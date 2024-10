Lecture Zen Résumer l'article

Avis aux fans de romcom : Nobody Wants This est le petit bonbon d'automne que l'on attendait. Alors que la série cartonne déjà sur Netflix, voici 4 raisons de succomber au charme de cette comédie avec Kristen Bell et Adam Brody.

Si vous avez grandi dans les années 2000, il est fort probable que vos premiers émois, version séries, se soient focalisés sur deux stars en particulier : Kristen Bell, détective rebelle dans Veronica Mars, et Adam Brody, geek maladroit dans Newport Beach. Autant dire que lorsqu’une comédie romantique a été annoncée, réunissant ce duo de rêve, mon petit cœur d’adolescente a immédiatement fondu.

Et bonne nouvelle : Nobody Wants This, disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Netflix, est parfaitement à la hauteur de mes attentes, voire s’est déjà imposée comme la meilleure romcom de 2024. Voici donc 4 raisons de vous laisser porter par la douceur automnale réconfortante de cette série Netflix.

Kristen Bell + Adam Brody = feu d’artifice d’amour

Noah, un rabbin beau gosse, et Joanne, une podcasteuse spécialisée sur la sexualité, tombent amoureux. On pourrait croire au début d’une mauvaise blague, mais il s’agit pourtant du pitch improbable de Nobody Wants This. Tout cela aurait pu tourner à la catastrophe, on vous l’accorde. Pourtant, cette romcom est une petite merveille. Il faut dire que l’alchimie entre Kristen Bell et Adam Brody atteint des sommets.

Une podcasteuse et un rabbin sont dans une synagogue (non, ce n’est pas le début d’une mauvaise blague) // Source : Stefania Rosini/Netflix

En dehors de leur plastique plutôt attirante, ne le cachons pas, les deux comédiens échangent surtout des dizaines de punchlines savoureuses à la minute, développant une connexion mentale tout aussi sexy que leur proximité physique. À la fois adorables, vulnérables, hilarants et confiants, Noah et Joanne forment ainsi le couple que l’on n’attendait plus, mêlant la répartie de Veronica Mars et la sensibilité de Seth Cohen dans Newport Beach.

Le meilleur premier baiser de l’histoire des séries romantiques

Les fans en rêvent encore, voire visionnent l’extrait en boucle depuis la sortie de la série (on vous voit). Pour les autres, préparez-vous : vous allez bientôt découvrir le meilleur premier baiser de toute l’histoire de la télévision. Oui, même devant ceux de Rachel et Ross dans Friends ou Luke et Lorelai dans Gilmore Girls.

Noah et Joanne se baladent alors dans la rue, une glace à la main, comme dans toute bonne comédie romantique qui se respecte. Ils discutent du fait qu’ils ne se sont toujours pas embrassés. Le jeune rabbin ajoute alors une précision : ils ne se sont pas encore embrassés.

Sûr de lui, il demande à Joanne de lui donner sa glace, puis de poser son sac, avant de l’embrasser, longuement. Devenue virale, la séquence a été mûrement réfléchie en amont par la créatrice, Erin Foster. Le comédien Adam Brody a même révélé à Entertainment Weekly que dans le script, la scène était décrite, pour Joanne, comme « le meilleur baiser de sa vie ». Difficile d’établir des standards plus hauts. Mais il faut avouer que, du côté des spectateurs, le pari est largement réussi.

Une comédie romantique… vraiment drôle

On le sait : en général, les romcom tiennent surtout un rôle de réconfort aussi tendre et dégoulinant qu’une guimauve bien sucrée. Mais dans l’expression « comédie romantique », on retient bien trop souvent la partie « romance », en oubliant celle qui est censée nous faire vraiment rire.

À l’exception des comédies britanniques de Richard Curtis comme Love Actually ou Quatre mariages et un enterrement, qui ont bien vieilli depuis leur sortie, les romcom ont ainsi perdu de leur piquant, au fil des années.

La dynamique entre Joanne et sa soeur, Morgan, est absolument géniale // Source : Netflix

Nobody Wants This vient rectifier le tir, avec des dialogues au timing impeccable et des situations subtilement drôles. Bien sûr, toutes les blagues ne font pas mouche : la série Netflix n’est pas non plus la perfection incarnée.

Mais au fil de ses dix épisodes, elle parvient tout de même à nous faire réellement rire devant notre écran, pas juste souffler du nez joyeusement après une bonne punchline. Rien que pour ça, Nobody Wants This, avec sa galerie de personnages secondaires géniaux, mérite le titre de comédie la plus fun de cet automne 2024.

Une relation amoureuse vraiment saine

Les représentations à l’écran peuvent changer des vies, c’est un fait. Malheureusement, du côté des comédies romantiques, leur palmarès se résume bien trop souvent à propager de fausses idées sur le couple hétéro et sur la façon dont il doit fonctionner. On ne compte plus les récits à base de stalking qui finissent bien ou d’hommes qui forcent pour conquérir les faveurs de leur bien-aimée.

Nobody Wants This prend le chemin inverse de cette tendance nocive pour nos petits cœurs d’artichauts. Les obstacles sur le chemin de Joanne et Noah ne proviennent ainsi jamais de leurs caractères ou de leurs envies, mais plutôt de l’extérieur.

La mignonnerie incarnée // Source : Netflix

Dès le premier épisode, il ne fait aucun doute que leur relation est consentie, des deux côtés, et que leur alchimie est bel et bien présente. Les deux amoureux partent ainsi sur des bases saines pour construire leur histoire. Si Joanne a des insécurités, Noah les rassure immédiatement.

Et si ce dernier cache honteusement sa petite amie aux yeux de sa communauté juive, blessant profondément Joanne, il reconnaît tout de suite ses torts, tentant de les réparer comme il se doit. Finalement, Nobody Wants This représente tout ce dont les fans de romcom avaient besoin depuis tant d’années : une relation saine vers laquelle se projeter à l’écran, pour mieux avancer dans la vraie vie.

Le verdict 8/10 Nobody Wants This Voir la fiche On a aimé Kristen Bell et Adam Brody, tous les jours, tout le temps ❤️

Le meilleur premier baiser du monde

Fondre de mignonnerie

Enfin une relation saine

Des blagues vraiment drôles On a moins aimé Parfois un peu trop de clichés

Mais on les aime quand même Avant même sa sortie, Nobody Wants This partait déjà avec un sérieux argument en sa faveur : la réunion inespérée entre les deux stars des années 2000, Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach). Et autant dire que la série Netflix ne déçoit pas. Sans renouveler fondamentalement le genre des comédies romantiques pour autant, les dix épisodes nous offrent tout de même deux cadeaux bienvenus : un humour parfaitement équilibré avec la romance, ainsi qu’une relation vraiment saine entre deux individus qui s’aiment. Et rien que pour ça, Nobody Wants This mérite amplement son titre de meilleure romcom de l’année 2024.

