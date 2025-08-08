Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de Mercredi signe le grand retour d’un personnage crucial : celui de Tyler, capable de se transformer en Hyde. Il possède à nouveau un rôle très important dans la suite de la série Netflix, mise en ligne le 6 août 2025.

Souvenez-vous : la saison 1 de Mercredi mettait en scène une révélation de taille à propos de Tyler, qui entamait une relation amoureuse avec la fille de la famille Addams. Cette dernière découvrait alors que le jeune homme était en réalité un Hyde, un monstre terrifiant à l’origine de plusieurs meurtres.

Après avoir été arrêté à la fin de la saison 1, l’antagoniste est de retour dans les nouveaux épisodes de Mercredi, disponibles sur Netflix depuis le 6 août 2025. Désormais enfermé dans un hôpital psychiatrique, il va même rencontrer à nouveau son ancienne amante, à plusieurs reprises. Mais quels sont ses pouvoirs exactement ? Et quel rôle tiendra-t-il dans la partie 2 de la saison 2, qui sera mise en ligne le 3 septembre ? On vous dit tout sur le sujet.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 de Mercredi.

Quels sont les véritables pouvoirs de Tyler ?

L’adolescent peut se transformer en Hyde, un monstre géant et terrifiant, comme sa mère avant lui. Ses capacités surnaturelles, inspirées par l’histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde, peuvent uniquement être déclenchées par un évènement traumatique, de l’hypnose ou un traitement chimique.

Dans le cas de Tyler, le monstre qui est en lui a été relâché à la suite des manigances de Miss Thornhill, ce qui a immédiatement créé un lien singulier entre eux. Elle est ainsi le maître de Tyler, le manipulant à sa guide. Elle se considère même presque comme sa mère : un rôle qu’elle se plaît à lui rappeler dans la saison 2, avant d’être massacrée par sa propre création.

Où se trouve Tyler dans la saison 2 de Mercredi ?

Il est enfermé à l’hôpital psychiatrique de Willow Hill, où il rumine sa haine contre Mercredi, qui a causé sa perte. Celle-ci lui rend d’ailleurs visite dès l’épisode 2, menant à une confrontation intense entre les deux personnages. Il retrouve également Miss Thornhill, qu’il finit par tuer à la fin de l’épisode 4.

Hunter Doohan, le comédien qui incarne Tyler, estime qu’il s’agit d’un moment clé, comme il l’a confié à Tudum : « Il se dit que c’est la seule façon pour lui d’être libre, de la tuer, pour débloquer ses pouvoirs et faire ses propres choix. Il ne sait pas encore qu’il ne sera pas capable de survivre sans maître, donc il signe potentiellement son arrêt de mort. Mais il voit cela comme sa seule option. »

Tyler est enfermé à Willow Hill dans la saison 2 de Mercredi. // Source : Jonathan Hession/Netflix

Avec cette saison 2, les scénaristes souhaitaient vraiment montrer l’évolution de Tyler, devenu un véritable monstre, loin de la gentille image que l’on pouvait percevoir de lui auparavant : « Tyler est plus perturbé que jamais, nous ne l’avons jamais vu comme ça », raconte Hunter Doohan auprès de Tudum. « Nous avons notamment parlé du fait qu’il se sente comme un animal en cage et qu’il soit totalement imprévisible, particulièrement dans la première moitié de la saison 2. On ne sait pas ce qu’il pense ni ce qu’il prévoit de faire. »

Tyler et Mercredi sont-ils toujours amoureux l’un de l’autre ?

A priori, non. La série Netflix a ainsi mis de côté les triangles amoureux de la saison 1, pour laisser davantage de place à l’héroïne et à ses passions macabres. Cependant, Mercredi reste inexplicablement attirée par Tyler, comme le détaille le co-créateur, Miles Millar : « Elle se demande toujours pourquoi elle est captivée par lui. Est-ce l’idée qu’elle puisse tomber amoureuse d’un monstre ? Est-ce qu’elle a vu et aimé les ténèbres en lui ? Il n’y a pas de triangle amoureux en cette saison 2, mais leur relation est ce qui ressemble le plus à de l’amour. Ses émotions font le yoyo et cela la trouble réellement, d’être avec lui. Ils jouent tous les deux à se faire la guerre, psychologiquement, et c’est très fun de les voir marcher à tâtons l’un avec l’autre. »

Mercredi lorsqu’elle comprend que Tyler est un Hyde, dans la saison 1. // Source : Netflix

Tyler, de son côté, est également obsédé par Mercredi et par la possibilité de la revoir, comme le souligne Hunter Doohan : « Il a passé chaque moment éveillé à y penser. Mais lorsqu’elle vient finalement le voir à Willow Hill, rien ne se passe comme il l’avait prévu. Il pensait vraiment qu’elle avait envie de le voir et de l’aider. Il s’accrochait à sa connexion avec elle. »

Que va devenir Tyler dans la partie 2 de la saison 2 de Mercredi ?

Dans les ultimes séquences de l’épisode 4, Tyler se retrouve nez à nez avec Mercredi, qu’il projette violemment par une fenêtre. Il finit ensuite par s’échapper dans la nature. Mercredi est-elle morte ? Et que va devenir Tyler ? Pour Hunter Doohan, la partie 2 de la saison 2 sera pleine de surprises : « Nous allons enfin voir le personnage libéré de Willow Hill et de son maître, pour la première fois. »

Miss Thornhill va-t-elle revenir d’entre les morts ? // Source : Netflix

Pour autant, Miss Thornhill a-t-elle passé l’arme à gauche pour de bon ? « Je dirais que, dans cette série, personne n’est officiellement mort. Il y a toujours un moyen », suggère Miles Millar.

« Il ne faut jamais dire jamais », confirme Alfred Gough, le co-créateur, qui décrit une suite encore plus impressionnante : « Nous allons plonger dans la mythologie du Hyde. Lorsqu’il tue son maître, il peut devenir complètement fou. Miss Thornhill le met justement dans une position inconfortable, donc il finit par l’assassiner, dans un accès de rage. Mais que se passera-t-il lorsqu’il s’aventurera à l’extérieur, sans maître ? » Réponse dès le 3 septembre, sur Netflix.

