[Précommande] Les aventures de Kirby continuent sur Nintendo Switch 2 avec cette version exclusive et 2.0 du superbe Kirby de la Switch 1, prévu pour le 28 août 2025. Voilà où le précommander au meilleur prix.

« Rond comme un ballon, jaune comme un citron… » Ah non, ce n’est pas lui, c’est l’autre boule ! Kirby, l’adorable petite boule rose qui engloutit tout sur son passage, revient dans une édition exclusive à la Switch 2 de son excellent jeu Kirby et le monde oublié, initialement sorti en 2022 sur Switch. Cette version pour la Switch 2 est agrémentée d’un nouveau chapitre intitulé Le pays des étoiles filantes.

Précommandez Kirby et le monde oublié et Le pays des étoiles filantes au meilleur prix

Prévu pour le 28 août 2025, sur Nintendo Switch 2, soit le même jour que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, lui aussi en précommande, Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes propose de retrouver l’icône rose de Nintendo pour une nouvelle version revue et augmentée. Pas de Big Boss à l’horizon, mais des graphismes et une fréquence d’images améliorés et un nouveau chapitre exclusif à la Switch 2.

Simple portage, cette version ne change pas énormément de la version Switch 1 sortie en 2022, en dehors de son contenu additionnel. Pas de quoi justifier son prix de tarif élevé donc. Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes est en effet vendu 79,99 € sur l’eShop de la Switch 2, de quoi rebuter.

Il est heureusement disponible en précommande en version physique au prix de 59,90 € sur le site de E.Leclerc. Si vous possédez le jeu sur Switch 1, la mise à jour est au prix de 19,99 €.

Ce nouveau jeu Kirby, qui n’a rien de nouveau, vous plonge dans la peau du personnage créé part HAL Laboratory et Nintendo en 1992 dans une aventure cette fois-ci avec un gameplay totalement en 3D. Encore une fois, notre ami devra parcourir des mondes atrocement colorés, peuplés de créatures pas si méchantes que ça, afin d’aller tuer une entité cosmique que n’aurait pas reniée H.P Lovecraft. Comme toujours avec le personnage, le mignon côtoie l’étrange dans un récit bien amené, prétexte à un titre riche en amusement.

C’est quoi, cette réédition de Kirby et le monde oublié ?

Kirby devra user de ses capacités de mimétisme en avalant ses ennemis et en volant leur pouvoir. Le gameplay change donc en permanence, en fonction de l’ennemi assimilé. Kirby peut désormais avaler différents objets, comme un distributeur de canettes ou une voiture. De quoi proposer de vrais moments de jeu vidéo grisants, qui mérite sa place dans la bibliothèque de la Switch 2, aux côtés du récent Donkey Kong Bananza.

Kirby et le monde oublié Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes // Source : Nintendo

Une deuxième personne peut prendre une seconde manette et rejoindre la partie à n’importe quel moment, en incarnant Bandana, l’ami Waddle Dee de Kirby. Avec un gameplay plus restreint, c’est un personnage qui conviendra parfaitement à un ou une jeune joueuse. La possibilité de vivre l’aventure à deux est un véritable atout. Les plus jeunes peuvent ainsi découvrir les bases du déplacement dans un univers 3D, sans avoir à gérer les contraintes de la caméra. Une excellente manière d’apprendre à jouer en douceur.

Kirby et le monde oublié Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes // Source : Nintendo

En ce qui concerne l’ajout Le pays des étoiles filantes, ce n’est rien de moins qu’un gros DLC, qui propose son lot de nouvelles cartes et de transformations. Alors qu’une puissante météorite s’est écrasée sur le monde, Kirby doit de nouveau utiliser ses incroyables pouvoirs et de nouvelles options de transmorphisme. L’occasion de revisiter certains niveaux, transformés pour l’occasion, et de se rappeler que ce Kirby était tout de même l’un des meilleurs jeux de la Switch 1.

