peut-elle également se dévorer, indépendamment des intrigues déroulées pendant 7 saisons d’Outlander ?

Oui, vous pouvez voir Blood of my Blood sans connaître Outlander…

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui seraient totalement passés à côté de la romance intemporelle entre Claire et Jamie : Blood of my Blood peut se déguster avec plaisir, même sans avoir vu un seul épisode d’Outlander. Les personnages sont complètement différents, mettant en scène deux nouveaux couples aux destins parallèles.

On découvre ainsi le quotidien d’Ellen MacKenzie et Brian Fraser, les parents de Jamie, au cœur des Highlands écossais du 18ᵉ siècle. Plusieurs siècles plus tard, les parents de Claire, Julia Moriston et Henry Beauchamp, vont avoir un coup de foudre, à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Les deux couples de Blood of my Blood. // Source : Starz

Blood of my Blood sera ainsi menée par des personnages inédits, encore jamais vus dans Outlander. Contrairement à la série originale, qui suit scrupuleusement la saga littéraire, ce spin-off sera d’ailleurs indépendant des romans de Diana Gabaldon.

Aucun prérequis n’est donc indispensable pour suivre les 10 épisodes de Blood of my Blood, qui seront diffusés au compte-goutte, chaque samedi, sur HBO Max. Un nouveau générique a même été créé pour l’occasion.

… Ou presque

Il y a cependant un mais : vous risquez tout de même de rater quelques références à Outlander, et particulièrement au lien qui unit Claire et Jamie. Après tout, Blood of my Blood raconte justement le passé de leurs ancêtres, avec un twist similaire : Julia, la mère de Claire, va voyager dans le temps grâce au cercle de pierres de Craigh na Dun, comme sa fille.

La ressemblance entre Julia et Claire, sa fille, est frappante. // Source : Max

Elle va alors être propulsée en 1714, loin de sa vie mouvementée, en 1910. Il n’est d’ailleurs pas à exclure que Claire puisse apparaître dans ce spin-off, dans sa version enfant. Quant au titre, il fait référence aux vœux de mariage de Claire et Jamie, qui commençaient précisément par ces mots.

Mais tant que vous avez au moins connaissance du fait que les deux amants s’aiment depuis déjà 7 saisons, durant lesquelles ils ont voyagé d’époque en époque, et même de continent en continent, vous devriez pouvoir plonger sans aucun problème dans la magie écossaise de Blood of my Blood.

