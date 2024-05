Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la comédie française avec Pierre Niney et François Civil cartonne actuellement sur Netflix, voici 5 séries similaires à Fiasco à voir en streaming : The Office, Planète Cunk, American Vandal, After Life ainsi que Drôle.

Un tournage de cinéma qui tourne mal, Pierre Niney en réalisateur maudit et un humour à base de jeux de mots, calibré pour les réseaux sociaux : la nouvelle production française de Netflix, Fiasco, a définitivement tout pour plaire. Cette réussite en 7 épisodes n’hésite pas à invoquer la gêne pour provoquer le rire, en utilisant le genre très singulier du mockumentaire. Mais que voir après Fiasco sur Netflix ?

The Office (US)

Avec son esthétique sous forme de faux documentaire, son humour toujours à la limite du politiquement correct et ses personnages ultra gênants, Fiasco a évidemment été comparée au monument du genre : The Office. Ce mockumentaire américain, adapté de la série britannique de Ricky Gervais, suit le quotidien de Dunder Mifflin, spécialisée dans la vente de papier. À sa tête : Michael, le roi du malaise, incarné par Steve Carell (The Morning Show).

Véritable usine à gifs et à blagues embarrassantes, cet incontournable des plateformes de streaming a su prendre un virage plus feel-good au fil de ses 9 saisons, avec des protagonistes profondément attachants. The Office est ainsi tout simplement l’une des meilleures séries jamais produites, tous genres confondus.

Planète Cunk (Cunk on Earth)

Vous avez probablement déjà vu un documentaire dans votre vie, contant la grande Histoire de l’humanité sous toutes ses formes. Mais ce passé devient soudainement beaucoup plus fun, lorsqu’il nous est raconté par Philomena Cunk, une fausse journaliste britannique. Elle trimballe ses interrogations aux quatre coins du monde dans Planète Cunk (Cunk on Earth), un mockumentaire hilarant.

Face à de très sérieux experts, historiens et sociologues, la reporter se questionne ainsi sincèrement sur la façon dont les momies pouvaient faire du vélo ou sur le statut de Jésus comme la première victime de la cancel culture. En seulement 5 épisodes de 30 minutes chacun, la comédienne Diane Morgan (After Life) démontre tout son talent comique complètement absurde, et érige la gêne au rang d’art.

American Vandal

Autre mockumentaire, autre ambiance avec American Vandal. Là où les personnages de Fiasco cherchent à démasquer un mystérieux corbeau, ici, il est question de trouver qui a bien pu vandaliser 27 voitures dans un lycée, à l’aide de graffitis légèrement phalliques. Parodiant avec malice les documentaires true crime qui font les grandes heures de Netflix, les deux saisons d’American Vandal nous embarquent dans une fausse enquête, avec interviews face caméra et tableau en liège à la clé.

Il ne faut pas avoir peur de l’humour pipi-caca pour apprécier cette satire au cœur des tourments adolescents, dont deux épisodes se nomment tout de même « La diarrhée géante » ainsi que « Linguistique du caca ». Un mix improbable entre American Pie et Making a Murderer, qui vaut largement le détour.

After Life

Avant de connaître un immense succès international avec son remake américain, The Office était surtout une petite pépite britannique de Ricky Gervais et Stephen Merchant. Puisque Fiasco s’inspire clairement de cette version originale, mais qu’elle reste malheureusement introuvable en streaming, nous vous invitons plutôt à découvrir After Life.

Ricky Gervais, qui excelle dans l’humour noir, incarne ici Tony, dont la femme vient de mourir subitement d’un cancer. Après avoir envisagé le suicide, il décide plutôt de punir le monde entier. Pendant les 3 saisons d’After Life, on a d’abord envie de gifler ce personnage odieux et auto-centré, avant de laisser notre petit cœur fondre en constatant qu’il devient progressivement une meilleure personne, au contact des autres. Une sorte de thérapie façon Shrinking avant l’heure, options gêne et cruauté en plus.

Drôle

Au rayon des comédies françaises disponibles sur Netflix, il est difficile de faire l’impasse sur l’une des plus convaincantes de ces dernières années : Drôle. On y suit une bande de quatre humoristes débutants, tentant de se faire une place dans le milieu très codifié du stand-up.

Signée Fanny Herrero (Dix pour Cent), cette pépite aborde de nombreuses thématiques comme l’avortement, le racisme, les maladies mentales ou les classes sociales, entre deux vannes parfaitement bien placées. Une bouffée d’air frais, injustement annulée par Netflix après seulement une petite saison de 6 épisodes.

