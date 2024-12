Lecture Zen Résumer l'article

La dernière série norvégienne de Netflix, qui mélange étonnamment l’ambiance de Noël aux catastrophes naturelles, tutoie actuellement les sommets du top 10, en streaming. Voici donc 4 séries similaires à La Palma, à voir sur Netflix.

Et si vous ajoutiez un brin de piquant et d’angoisse à vos fêtes de Noël grâce à une… série catastrophe ? C’est ce que nous propose La Palma, succès surprise de Netflix qui tutoie actuellement les sommets du top 10, à peine 48 heures après sa sortie. Avec seulement 4 épisodes, cette production norvégienne se dévore ainsi en quelques heures, nous offrant du suspense et de l’action avec l’histoire d’un tsunami aux Canaries, à quelques jours de Noël. Mais que voir après La Palma sur Netflix ?

Tempête de Noël

Une série norvégienne, une catastrophe la veille du 25 décembre et un casting choral : La Palma possède de nombreux points communs avec Tempête de Noël, sortie en 2022. Cependant, là où la première choisit le chemin du drame pur, avec des conséquences tragiques, la seconde nous mène plutôt vers le chemin de la douceur.

On y découvre ainsi plusieurs inconnus, réunis malgré eux dans un aéroport, alors qu’un tourbillon de neige les empêche de rejoindre leurs proches, quelques heures avant les fameuses fêtes de fin d’année. Plus proche de Love Actually que d’un récit de survie comme La Palma, Tempête de Noël reste une valeur sûre pour découvrir une narration prévisible, mais parfaitement juste sur les relations humaines.

La Brea

Vous avez aimé suivre les personnages de La Palma, en redoutant que leur destin ne vire au drame ? Alors, vous devriez adorer une autre série catastrophe qui squatte le top 10 actuel de Netflix : La Brea. On dit ici au revoir à la Norvège pour atterrir aux États-Unis, et plus précisément à Los Angeles, où un immense gouffre sépare désormais la ville en deux. Les survivants vont alors devoir s’organiser pour retrouver leurs proches, mais surtout comprendre les mystères de cet événement géologique inattendu.

D’autant que certains habitants sont plongés dans un monde primitif complètement inconnu… À mi-chemin entre Lost, Under the Dome et Manifest, la saison 1 de La Brea, la seule actuellement disponible sur Netflix, nous propose des énigmes en pagaille, des retournements de situation absolument improbables et des personnages héroïques par dizaines. Parfait pour débrancher son cerveau, à l’approche de Noël.

The Rain

Dans La Palma, un volcan aux averses cendrées annonce une catastrophe bien plus immense : un tsunami. Mais en 2018, une autre série avait déjà utilisé la pluie pour nous avertir du pire : The Rain. Dans un futur proche, un virus mortel, propagé grâce à un déluge interminable, a ainsi décimé une grande partie de la population scandinave. Rasmus et Simone, un frère et une sœur qui ont survécu dans un bunker, vont alors devoir affronter ce monde post-apocalyptique et tenter de se reconstruire, malgré tout.

Pendant trois saisons, The Rain a multiplié les fausses pistes concernant l’origine de ces fameuses pluies toxiques, tout en développant une vision plutôt sombre de l’avenir de notre planète. On pleure alors beaucoup devant cette dystopie adolescente, au final grandiose et dévastateur.

Home for Christmas

Avant de nous servir Tempête de Noël sur un plateau d’argent, en 2022, le showrunner norvégien Per-Olav Sørensen nous avait déjà surpris trois ans plus tôt, avec une série tout aussi festive et intelligente : Home for Christmas. Cette fois, on quitte le huis clos d’un aéroport pour suivre la vie épanouissante de Johanne, une trentenaire parfaitement comblée par ses relations amicales et son métier d’infirmière. Sauf que ses parents ne sont pas de cet avis et ne cessent de l’interroger : quand ramènera-t-elle un petit ami à la maison ? Pour échapper à cette pression sociale épuisante, Johanne décide donc de leur mentir.

Elle a désormais 24 jours pour trouver le prétendant qui puisse supporter les fêtes de fin d’année, en compagnie de sa famille. Idéale pour réconforter les célibataires de longue date qui n’en peuvent plus des questions incessantes sur leur vie amoureuse, Home for Christmas nous propose une romance rafraîchissante, loin des clichés habituels. Alors oui, la tension n’est pas à son niveau maximal, comme dans La Palma. Mais c’est norvégien et ça parle de Noël, donc ça compte.

