Lecture Zen Résumer l'article

La dernière série romantique de Netflix nous laisse sur un cliffhanger, au terme de sa saison 1. Mais la fin de Nobody Wants This a bien failli être complètement différente.

En l’espace de seulement quelques semaines, Noah et Joanne sont officiellement devenus le couple le plus adorable de 2024. Leur présence électrique dans la série Nobody Wants This, sur Netflix, doit surtout à l’alchimie parfaite entre leurs deux interprètes, Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach). Mais la saison 1 de la romance, dont les prochains épisodes viennent d’être officiellement commandés par Netflix, aurait dû se terminer d’une façon bien différente.

Attention, spoilers à venir sur la fin de la saison 1 de Nobody Wants This.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un mariage ou des fiançailles ?

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, la créatrice de la série, Erin Foster, a ainsi révélé que Netflix avait fait modifier le dénouement de la saison 1. Actuellement, le cliffhanger final est de taille : Noah, qui vient d’être promu à un important poste de rabbin, ne peut pas poursuivre sa relation avec Joanne, tant qu’elle ne s’est pas convertie au judaïsme. Mais alors qu’ils se séparent, Noah la rattrape, l’embrassant avec passion, et suggérant que leur histoire ne va pas s’en tenir là.

Mais à l’origine, Erin Foster avait imaginé une tout autre fin pour l’épisode 10 de Nobody Wants This. La créatrice, qui s’est inspirée de son propre vécu avec son mari pour imaginer cette comédie romantique, souhaitait ainsi que Noah et Joanne soient mariés, ou au moins fiancés, à la fin de la saison 1.

La mignonnerie incarnée // Source : Netflix

Dans l’interview, elle reconnaît que Netflix a eu raison de la pousser à modifier son idée initiale : « Quelque chose de très spécial à propos de la série, pour lequel je dois vraiment donner du crédit à Netflix pour nous avoir poussés en ce sens, c’est le fait de laisser l’histoire se dérouler lentement, dans la saison 1. À l’origine, lorsque j’ai commencé à développer Nobody Wants This, je voyais Noah et Joanne être fiancés ou mariés, d’ici l’épisode final. Mais lorsque nous avons commencé le travail d’écriture, Netflix ne cessait de nous demander de ralentir le rythme, pour ne pas développer l’histoire trop vite. Et finalement, c’est une excellente technique de narration, puisque cela nous permet de ressentir l’expérience d’une relation en temps réel. »

Pour aller plus loin 4 raisons de voir Nobody Wants This sur Netflix, la meilleure comédie romantique de 2024

Quand sort la saison 2 de Nobody Wants This ?

La saison 2 de Nobody Wants This vient d’être commandée par Netflix et Erin Foster a déjà de nombreuses idées pour la suite, y compris pour de futures saisons supplémentaires. Avec son équipe de scénaristes, la créatrice travaille ainsi depuis trois semaines sur les nouveaux épisodes à venir. Kristen Bell a déjà pu lire certains scripts et d’après Erin Foster, « elle n’a pas eu de réaction similaire depuis La Reine des Neiges », dans lequel l’actrice double la voix d’Anna, en version originale.

Noah et Joanne, les meilleurs // Source : Netflix

Pour le futur, la créatrice de la série aimerait en tout cas respecter une certaine régularité. Elle a d’ores et déjà annoncé que la saison 2 de Nobody Wants This serait probablement disponible dès septembre 2025, avec de nouveaux épisodes dévoilés chaque année, à la même période. Autant dire que l’on trépigne déjà d’impatience.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+