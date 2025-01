Lecture Zen Résumer l'article

La dernière comédie de Netflix ressemble à un florilège de caricatures et de représentations problématiques autour des masculinités. Mais puisque Super Mâles squatte actuellement le top 2 de la plateforme, voici 5 séries largement plus drôles, à dévorer en streaming.

Quatre quarantenaires doivent participer à un stage de déconstruction des masculinités et tentent de trouver leur place face au féminisme : sur le papier, Super Mâles aurait pu être une série passionnante sur nos sociétés actuelles. Malheureusement, la nouvelle comédie française de Netflix se vautre dans la vulgarité, présentant au passage des personnages masculins comme féminins remplis de clichés et des représentations problématiques de sujets essentiels. Pourtant, la série s’est taillé une place de choix dans le top 10 de Netflix, et vous pourriez donc être tentés d’y jeter un œil. Afin de ne pas perdre votre temps, voici plutôt 5 séries géniales, à voir à la place de Super Mâles, en streaming.

Machos Alfa sur Netflix

Avant Super Mâles, il y avait surtout une série espagnole, bien mieux écrite et interprétée : Machos Alfa. On y suivait déjà quatre amis, Pedro, Luis, Raul et Santi, des quarantenaires complètement perdus face au féminisme, pendant trois saisons. Si les personnages principaux ainsi que les intrigues restent plus ou moins les mêmes, cette comédie aux blagues bien moins vulgaires vaut largement le détour.

Machos Alfa réussit ainsi là où Super Mâles a échoué : développer des protagonistes masculins qui évoluent vraiment et questionnent profondément les limites de la masculinité toxique, le tout dans de courts épisodes tendres et drôles. Une preuve de plus qu’il faut généralement privilégier l’originale, à la copie.

Fiasco sur Netflix

Vous cherchez une autre comédie à vous mettre sous la dent ? Fiasco sera donc la candidate idéale pour vous changer les idées. L’une des meilleures séries françaises de Netflix prend ainsi des airs de The Office pour nous raconter les coulisses de tournage désastreux d’un long-métrage. Réalisée sous forme de mockumentaire, à savoir un faux reportage, la saison 1 met en scène Pierre Niney (Le Comte de Monte Cristo) et François Civil (Les Trois Mousquetaires) dans des rôles savoureux, entre humour absurde et gêne absolue.

Comme dans Super Mâles, les personnages sont absolument détestables. Mais Fiasco a au moins le mérite de tourner en ridicule les dérives de ses protagonistes. Attention tout de même : il n’y a aucune limite aux jeux de mots de la série, qui vous fera expérimenter le malaise, comme jamais.

Valeria sur Netflix

Pour changer des hommes de Super Mâles, voici une série espagnole muy caliente, au féminin cette fois : Valeria. À travers le quotidien de quatre célibataires, Valeria, Carmen, Lola et Nerea, cette comédie décomplexée en trois saisons n’hésite pas à aborder la sexualité sous tous les angles.

Les héroïnes enchaînent ainsi les rencontres amoureuses et les passions torrides, à la manière de Sex and the City, tout en célébrant la sororité, coûte que coûte. Et bonne nouvelle pour les fans : la quatrième et dernière saison de Valeria sera disponible sur Netflix dès le 14 février 2025, pile à temps pour la Saint-Valentin.

Nobody Wants This sur Netflix

Vous cherchez à suivre des personnages masculins vraiment déconstruits, qui s’investissent dans des relations saines et douces ? Alors, la romance Nobody Wants This sera faite pour vous. On y découvre la rencontre entre Joanne, une podcasteuse sexo, et Noah, un rabbin peu conventionnel, alors qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre. Résultat : cette comédie américaine parvient à nous faire rire aux éclats, tout en nous proposant une vision de l’amour loin des stéréotypes.

C’est fun, réconfortant, adorable et parfaitement incarné par Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach) : que demander de plus ? Ah, si : Nobody Wants This met en scène le premier baiser le plus sexy de toute l’histoire des séries, à base de pot de glace. Alors, préparez-vous à déguster la meilleure comédie romantique de 2024, tout simplement.

Bonus : Extra sur Canal+

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher à Super Mâles, c’est de ne pas parler de cul. La sexualité devient même presque le sujet principal de la série, tant la vulgarité s’invite à chaque seconde. Heureusement, les productions françaises ne se résument pas à ce traitement gênant de l’érotisme. Diffusée depuis le 7 janvier 2025 sur Canal+, à raison de deux épisodes chaque semaine, la comédie Extra nous embarque ainsi au septième ciel aux côtés de Catherine, mère de famille et cheffe de chœur d’une chorale inclusive.

Par hasard, elle va découvrir que la sexualité peut rimer avec plaisir, et elle décide alors de s’engager dans une activité illégale en France : assistante sexuelle pour personnes handicapées. Extra s’empare ainsi d’un sujet rarement abordé à l’écran, pour le traiter avec humour et délicatesse. Une petite pépite, à découvrir sur Canal+.

