Lecture Zen Résumer l'article

Mercredi Addams n’est clairement pas la seule héroïne bizarre qui peuple nos petits écrans. La preuve avec 10 adolescents iconiques de séries, qui ont, comme Mercredi, marqué des générations de fans.

Alors que la saison 2 de Mercredi débute ce 6 août 2025 sur Netflix, on a eu envie de rendre hommage à un archétype qui hante les couloirs des lycées dans les teen dramas d’hier et d’aujourd’hui : celui de l’ado weirdo. Numerama a ainsi listé les 10 rois et reines de la marginalité, qui garderont toujours une place dans notre cœur et dans l’histoire de la pop culture.

Pour aller plus loin La saison 2 de Mercredi rend enfin justice à l’héroïne de la famille Addams

Mercredi Addams dans Mercredi, la plus gothique

Créée en 1938 par le dessinateur américain Charles Addams, la fille de la tribu Addams apparaît d’abord sous forme de dessins dans le journal The New Yorker, avant de rencontrer les foyers américains sous les traits de Lisa Doring dans La Famille Addams en 1964. Cadette de la famille, âgée de six ans dans la série, elle n’en brutalise pas moins son grand frère, Pugsley ! Son look signature – deux tresses noires, le visage très pâle, la robe noire et la collerette blanche – est déjà installé.

Passionnée par le macabre, elle élève alors des araignées et joue à décapiter sa poupée, surnommée Marie-Antoinette ! On la retrouve au cinéma dans les années 90, avec les films cultes La Famille Addams et Les valeurs de la famille Addams, réalisés par Barry Sonnenfeld. Cette grande solitaire, sombre et brillante, est alors magistralement interprétée par Christina Ricci, avant de connaître une nouvelle itération depuis 2022 avec la série Mercredi, dédiée à son adolescence. Incarnée à la perfection par Jenna Ortega, elle gagne ici des points fashion ! Des années 60 aux années 2020, Mercredi Addams a ainsi accompagné plusieurs générations d’adolescents maussades et amoureux du noir. Une queen emo indétrônable.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Daria Morgendorffer dans Daria, la plus sarcastique

Née dans la série animée Beavis et Butt-Head, le personnage de Daria Morgendorffer a eu droit à son spin-off avec le dessin animé éponyme culte, disponible sur France.tv et créé par Susie Lewis Lynn et Glenn Eichler. En 5 saisons, la série suit le quotidien de la lycéenne au débit de parole le plus monocorde jamais entendu à la télé. Beaucoup trop lucide pour son bien, Daria porte sa misanthropie en bandoulière.

On adore sa perspective cynique sur le monde qui l’entoure, son intelligence et sa non-conformité aux normes sociales, qu’elle partage avec sa BFF, Jane Lane. Daria ne plaît pas et s’en fout royalement. Icône féministe avant l’heure, l’ado à lunettes envoie valser fort les stéréotypes de genre, autant verbalement qu’esthétiquement (elle est habillée de son immuable veste verte, d’une jupe plissée et d’une paire de Doc pour le côté punk). On laisse le mot de la fin à cette ado qui respire la joie de vivre : « La vie est nulle, puis tu meurs. »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Malcolm, le plus geignard

Au rayon des weirdos, on aurait pu nommer toute sa famille. Mais si l’on se penche sur le moment de l’adolescence spécifiquement, alors il faut absolument citer Malcolm (Frankie Muniz), troisième d’une fratrie de quatre garçons. Il est ici le héros d’une irrésistible sitcom du même nom, qui a connu son heure de gloire au milieu des années 2000, avant d’être multi-rediffusée sur M6 et W9. Ce jeune surdoué au QI de 165 utilise son intelligence pour faire les 400 coups avec ses frères, au grand dam de sa mère vénère Lois, et sous les yeux distraits de son père lunaire, Hal.

Parfois gentil et aimant, à d’autres moments revanchard et condescendant, Malcolm est un calimero qui pense toujours que la vie est injuste envers lui. Il n’est peut-être pas le plus fun de la famille, mais c’est à travers ses yeux que l’on suit les péripéties hilarantes de cette tribu de la classe moyenne américaine. À la fin de la série, il entre à Harvard, tandis que ses parents l’imaginent devenir Président des États-Unis. Et la suite de la série, très attendue, nous révèlera enfin ce qu’il est devenu.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Raven Baxter dans Phénomène Raven, la plus visionnaire

Ado médium et excentrique dans la sitcom des années 2000, Phénomène Raven, disponible sur Disney +, Raven Baxter est une « weird girl » du genre positive. Elle a des visions de l’avenir qu’elle aide à réaliser ou à contrer selon les situations. Il ne s’agit pas de sauver le monde des méchants, mais plutôt d’éviter que ses parents ne rencontrent un prof qui veut la débiner, par exemple. Mais en ne comprenant pas bien ses visions, Raven a le chic pour se mettre dans des situations rocambolesques… On ne s’ennuie pas avec cette ado pleine de ressources, qui n’a pas la langue dans sa poche.

À l’aise dans sa différence, Raven, incarnée par Raven-Symoné, est aussi l’une des premières représentations de femme noire tenant le premier rôle d’une sitcom jeunesse et grand public. La série s’est ainsi attaquée à des sujets comme la discrimination raciale ou le bodyshaming. Avec ses looks des années 1990, ses coupes de cheveux flamboyantes et ses réparties bien senties, Raven Baxter est devenue un modèle pour toute une génération d’adolescentes, au point d’effectuer un retour à l’âge adulte dans une suite, Raven, qui a connu six saisons. Mais ça, elle l’avait sûrement vu venir !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, le plus nerd

« Bazinga ! » On triche un tout petit peu pour Sheldon Cooper : le grand dadais de The Big Bang Theory est plutôt dans sa vingtaine dans la série culte de Chuck Lorre, avant d’avoir droit à un spin-off, Young Sheldon. Mais on ne pouvait décemment pas lister les plus beaux weirdos de la pop culture sans évoquer ce génie de Sheldon, interprété adulte par Jim Parsons, puis enfant et pré-ado par Iain Armitage.

Brillant scientifique, Sheldon est atteint d’un complexe de supériorité, assorti d’une phobie sociale, de TOC en tous genres (il doit par exemple frapper trois fois à la porte d’une personne, en disant son prénom, comme « Penny, Penny, Penny ») et d’un manque d’empathie comique. Au fil des douze saisons de The Big Bang Theory, Sheldon évolue malgré sa peur panique du changement. Il trouvera même l’amour avec le Dr. Amy Farrah Fowler. Son duo comique et amical avec Penny est aussi resté dans les annales d’une série qui a consacré les geeks comme nouveaux maîtres du monde.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Willow Rosenberg dans Buffy contre les Vampires, la plus sorcière

Dans le sillage de Dana Scully dans X-Files, les personnages féminins forts en sciences font leur grande apparition dans les années 90. Au début de la série Buffy contre les Vampires, la timide Willow Rosenberg est donc une geek mal fagotée (fan de bob colorés et de tee-shirts ambiance Desigual), aussi forte en maths que nulle en drague. Au contact de Buffy, qui devient sa meilleure amie, la timide Willow prend enfin confiance en elle et en ses capacités. Au fil des saisons et des menaces apocalyptiques, elle devient une puissante sorcière tout en restant la queen des internets, capable de trouver les plans des égouts de Sunnydale ou des dossiers confidentiels du FBI en deux clics.

À partir de la saison 4, sa marginalité se traduit aussi par son orientation sexuelle : elle tombe amoureuse de Tara et effectue son coming-out lesbien. Dans Buffy, il ne faut pas sous-estimer les weirdos : ils sont capables de sauver et même de changer le monde ! Son inoubliable interprète, Alyson Hannigan, avait vraiment la tête de l’emploi, puisqu’elle joue également une weirdo culte dans la saga American Pie, à la même époque. Oui, c’est elle qui fait des choses bizarres avec sa flûte en colonie de vacances…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dustin Henderson dans Stranger Things, le plus chou

Grande série SF des années 2010, Stranger Things contient son lot de personnages weirdo. On aurait pu vous parler d’Eleven ou de Will, mais on a eu envie de braquer les projecteurs sur un autre des attachants protagonistes de la petite ville de Hawkins. Incarné par l’excellent Gaten Matarazzo, Dustin est l’un des quatre amis qui va découvrir l’existence d’Eleven, du Monde à l’Envers et des Demogorgons.

Flanqué de ses boucles, de sa casquette de baseball et de tee-shirts ou de chemises très années 80, Dustin semble à peine sorti de l’enfance. Il aime passer son temps à jouer à Donjons et Dragons, à lire de la fantasy ou à élever des mini-Demogorgons (Dart) de façon totalement irresponsable ! C’est aussi le scientifique de la bande, capable de trouver des solutions quand tout le monde est dans les choux. Il est drôle, agréable à vivre et forme avec Steven l’un des duos amicaux les plus cool de la série. Comme quoi, on peut être un weirdo et le vivre extrêmement bien !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Misty Quigley dans Yellowjackets, la plus sociopathe

De l’aveu de son interprète, Christina Ricci, Misty Quigley est le « golden retriever méchant » de la série Yellowjackets. Chargée de l’équipement d’une équipe de foot féminine, Misty est victime, adolescente, d’un accident d’avion avec ses camarades, et va devoir survivre dans la nature canadienne pendant 19 mois. On la retrouve 25 ans plus tard, en version adulte et toujours aussi socialement inadaptée !

Enthousiaste et manipulatrice, Misty peut être très collante quand elle veut qu’une personne devienne son amie. Derrière sa bouille innocente et son besoin insatiable de reconnaissance, elle est capable d’à peu près tout, si son code moral très personnel le justifie. Sa version ado est assurée par la flippante Sammi Hanratty, tandis que Christina Ricci, qui s’y connaît en personnage marginal, assure la version adulte. Dans les deux cas, elle possède une bouille ronde reconnaissable, des cheveux blonds bouclés et de grandes lunettes, accessoire indispensable de l’ado weirdo. Une chose est sûre avec Misty : il vaut mieux l’avoir dans son camp !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Eric Effiong dans Sex Education, le plus solaire

Si Sex Education, teen drama culte de la fin des années 2010, repose sur les aternoiements sexuels d’Otis, la série ne serait pas la même sans la présence de son BFF, l’exubérant et attachant Eric Effiong. Au début de la série, il est un outsider mal dégrossi, qui rêve d’intégrer le gang des cool du lycée de Moordale. C’est mal barré au début (mimer une fellation avec une banane à une soirée n’aide pas) mais qui peut résister à la bonne humeur, aux looks colorés géniaux et au rire légendaire d’Eric ?

Surtout pas Adam, son premier amour mi-chou mi toxique à Moordale. Au fil des saisons, Eric dévoile des aspects plus complexes de lui-même, comme son rapport avec son père et à ses origines africaines, en tant que personne LGBTQIA+, ou les conséquences d’un traumatisme après avoir subi une violente attaque homophobe. L’âme queer de Sex Education, c’est lui ! Son inoubliable interprète, Ncuti Gatwa, a ensuite pris le contrôle du TARDIS dans la nouvelle mouture de la série Doctor Who. Vous avez dit iconique ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bill Haverchuck dans Freaks and Geeks, le plus gentil

Petit ange parti trop tôt dans l’univers impitoyable des séries, Freaks and Geeks suit deux groupes d’ados marginaux : les rebelles qui fument et aiment la musique, et les geeks fans de SF, comics et qui peinent à s’intégrer au lycée. Parmi eux, le plus geek des geeks, c’est Bill Haverchuck, interprété par Martin Starr. Son physique peu avantageux, son sens de la mode déplorable et ses passions en font une cible facile de moqueries. Mais Bill a le bon goût de vivre sa vie et de rester un vrai gentil.

Même l’un de ses harceleurs, Alan, qui lui met des cacahuètes dans son sandwich en sachant qu’il est allergique, finit par s’excuser et lui avouer qu’il aimerait bien traîner avec lui et ses copains geeks. Dans une autre scène marquante, Bill rentre chez lui, se prépare un goûter, puis explose de rire devant sa télé, la bouche grande ouverte. Le genre de scène simple et touchante, qui nous rappelle pourquoi on aime autant les séries et ce bon vieux Bill, qui peut enfin vivre son adolescence en paix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Freaks and Geeks Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Prime Video, HBO Max… : quelle est la meilleure plateforme de streaming en 2025 ? Découvrez notre comparateur

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Pour de l’actu en petit comité, rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !