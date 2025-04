Lecture Zen Résumer l'article

L’anthologie d’animation, très appréciée par les fans de science-fiction, fait son grand retour pour une saison 4, toujours sur Netflix. Date de sortie, histoire, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur cette suite très attendue de Love, Death and Robots.

Non, Black Mirror n’est pas la seule anthologie de science-fiction à nous procurer des cauchemars, entre deux punchlines satiriques. Dans le domaine, Love, Death and Robots peut ainsi se vanter de nous avoir provoqué quelques nuits blanches, au fil de ses épisodes.

Et ce n’est pas fini, puisque la saison 4 de la série est actuellement dévoilée au compte-goutte par Netflix. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce grand retour, qui s’annonce explosif.

La bande-annonce de Love, Death and Robots, saison 4

Des dinosaures, des robots, des guerrières, un concert de rock, des extra-terrestres, un bébé géant, des chats et un… sex-toy avec des yeux : pas de doute, Love, Death and Robots est bel et bien de retour sur nos écrans. Le 8 avril 2025, Netflix a ainsi diffusé les toutes premières images de la saison 4. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’anthologie semble avoir encore beaucoup, beaucoup d’histoires différentes à nous raconter.

Quand sort la saison 4 de Love, Death & Robots sur Netflix ?

Les nouveaux épisodes de Love, Death and Robots seront disponibles dès le 15 mai 2025, sur la plateforme de streaming au logo rouge.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 4 ?

Cette saison 4 contiendra 10 nouvelles histoires, qui seront a priori mises en ligne en une seule salve.

De quoi parlera la nouvelle saison de cette série Netflix à succès ?

Depuis ses débuts, en 2019, la série d’animation pour adultes est devenue de plus en plus reconnue par le public, comme par la critique, avec pas moins de 13 Emmy remportés au fil des années. Et cette saison 4 de Love, Death and Robots, toujours menée par Tim Miller (Deadpool) et David Fincher (Fight Club) devrait à nouveau nous en mettre plein les yeux.

Au programme : des dinosaures gladiateurs, des chats machiavéliques, une marionnette qui fait du rock et des sex-toys qui prennent vie. Auprès de Tudum, Tim Miller a confié que pour cette nouvelle saison, il avait tenté de « mélanger l’horreur, la science-fiction et la fantasy ». Autant dire que le voyage s’annonce épique.

