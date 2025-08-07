Lecture Zen Résumer l'article

Largement inspirée par les précédents films de La Famille Addams et la pop culture gothique de façon générale, Mercredi a toujours été une série bourrée de références du genre. Voici donc 9 détails cachés repérés dans la saison 2 de la série, disponible sur Netflix depuis le 6 août 2025.

C’est Halloween avant l’heure ! Mercredi Addams est ainsi de retour pour une saison 2 plus lugubre et horrifique que jamais, qui replace enfin l’héroïne aux tendances macabres au centre de l’intrigue. De nouveaux épisodes, mis en ligne le 6 août 2025 sur Netflix, qui s’amusent à faire des clins d’œil par dizaines à nos œuvres préférées. Voici donc 9 références et autres easter eggs dissimulés dans les 4 premiers épisodes de la saison 2 de Mercredi.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les quatre premiers épisodes de Mercredi.

Les clins d’œil à La Famille Addams dans la saison 2 de Mercredi

Le cottage de Morticia

Dans la saison 2 de Mercredi, Morticia se rapproche de sa fille en devenant l’organisatrice d’un gala de charité pour Nevermore. Le nouveau principal de l’académie, Barry Dort, lui propose alors d’emménager dans un cottage, juste à côté de l’établissement. Un endroit redécoré avec goût par la mère de Mercredi, qui comporte de nombreuses références à la série La Famille Addams, diffusée dans les années 1960.

On y trouve ainsi un ours et une tortue empaillés, des instruments de torture ou une immense chaise au dossier tressé. C’est également en ces lieux que Gomez et Morticia s’adonnent à leur activité préférée, dans l’épisode 3 de la saison 2 : le tango, bien sûr, comme ils l’ont déjà pratiqué dans le film Les Valeurs de la Famille Addams (1993).

Morticia et Gomez Addams, les meilleurs danseurs du monde // Source : Netflix

La chambre de Mercredi

Avant de rejoindre l’académie Nevermore pour la rentrée, Mercredi a passé tout l’été dans sa maison familiale. Là, sa chambre ressemble drôlement à celle que Charles Addams avait dessinée pour elle dans les cartoons originaux, publiés dans le New Yorker Magazine dans les années 1930.

Cette pièce est située dans le grenier et comporte notamment un lit avec un poulpe esquissé à l’avant, des illustrations de dinosaures sur les murs, et même une guillotine miniature, utilisée par Mercredi dans son enfance pour décapiter ses poupées.

Mercredi // Source : Jonathan Hession/Netflix

Les pouvoirs de Pugsley

Dans l’épisode 1 de la saison 2, Mercredi pousse Pugsley à utiliser ses pouvoirs électriques pour viser un panneau stop, pendant leur trajet pour rejoindre Nevermore. Cela cause alors un tragique accident de la route.

Comme le souligne le média Mashable, il s’agit très probablement d’une référence au film La Famille Addams, sorti en 1991, où le fils de la fratrie s’amuse justement à dérober des panneaux stop, causant le chaos derrière lui.

Dans la suite, Les Valeurs de la Famille Addams, Pugsley et sa sœur, Mercredi, se retrouvent d’ailleurs ensemble dans un abominable camp de vacances, qui n’est pas sans rappeler celui de l’épisode 3 de la saison 2.

Pugsley dans Mercredi // Source : Netflix

Le golf

Ce n’est un secret pour personne : la pauvre Chose est régulièrement exploitée sans gêne par La Famille Addams, pour accomplir tous leurs méfaits. Dans le film original de 1991, Gomez l’utilise d’ailleurs pour des parties de golf endiablées, destinées à pulvériser les vitres de ses voisins.

Une séquence que l’on retrouve dans l’épisode 2 de la saison 2 de Mercredi, montrant à quel point la Chose peut être maltraitée par ses propriétaires.

La Chose dans Mercredi // Source : Netflix

L’iconique Christopher Lloyd

La saison 1 de Mercredi accueillait un grand nom de La Famille Addams, qui avait elle-même interprété l’héroïne à l’écran : la comédienne Christina Ricci. Pour ces nouveaux épisodes, un autre visage familier s’est invité à la fête : celui de Christopher Lloyd, qui interprétait l’oncle Fétide dans les films des années 1990. Il prend désormais les traits d’un professeur de Nevermore un brin singulier, dont la tête flotte… dans un bocal sur roulettes. Oui, c’est spécial.

Christopher Lloyd débarque dans Mercredi sous une forme… étrange // Source : Netflix

Les classiques du cinéma liés à la saison 2 de Mercredi

Le personnage de Slurp, le zombie revenu d’entre les morts grâce aux pouvoirs de Pugsley, évoque plusieurs films cultes, parmi lesquels la version de 1931 de Frankenstein, L’homme qui rit de 1928 ou encore La Nuit des morts-vivants, sorti en 1968.

Pour l’épisode 4, qui se déroule quasiment entièrement à Willow Hill, l’hôpital psychiatrique du coin, les scénaristes ont également puisé dans des longs-métrages comme Vol au-dessus d’un nid de coucou, sorti en 1975.

À noter que l’immense orgue de la salle de musique, utilisé par Mercredi dans l’épisode 2, est une référence au vampire Nosferatu et particulièrement aux oreilles pointues du personnage de 1922.

Ce bon vieux Slurp // Source : Netflix

Les autres références cachées dans la saison 2 de Mercredi

Un petit clin d’œil à Shakespeare

Les quatre maisons de Nevermore sont en réalité inspirées par des personnages emblématiques, imaginés par Shakespeare pour ses pièces. Mercredi et Enid vivent ainsi dans le hall d’Ophelia, l’héroïne d’Hamlet, qui possède d’ailleurs le même prénom que la sœur de Morticia Addams.

Pugsley et Eugene, eux, ont élu domicile dans le hall de Caliban, l’un des protagonistes de La Tempête. Enfin, les halls de Puck et de Thisbie sont liés à des personnages bien connus du Songe d’une nuit d’été.

Le look du principal Dort

Ce nouveau personnage, incarné par Steve Buscemi (Boardwalk Empire), possède une importance cruciale dans la saison 2. Et son look déjà iconique, avec ses petites lunettes, sa moustache, son costume bien ajusté et ses cheveux bouclés, tirés en arrière, est inspiré par le roi du gothique : Edgar Allan Poe, évidemment. On peut d’ailleurs trouver un portrait de l’écrivain, décrit comme l’un des élèves les plus prestigieux de Nevermore, dans son bureau.

Le principal Dort dans Mercredi est inspiré d’Edgar Allan Poe // Source : Netflix

Les corbeaux

Dans la saison 2 de la série Netflix, Mercredi est poursuivie par une terrifiante horde de corbeaux. On peut y voir une référence à Edgar Allan Poe et à son célèbre poème nommé Le Corbeau, mais aussi au film d’horreur Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock.

