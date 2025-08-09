Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez terminé en larmes devant la romance qui unit Anna et Jamie pour la vie ? Alors, vous devriez vraiment jeter un œil à ces 5 films, qui nous rappellent les grandes heures de My Oxford Year, sur Netflix.

Une grosse louche d’amour, une pincée de paysages so british dépaysants, une légère touche d’humour, quelques confettis poétiques et une dose de drame pour enrober le tout : bienvenue dans My Oxford Year, le dernier carton de Netflix, qui squatte le top 10 depuis sa sortie, le 1er août 2025.

Il faut dire que ce film romantique, qui met en scène Sofia Carson (Carry-On) et Corey Mylchreest (La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton), touche en plein cœur grâce à un twist inattendu. Si vous avez, vous aussi, versé votre petite larme devant le destin d’Anna et de Jamie, voici 5 films comme My Oxford Year, à découvrir en streaming.

Nos cœurs meurtris sur Netflix

Pour proposer une grande romance, il faut une histoire d’amour à toutes épreuves, mais aussi des comédiens convaincants, en plus d’être généralement des canons de beauté. L’actrice Sofia Carson n’échappe pas à la règle, elle qui enchaîne justement les comédies romantiques pour Netflix, depuis quelques années. Parmi elles, se trouve l’un de ses plus grands succès : Nos cœurs meurtris, mis en ligne en juillet 2022.

Un film estival qui met en lumière le coup de foudre, forcément inattendu, entre Cassie et Luke. La première est une musicienne fauchée, qui décide de faire un mariage blanc avec le second, soldat qui s’apprête à partir pour l’Irak, afin de l’aider à rembourser ses propres dettes. D’abord unis par obligation, les deux tourtereaux vont finir par réaliser que leur amour est bien plus fort que tout… Tout comme My Oxford Year, Nos cœurs meurtris est une romance absolument prévisible, mais terriblement addictive.

Le Cercle des Poètes Disparus sur Netflix

Dans My Oxford Year, Anna et Jamie passent leur temps à se déclamer de beaux poèmes et à errer dans la magnifique université anglaise. Pour retrouver un décor similaire, tout en exerçant votre talent littéraire, nous vous conseillons vivement de replonger dans un classique absolu : Le Cercle des Poètes Disparus. Au cœur d’un prestigieux établissement écossais, réservé aux jeunes garçons, le professeur Keating va ainsi bouleverser la vie de ses étudiants.

Grâce à sa personnalité singulière, il va apprendre à ses élèves à défier l’ordre établi, pour parvenir enfin à être soi-même. Robin Williams (Jumanji) brille ici dans l’un des meilleurs rôles de sa carrière, aux côtés de jeunes comédiens alors inconnus comme Robert Sean Leonard (Dr House) ou Ethan Hawke (Moon Knight). Un indispensable du catalogue Netflix, dont le tournage a même été réalisé de façon chronologique, pour permettre aux différents acteurs d’apprendre à se connaître progressivement, de la même façon que leurs personnages. Un conseil : préparez les mouchoirs.

Tout le bleu du ciel sur Netflix

Si My Oxford Year fonctionne si bien, c’est notamment grâce au terrible secret gardé par Jamie pendant une longue partie du film. Mais avant lui, un long-métrage français avait également abordé des thématiques similaires : Tout le bleu du ciel. Adapté du chef-d’œuvre de Mélissa Da Costa, ce road trip en van jaune réunit à l’écran Camille Lou et Hugo Becker, qui avaient déjà brillé dans la série Je te promets.

Ils incarnent ici Joanne et Emile, deux inconnus que tout oppose et qui décident de rejoindre les Pyrénées, pour profiter des derniers mois de vie d’Emile, tout juste diagnostiqué d’un Alzheimer précoce. Sans atteindre les sommets du best-seller littéraire, Tout le bleu du ciel nous embarque tout de même dans un voyage déchirant, les cheveux dans le vent et les larmes aux yeux. Que demander de plus ?

Nos étoiles contraires sur Disney+

Avant de produire My Oxford Year, Marty Bowen et le studio Temple Hill avaient déjà misé sur un autre drame, tout aussi populaire : Nos étoiles contraires. Véritable phénomène à sa sortie, en 2014, ce film d’une tristesse infinie nous menait à la rencontre de la jeune Hazel, dont la maladie respiratoire l’oblige à porter un tube à oxygène à chaque seconde. Lorsqu’elle rencontre Gus, qui a perdu sa jambe suite à un cancer, son existence va soudainement prendre un tournant imprévu…

Alors à l’aube de leurs carrières respectives, Shailene Woodley (Big Little Lies) et Ansel Elgort (West Side Story) livrent chacun des performances époustouflantes dans Nos étoiles contraires, romance profondément triste, devenue un symbole pour toute une génération.

Un Jour sur Prime Video

Anna et Jamie sont loin d’être les premiers amants destinés à s’aimer pour une nuit, avant de se promettre l’éternité. La preuve avec Un Jour, film culte tiré du roman tout aussi iconique de David Nicholls. On y suit la relation entre Emma et Dexter, qui se croisent, se manquent, s’aiment et se détestent pendant plus de 20 ans. Anne Hathaway (Le Diable s’habille en Prada) et Jim Sturgess (Cloud Atlas) incarnent à la perfection ce couple unique, qui décide de se fixer une date de rencontre annuelle, tous les 15 juillet.

À l’image de la bouleversante série du même nom sur Netflix, cette comédie romantique vous restera longtemps en tête, questionnant le temps qui passe et les indécisions de la vie. Et tout comme My Oxford Year, ce film poétique devrait même vous donner envie de tomber amoureux, encore et encore, et de profiter de chaque seconde, avant qu’il ne soit trop tard.

