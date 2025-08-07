Lecture Zen Résumer l'article

Le deuxième épisode de la saison 27 de South Park continue de viser Donald Trump, mais de façon plus indirecte. Le président américain se retrouve encore une fois sans pantalon. Et cette fois, ce sont les podcasts masculinistes et la police aux frontières (ICE) qui sont pris pour cible.

South Park vs Donald Trump, round 2. Deux semaines après la sortie du très remarqué premier épisode de la saison 27, le 23 juillet 2025, qui tapait allègrement sur le président américain (jusqu’à le représenter tout nu, en exhibant son sexe à l’écran, dont les dimensions sont réduites au maximum), la série créée par Trey Parker et Matt Stone remet le couvert. Comme toujours en se saisissant de thèmes très actuels.

Dans l’épisode 2, sorti le 6 août aux États-Unis, l’angle d’attaque est cette fois focalisé sur l’environnement politique dans lequel l’Amérique est plongée depuis quelques années. Ainsi, l’épisode mêle deux arcs qui s’entrecroisent : le premier parle des podcasts masculinistes, antisémites et racistes, tandis que le second brocarde l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), la police aux frontières américaines qui est devenu sous l’ère Trump le véritable bras armé de sa politique anti-immigration.

Podcasts antisémite, masculiniste et anti-avortement

Et South Park, comme d’habitude, n’y va pas avec le dos de la cuillère. La phrase d’accroche de Clyde (l’un des camarades de classe de Stan, Kyle, Kenny et Cartman) pour lancer son podcast mascu, The Cylde Donovan Podcast ? « Bienvenue sur la chaîne de la vérité, les amis. On ne peut pas faire confiance aux juifs, les blancs sont les défavorisés, et les femmes ont leur place à la maison. » Le ton est donné.

Toutes les obsessions et toutes les marques de fabrique y passent. Le sponsoring des épisodes par des compléments pour la musculation (« he-man supplement powder »), les séquences affirmant que l’on a détruit son opposant en débat (« totally destroyed », « totally powned »), les sujets résumés et compris sans nuance (« c’est quoi la définition d’une femme ? Il n’y a que deux genres, et c’est la Bible qui le dit »), et ainsi de suite.

« Les droits civiques sont une erreur et les lesbiennes sont une abomination » Clyde, quand il reçoit son prix du meilleur podcasteur mascu

À travers Clyde et Cartman (qui est celui qu’on voit le plus des quatre amis), qui apparaissent rivaux dans le monde des podcasts, c’est l’émergence et le succès de ces influenceurs aux discours simplistes et rétrogrades qui est tourné en dérision. Jusqu’à d’ailleurs suggérer, dans une comparaison entre porno et podcast, que tout ceci n’est que de la masturbation intellectuelle par de jeunes hommes qui ne connaissent pas grand chose de la vraie vie.

Car tout au long de l’épisode, South Park joue sur ces podcasts de « master-debating » (maîtrise de l’art du débat) en multipliant les tournures laissant penser qu’il s’agit juste de masturbation (« masturbating »). La sonorité des deux formules est proche et, pour enfoncer le clou, il y est fait allusion avec Cartman. Tard le soir dans son lit, il semble prendre du plaisir, sauf que le porno a été remplacé ici par de la masturbation intellectuelle « anti-woke ».

La police aux frontières et les fidèles de Trump moqués

Le second fil narratif de l’épisode met en scène Mr. Mackey, le conseiller d’orientation de l’école primaire dans lequel sont scolarisés Stan, Kyle, Cartman, Kenny et tous les autres. Ici, Mackey perd son travail, mais se voit offrir l’opportunité de rejoindre les rangs de la police anti-immigration, qui, depuis le retour aux affaires de Donald Trump, fait montre d’une brutalité largement documentée et filmée.

N’importe qui peut rejoindre ICE ! // Source : South Park

Mackey n’était pas au départ désireux de rejoindre ICE, brandissant sa morale comme étendard, jusqu’à se rendre compte qu’il n’avait plus d’emploi et que ICE lui promettait un gros chèque. L’épisode le met alors dans un centre de recrutement, dont South Park se paie la tête, car aucun des postulants n’a l’air vraiment taillé pour le job. Quant aux personnels déjà recrutés, ils sont tels qu’ils apparaissent vraiment dans la vraie vie : toujours masqués, ce qui donne l’impression d’avoir à faire à une milice.

L’incompétence et les excès d’ICE sont alors suggérés à diverses reprises : le visage « marketing » de la police n’arrête pas d’abattre de pauvres chiens à l’écran, dont un chien guide pour aveugle. Le premier raid auquel participe MacKey consiste à débouler en force dans un concert de Dora l’exploratrice et d’y rafler le public ; et le suivant, direction le paradis, là encore pour y expulser les Mexicains et celles et ceux dont la couleur de peau n’est pas considérée comme la bonne. Dans ce cas, l’ordre aux policiers est clair : vous les « descendez » (du paradis, ou faut-il y voir un autre sous-texte ?).

Sans le pantalon. // Source : South Park

Trump n’était alors jusqu’à présent pas mis en scène. Mais la brève carrière de Mackey à l’ICE donne un prétexte aux scénaristes pour qu’il soit invité à Mar-a-Lago, la résidence dans laquelle le président aime passer son temps. Et celle-ci est dépeinte comme une sorte de Disneyland enchanté, où celles et ceux qui y vivent sont déconnectés de la réalité.

Encore une fois, South Park s’est amusé à déshabiller Donald Trump, avec le souci renouvelé de le doter d’un sexe minuscule. Mais la série d’animation a voulu surtout charger son proche entourage — JD Vance, le vice-président, qui est introduit, comme un petit bonhomme stupide et obséquieux, et Kristi Noem, la secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, représentée sous les traits de l’agente d’ICE.

On se demande quel sera l’angle d’attaque pour le troisième épisode.

