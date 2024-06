Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode deux de la saison 2 de House of the Dragon évoque la fin terrible d’un personnage. Si ce qui se passe dans l’ouvrage Feu et Sang est fidèlement retranscrit, ce sera un passage d’une grande cruauté.

Le monde que propose George R. R. Martin est un monde violent et cruel. Qui a lu les romans du Trône de Fer ou vu son adaptation à la TV avec Game of Thrones ne peut que le confirmer. Généralement, une scène en particulier est citée comme l’exemple typique cette barbarie : les Noces Pourpres (The Red Wedding).

House of the Dragon, qui se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et, par conséquent, avant GoT, présente elle aussi une certaine propension à montrer les facettes les plus sombres de l’humanité. La fin du premier épisode de la série, qui a été diffusé en streaming le 17 juin 2024, a su le montrer avec un certain « talent ».

Scénaristiquement, le choc engendré par la tragédie des évènements concluant le premier épisode se répercute encore largement dans l’épisode 2. Or, une scène en particulier n’a vraisemblablement pas encore révélé toute sa cruauté. Elle n’a peut-être été esquissée que brièvement, avant de revenir plus tard dans la série.

La suite contient des spoilers.

Attention Spoilers sur House of the Dragon !

Un meurtre ignoble au cœur du château

Rappelons le cadre : Daemon Targaryen, l’oncle de Rhaenyra (la cheffe de la faction des Noirs), veut venger sa nièce, qui a perdu l’un de ses enfants, Lucerys. Ce dernier a été tué par Aemond Targaryen, l’un des fils d’Alicent Hightower, une ancienne amie de Rhaenyra, et qui se trouve désormais dans le camp opposé (les Verts).

Daemon utilise son réseau pour organiser cette vendetta. Il entre dans Port-Réal grâce à son influence au sein de la garde et recrute deux personnes pour pénétrer le château et tuer Aemond. Le premier est le garde et c’est lui qui s’occupera de la basse besogne ; on le surnomme « Sang ». Le second est un chasseur de rats qui connaît bien le donjon ; c’est « Fromage ». Il doit servir de guide dans les dédales de la forteresse.

Aemond Targaryen. // Source : HBO

Sang et Fromage se faufilent donc dans le château mais ne parviennent pas à trouver Aemond. Par contre, ils tombent sur Helaena, la sœur d’Aemond et fille d’Alicent, et, surtout, sur ses enfants : un garçon, Jaehaerys, et une fille, Jaehara. Fromage considère que prendre la tête du garçon équivaudra bien à celle d’Aemond.

La suite est évidemment terrible. Pour le dire vite, Sang tue Jaehaerys et découpe sa tête pour servir de preuve. Helaena parvient à s’enfuir avec sa fille Jaehara et à se réfugier autre part. Ce drame bouleverse le camp des Noirs, et plus particulièrement le roi, Aegon II, qui vient de perdre son fils de la plus ignoble des manières.

Des jours et des jours de torture

Dès l’instant où le meurtre est connu, le donjon est sécurisé et la ville bouclée. Larys Fort, qui officie en quelque sorte comme chef des espions et du renseignement pour le roi, lui annonce qu’un suspect a été appréhendé. Il s’agit de Sang. Il a été arrêté près d’une porte de la ville, avec un sac dans lequel se trouve la tête de Jaehaerys.

Lorsque Sang, alors emprisonné dans un cachot, est confronté à Larys Fort et à la perspective de se faire torturer, il parle immédiatement. Il indique qui l’a engagé (Daemon Targaryen), quelle récompense lui a été promise et selon quelle modalité. Il confirme qu’il formait un duo avec un chasseur de rats, mais dont il ne connaissait pas le nom.

Sang, qui ne vit pas sa meilleure vie. // Source : HBO

Sang craint évidemment d’être mis au supplice quand il voit les instruments que sort Larys Fort. Cependant, ce dernier lui assure que lui ne va rien lui faire. Le roi, en revanche, n’est animé que par la vengeance. Il entre dans le cachot avec une masse à la main. Sans surprise, et sans un mot, il lui décoche un violent coup à la tête.

On ne verra plus Sang du reste de l’épisode. À ce stade, on ignore aussi si on le reverra plus tard dans la série et, le cas échéant, dans quel état. Si la série est fidèle à l’ouvrage Feu et Sang (le nom n’a rien à voir avec le garde), duquel il est tiré, alors on va le retrouver en piteux état. On parle en effet de treize longs jours de torture.

Sang n’a aucune chance d’en réchapper. Après le calvaire qu’il va subir de manière continue, il finira par mourir. En revanche, Fromage, le chasseur de rats, aura a priori un peu plus de chance : jamais la garde ne parviendra à mettre la main formellement sur lui. S’il a été tué, c’est peut-être au moment où il a été décidé de tuer tous les chasseurs de rats. Radical.

