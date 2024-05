Lecture Zen Résumer l'article

Avec Pierre Niney, François Civil et Géraldine Nakache, Fiasco cartonne, mais ne met pas forcément tout le monde d’accord. La série Netflix adopte un format et un humour très spécifiques : celui du mockumentary.

Une nouvelle série française cartonne sur Netflix depuis le 30 avril : Fiasco, ou l’histoire d’un tournage qui ne se passe du tout comme prévu. La comédie est portée par Pierre Niney, cocréateur de la série avec Igor Gotesman. Le casting enchaîne des noms réputés comme François Civil, Géraldine Nakache, Pascal Demolon, Leslie Medina. Fiasco est parfaitement gênante, ce qui est exactement le but visé : c’est un mockumentary.

The Office, Cunk on Earth… qu’est-ce qu’une série mockumentaire ?

Si Fiasco est décrite comme un « The Office à la française », c’est surtout en raison de ce genre auquel elles appartiennent toutes les deux. Cette série britannique, créée par Ricky Gervais, est celle qui a précédé le fameux The Office US très populaire dans le monde, avec Steve Carrell. La particularité : tout est fait pour nous mettre extrêmement mal à l’aise.

Ce genre, c’est le mockumentary, ou mockumentaire, contraction de mock (parodier) et de documentaire. Ces œuvres sont tournées en caméra-épaule et reprennent tous les codes des documentaires et des reportages habituels. Ils font semblant de relater des faits réels, alors que tout est fictionnel. C’est ce qui autorise, par exemple, de briser le quatrième mur avec le regard caméra. La parodie est souvent poussée jusqu’à y trouver des fausses interviews.

Au pinacle récent du genre, on trouve Cunk on Earth (Planète Cunk) sur Netflix. Diane Morgan y interprète Philomena Cunk, une journaliste, et elle y parodie les documentaires historiques et scientifiques. Elle s’y entretient avec de véritables chercheurs et chercheuses, mais en posant des questions absurdes ou volontairement complotistes. Cela donne lieu à des séquences cultes, tout à la fois gênantes et hilarantes.

Diane Morgan dans Planète Cunk <3. // Source : BBC Two / Netflix

D’autres séries actuelles s’inscrivent dans le genre, même si elles restent finalement peu nombreuses. Abbott Elementary est une série mockumentaire complètement géniale et avec une dimension sociale, située dans une école, sur Disney+. Sur le même service de streaming, on retrouve What We Do In The Shadows, avec quatre vampires en colocation.

Fiasco est un mockumentaire

Fiasco épouse entièrement le mockumentaire. Tout y est tourné en caméra épaule, avec des interviews des personnages, en prétextant l’existence d’un documentaire sur les coulisses de ce tournage chaotique. L’humour y est donc tout aussi typique du genre, propre à faire grincer des dents tant dans ses situations que ses dialogues (et il faut dire que Fiasco pousse le bouchon loin, en surfant aussi sur de l’humour noir). Il ne faut donc pas être surpris de ce format très particulier que prend cette nouvelle série française.

On a un peu de compassion pour Raphaël, le personnage de Pierre Niney dans Fiasco. // Source : Netflix

Si vous connaissez et avez aimé l’une des séries précédemment citées, il est presque certain que vous apprécierez Fiasco ; très bien calibrée dans sa catégorie pour rire en se sentant mal à l’aise pour les protagonistes. Si ce type d’humour vous met surtout dans un pur état de gêne, ce sera plutôt normal de ne pas trop accrocher à cette série française, qui ne démérite pas pour autant.

